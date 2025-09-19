Předplatné

Pravděpodobné sestavy: ekvádorská linka Sparty, změny v obraně Slavie. Co Plzeň?

V jakých sestavách týmy v nadcházejícím kole nastoupí?
V jakých sestavách týmy v nadcházejícím kole nastoupí?
Chance Liga
Rozjetá fotbalová Chance Liga slibuje i po startu Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů nabitý program. Největší pozornost v rámci 9. kola nepochybně sklidí už v sobotu šlágr mezi Spartou a Plzní. Jak kouč Brian Priske poskládá sestavu po prohře v Hradci? A na koho z kádru úřadujících mistrů ukáže trenér Jindřich Trpišovský po remíze s Bodö/Glimt v Liberci? V článku iSportu se podívejte na pravděpodobné základní jedenáctky všech týmů.

  • Zlín je po 8 kolech pátý – nejvýš od sezony 2018/19 (tehdy 4. po 8. kole). Méně porážek než letos (2) měl v této fázi sezony naposledy právě v ročníku 2018/19 (1).
  • Hradec prohrál jen 1 z posledních 7 ligových duelů se Zlínem (4 výhry, 2 remízy, 1 prohra), ale naposledy ve Zlíně padl vysoko 0:4. Venku navíc zatím v této sezoně získal jen 2 body.

  • Pardubice stále čekají na první ligovou výhru (2 remízy, 5 proher). Tak špatný vstup do sezony zažívají poprvé v historii klubu. V každém utkání přitom vstřelily aspoň jeden gól.
  • Slovácko v roce 2025 nevystřelilo branku už ve 14 duelech, což je jednoznačně nejvíc v lize a nejhorší počin napříč TOP 10 evropskými soutěžemi (spolu s portugalskou Estrelou).

  • Karviná v sezoně dala už 4 ligové góly zpoza vápna – nejvíc napříč TOP 10 ligami (spolu s PSV, Barcelonou a PSG). Dvěma góly z přímých kopů se na tom podílel Rok Štorman.
  • Jablonec je po 8 kolech neporažen (5 výher, 3 remízy), což se klubu ještě nikdy nepovedlo. Skvělé výsledky drží navzdory negativnímu rozdílu skóre podle očekávaných gólů (–0,6).

  • Hráči Sigmy viděli nejvíc červených karet (4) nejen v Chance Lize, ale napříč všemi TOP 10 evropskými soutěžemi. Zároveň už 20 zápasů čekají na dvě ligové výhry v řadě.
  • Ze všech ligových celků ztratily Teplice nejvíc bodů (9) v zápasech, v nichž šly do vedení. Skláři tak prohráli hned tři ze čtyř zápasů, ve kterých měli navrch.

  • Sparta udržela ve 14 soutěžních zápasech tohoto ročníku jen 4 čistá konta. V Chance Lize i vinou špatné defenzivy v minulém kole zapsala první prohru (1:2 v Hradci Králové).
  • Viktoria má proti Spartě od sezony 2010/11 nejlepší úspěšnost ze všech. Ze 36 ligových duelů odcházela spokojenější v 63,9 % případů (23 výher, 4 remízy, 9 proher).

  • Dukla má po 8 kolech jediné vítězství (2:0 s Plzní), ale doma je neporažená (1 výhra, 2 remízy) a celkově na Julisce táhne už pětizápasovou sérii bez porážky (3 výhry, 2 remízy).
  • Kouč Bohemians Veselý venkovní utkání v Praze nezvládá. Derby na půdě soupeře prohrál v osmi z devíti případů, kdy jedinou výjimkou je remíza 1:1 na Spartě ze srpna 2022.

  • Slavia v tomto ročníku pětkrát skórovala hlavou a sedmkrát levou nohou. V obou případech jde o nejvyšší číslo v lize. Liberec obdržel šest branek levačkou, také nejvíc ze všech týmů.
  • Oba poslední vzájemné střety skončily výsledkem 1:0 pro Slavii. Stejné skóre v utkání „sešívaných“ se Slovanem svítilo na tabuli po zápase už patnáctkrát od sezony 1993/94.

  • Zápasy Boleslavi přinášejí extrémní množství branek. Se 14 vstřelenými a 21 inkasovanými brankami v TOP 10 evropských ligách Středočeši nemají konkurenci.
  • Baník posbíral v úvodních sedmi kolech jen 5 bodů, což je nejnižší zisk za posledních devět sezon. Hůř na to byl naposledy v sezoně 2015/16 (1 bod), která skončila sestupem.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

