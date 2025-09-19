Předplatné

Lyon - Angers 1:0. Vítězný gól po Karabcově rohu, v závěru domácí přečkali velké šance

Adam Karabec v utkání proti Angers
Adam Karabec v utkání proti AngersZdroj: Profimedia.cz
Adam Karabec v dresu Lyonu
ČTK, iSport.cz
Francie - Ligue 1
Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní zápas v Marseille.

Lyon v neděli prohrál v Rennes 1:3 a poprvé ztratil body, v 5. kole ale splnil roli favorita. Nad Angers zvítězil pošesté za sebou. Zápas rozhodl jediným gólem v 65. minutě z dorážky po rohovém kopu, který rozehrál Karabec, americký záložník Tessmann hned poté, co přišel na hřiště střídající Šulc. Karabec odehrál téměř celé utkání, v jehož závěru podržel dvěma klíčovými zákroky Olympique slovenský brankář Greif.

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG440010:312
2Lyon54017:312
3Lille431013:510
4Monaco 43018:59
5Štrasburk43015:39
6Rennais42115:67
7Marseille42029:46
8Lens42025:56
8Nice42025:56
10Toulouse42027:86
11Paris FC42027:96
12Angers51223:45
13Le Havre41035:73
14Nantes41031:33
15Auxerre41033:63
16Lorient41035:123
17Stade Brest40135:101
18Metz40133:81
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

