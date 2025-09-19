Motor vyučil Kladno v efektivitě a vede. Kouč: Jsme p*delí na zemi. Musíme pracovat dál
Řeší úplně opačné problémy. Kladenští hokejisté se po pěti odehraných zápasech zasekli na sedmi nastřílených brankách, Motor by mohl produktivitu vyučovat. V pátek v Kladně proměnil čtyři z 25 střel a po výhře 4:1 se posunul díky lepšímu skóre na první místo tabulky před Kometu. Domácím zůstal po dalším dobrém, ale impotentním výkonu jen zmar a frustrace ve tvářích. „Dneska jsme byli možná o něco horší, ale zaplaťpánbůh za tři body. Kladno bylo výborně připravené,“ ocenil hrdina hostů Milan Klouček.
Dál se hledá hlavní střelec. Kladno přivedlo 16 nových tváří, žádná z nich na sebe zatím nedokázala vzít roli vrchního kanonýra. Rytíři si hodně slibovali od dua Niko Ojamäki a Daniel Audette, jenže oba zůstávají na nule. Střelecky mlčí i jejich centr Marcel Barinka. Proti Motoru mohl za prvních pět minut skórovat rovnou třikrát, ale zase podtrhl hlavní bolístku obměněného klubu.
„Domácí měli skvělý nástup. Třikrát jsme prohráli vhazování, soupeř se dostal na kotouč, letělo to k nám a první třetina byla o tom, že Milan Klouček byl skvěle nachystaný. Dal nám šanci do zápasu. V první třetině jsme vůbec nebyli lepším týmem,“ dobře věděl hostující kouč Ladislav Čihák.
Motor si pomohl prací před bránou a kvalitní střelou Romana Vráblíka. Když po polovině zápasu srovnala poslední domácí posila Tristen Robins, hosté rychle odskočili zase o krok vpřed. Rytíři už další odpověď nenašli, místo toho pykali za neukázněnost. Výsledkem byla jedna využitá přesilovka soupeře a další gól jen krátce po vypršení trestu. Dvěma góly zazářil Brant Harris a třemi body Tomáš Cibulka s Nickem Olesenem.
„Náš problém je pořád stejný, nedáváme góly a potom nás sráží nedisciplinovanost. Zbytečně jsme soupeři dali přesilovky, které využil. To rozhodlo zápas,“ uvědomoval si šéf domácí střídačky David Čermák. Kladno potřetí v řadě dostalo trest za příliš mnoho hráčů na ledě, kouči ale vadili jiné momenty. „Šlo spíš o zákroky Tondy Melky a Kellyho Klímy. To byly zbytečné fauly, které soupeř potrestal,“ prohlásil.
Čihák nic nepřeceňuje, nic nepodceňuje
S kolegou Ivanem Majeským, konzultantem Václavem Sýkorou i sportovním ředitelem Tomášem Plekancem se bude dál snažit probudit spící střelce. „Zaměřujeme se na to v každém tréninku. Je to křeč, někdy máme se střelou počkat, jindy vystřelíme, pak to zase prováháme. Pracujeme na tom, v neděli to zase pojedeme zlomit,“ vyhlásil bojovně.
Kladno zatím v jediném z dosavadních pěti zápasů dalo víc než jeden gól. Stupňující frustrace byla v závěru znát i na hráčích, kteří se pouštěli častěji a častěji do šarvátek se soupeři. „Když prohráváte, je to frustrující. Aspoň je vidět charakter týmu, že nikomu to není jedno a každého to s*re. Emoce k tomu patří,“ říkal zkroušený obránce Jan Piskáček.
K lepší náladě nepomohlo ani vědomí, že Rytíři po zpackaném utkání v Olomouci zase nebyli horším mužstvem. „Celkově nevyhrál lepší tým, ale tým, který byl efektivnější a našel si cestu k vítězství. Milan Klouček nás dneska udržel v zápase,“ připustil Čihák.
S podceňovaným týmem, jemuž nevyšla příprava podle představ, došel po pěti kolech na první místo tabulky. „Nic nepřeceňuju, nic nepodceňuju. Jsme rádi, že máme body, to už nám nikdo nevezme. Jsme na startu extraligy a musíme pracovat dál. Jsme skromní, jsme p*delí na zemi a budeme poctivě pracovat dál, abychom sbírali body,“ nepřeceňoval kouč Jihočechů pohled na aktuální tabulku.
„Dýchá se nám dobře, je to důležitý vstup. Ale nesmíme lítat v oblacích. Zápasů je odehraných málo,“ dodal k Čihákovým slovům Klouček.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž