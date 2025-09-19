Pravděpodobné sestavy: ekvádorská linka Sparty, změny v obraně Slavie. Co Plzeň?
Rozjetá fotbalová Chance Liga slibuje i po startu Slavie v hlavní fázi Ligy mistrů nabitý program. Největší pozornost v rámci 9. kola nepochybně sklidí už v sobotu šlágr mezi Spartou a Plzní. Jak kouč Brian Priske poskládá sestavu po prohře v Hradci? A na koho z kádru úřadujících mistrů ukáže trenér Jindřich Trpišovský po remíze s Bodö/Glimt v Liberci? V článku iSportu se podívejte na pravděpodobné základní jedenáctky všech týmů.
I v nynější sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy se vším všudy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 9. kolo je v sobotu už v 13:00.
- Zlín je po 8 kolech pátý – nejvýš od sezony 2018/19 (tehdy 4. po 8. kole). Méně porážek než letos (2) měl v této fázi sezony naposledy právě v ročníku 2018/19 (1).
- Hradec prohrál jen 1 z posledních 7 ligových duelů se Zlínem (4 výhry, 2 remízy, 1 prohra), ale naposledy ve Zlíně padl vysoko 0:4. Venku navíc zatím v této sezoně získal jen 2 body.
- Pardubice stále čekají na první ligovou výhru (2 remízy, 5 proher). Tak špatný vstup do sezony zažívají poprvé v historii klubu. V každém utkání přitom vstřelily aspoň jeden gól.
- Slovácko v roce 2025 nevystřelilo branku už ve 14 duelech, což je jednoznačně nejvíc v lize a nejhorší počin napříč TOP 10 evropskými soutěžemi (spolu s portugalskou Estrelou).
- Karviná v sezoně dala už 4 ligové góly zpoza vápna – nejvíc napříč TOP 10 ligami (spolu s PSV, Barcelonou a PSG). Dvěma góly z přímých kopů se na tom podílel Rok Štorman.
- Jablonec je po 8 kolech neporažen (5 výher, 3 remízy), což se klubu ještě nikdy nepovedlo. Skvělé výsledky drží navzdory negativnímu rozdílu skóre podle očekávaných gólů (–0,6).
- Hráči Sigmy viděli nejvíc červených karet (4) nejen v Chance Lize, ale napříč všemi TOP 10 evropskými soutěžemi. Zároveň už 20 zápasů čekají na dvě ligové výhry v řadě.
- Ze všech ligových celků ztratily Teplice nejvíc bodů (9) v zápasech, v nichž šly do vedení. Skláři tak prohráli hned tři ze čtyř zápasů, ve kterých měli navrch.
- Sparta udržela ve 14 soutěžních zápasech tohoto ročníku jen 4 čistá konta. V Chance Lize i vinou špatné defenzivy v minulém kole zapsala první prohru (1:2 v Hradci Králové).
- Viktoria má proti Spartě od sezony 2010/11 nejlepší úspěšnost ze všech. Ze 36 ligových duelů odcházela spokojenější v 63,9 % případů (23 výher, 4 remízy, 9 proher).
- Dukla má po 8 kolech jediné vítězství (2:0 s Plzní), ale doma je neporažená (1 výhra, 2 remízy) a celkově na Julisce táhne už pětizápasovou sérii bez porážky (3 výhry, 2 remízy).
- Kouč Bohemians Veselý venkovní utkání v Praze nezvládá. Derby na půdě soupeře prohrál v osmi z devíti případů, kdy jedinou výjimkou je remíza 1:1 na Spartě ze srpna 2022.
- Slavia v tomto ročníku pětkrát skórovala hlavou a sedmkrát levou nohou. V obou případech jde o nejvyšší číslo v lize. Liberec obdržel šest branek levačkou, také nejvíc ze všech týmů.
- Oba poslední vzájemné střety skončily výsledkem 1:0 pro Slavii. Stejné skóre v utkání „sešívaných“ se Slovanem svítilo na tabuli po zápase už patnáctkrát od sezony 1993/94.
- Zápasy Boleslavi přinášejí extrémní množství branek. Se 14 vstřelenými a 21 inkasovanými brankami v TOP 10 evropských ligách Středočeši nemají konkurenci.
- Baník posbíral v úvodních sedmi kolech jen 5 bodů, což je nejnižší zisk za posledních devět sezon. Hůř na to byl naposledy v sezoně 2015/16 (1 bod), která skončila sestupem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu