Ústí konečně má nové dresy, přiletěly vrtulníkem. Severočeši ale prohráli

Nové dresy fotbalistů Ústí nad Labem doručil na stadion vrtulník
Nové dresy nepomohly... Fotbalisté Prostějova zvítězili v 10. kole druhé ligy v Ústí nad Labem 2:1. Hanáci se v neúplné tabulce posunuli na deváté místo tři body za šesté Severočechy. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim remizovala s Chrudimí 1:1.

Ústecký nováček soutěže se mohl v případě výhry bodově dotáhnout na druhou Zbrojovku Brno. Domácí po dlouhém čekání představili nové dresy, předchozí duely hráli vždy v jiných s poměrně neobvyklými motivy (více ZDE>>>)

Poněkud kuriózní přístup zvolilo Ústí i v pátek, dresy těsně před začátkem zápasu doručil na stadion vrtulník. Před utkáním klub ukázal modrou sadu, ale hráči nastoupili v růžové. Štěstí jim však nové trikoty nepřinesly, po hrubce zkušeného obránce Vondráška otevřel skóre Matoušek.

Po přestávce domácí vyrovnali, Černý ve třetím kole po sobě proměnil penaltu. Jenže o tři minuty později Mirvald technickou střelou vrátil Prostějovu těsný náskok, který už hosté udrželi. Hanáci navázali na výhru nad Kroměříží a zvítězili podruhé za sebou. Ústečtí fotbalisté po dvou kolech, v nichž bodovali, vyšli tentokrát naprázdno.

Vlašim po osmi kolech vyměnila trenéra, Haranta nahradil Pilný. Začal remízou v Příbrami a také dnes mužstvo pod jeho vedením uhrálo bod. Po bezbrankovém prvním poločase otevřel skóre domácí Dufek. Těsný náskok však Středočechům dlouho nevydržel, Kaulfus brzy poté vyrovnal a stanovil konečnou remízu. Vlašim zůstala patnáctá, Chrudim se po třetím nerozhodném výsledku po sobě posunula na třináctou příčku.

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko970218:1021
2Brno861122:819
3Opava853013:518
4Baník B952218:917
5Artis952215:1217
6Ústí1051419:1516
7Žižkov951313:1116
8Slavia B950419:915
9Prostějov1041512:1413
10Příbram941411:1513
11Jihlava932410:1011
12Sparta B93066:189
13Chrudim1015411:198
14Č. Budějovice92259:198
15Vlašim1013610:166
16Kroměříž90097:230
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

