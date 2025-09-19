Lyon - Angers 1:0. Vítězný gól po Karabcově rohu, v závěru domácí přečkali velké šance
Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní zápas v Marseille.
Lyon v neděli prohrál v Rennes 1:3 a poprvé ztratil body, v 5. kole ale splnil roli favorita. Nad Angers zvítězil pošesté za sebou. Zápas rozhodl jediným gólem v 65. minutě z dorážky po rohovém kopu, který rozehrál Karabec, americký záložník Tessmann hned poté, co přišel na hřiště střídající Šulc. Karabec odehrál téměř celé utkání, v jehož závěru podržel dvěma klíčovými zákroky Olympique slovenský brankář Greif.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|4
|4
|0
|0
|10:3
|12
|2
Lyon
|5
|4
|0
|1
|7:3
|12
|3
Lille
|4
|3
|1
|0
|13:5
|10
|4
Monaco
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|5
Štrasburk
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|6
Rennais
|4
|2
|1
|1
|5:6
|7
|7
Marseille
|4
|2
|0
|2
|9:4
|6
|8
Lens
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|8
Nice
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|10
Toulouse
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|11
Paris FC
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|12
Angers
|5
|1
|2
|2
|3:4
|5
|13
Le Havre
|4
|1
|0
|3
|5:7
|3
|14
Nantes
|4
|1
|0
|3
|1:3
|3
|15
Auxerre
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|16
Lorient
|4
|1
|0
|3
|5:12
|3
|17
Stade Brest
|4
|0
|1
|3
|5:10
|1
|18
Metz
|4
|0
|1
|3
|3:8
|1
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup