Rosický o změnách, Vindahlově pozici i Rrahmanim. Popsal největší slabinu Sparty
Byť pracoval v omezeném režimu, stále měl zodpovědnost za fungování Sparty na přestupovém trhu. Tomáš Rosický, sportovní ředitel, promluvil o formě letenského áčka i letních změnách. „Každé přestupové období se hodnotí až s určitým časovým odstupem, ale právě teď jsme s Brianem Priskem spokojení,“ líčil bývalý vynikající záložník, jenž se v klubovém rozhovoru věnoval jednotlivcům i problematice českého fotbalového prostředí. O čem všem hovořil?
o zdravotním stavu
„Momentálně se cítím dobře, je to lepší a lepší. Ještě mě čekají nějaká vyšetření, ale doufám, že všechno bude v pořádku, budu moct pokračovat a taky, že budu moct sportovat. Důvodem byl dlouhodobě špatný životní styl. Primárně myslím na ostatní a ne na sebe, což musím změnit a starat se o své tělo a duši mnohem víc než doteď. Vím, že budu muset některé věci upravit, a doufám, že mi to pomůže. To se týká i práce. Mám kolem sebe schopné lidi a měl bych práci víc delegovat na ostatní a nedělat mikromanagement.“
o motivaci pokračovat
„Se Spartou mám stále určité sny a rád kolem sebe vidím šťastné lidi. Spoustu snů už jsem si splnil, ale pár dalších pořád mám, třeba vyhrát evropský pohár. Nevím, jestli je to se Spartou vůbec reálné, ale musíme se o to snažit. Stejně tak bych chtěl postupovat co nejdál v Lize mistrů a trápit giganty.“
o Tomáši Sivokovi, prozatímním sportovním řediteli
„Obstál velmi dobře. Pro celý klub to bylo složitější období tím, co se mi přihodilo a zároveň skončil Jirka Rosický, který ještě tenhle přestupák dojížděl s námi. Sivi tak měl na starost denní technickou stránku jako předtím, ale musel chodit na řadu schůzek, kam jsem nemohl. Výhoda je, že je s námi už dlouho, všechny zná a ví, jak všechno funguje. Pracovat pod nečekaným tlakem je důležitá schopnost a zvládl to dobře. Kolos jako Sparta nikdy nesmí stát na jednom člověku a zastupitelnost je strašně důležitá, takže lidé okolo mě musí dostávat prostor růst.“
o letním přestupovém období
„Výzev bylo hodně – moje zdravotní situace, vybíral se nový trenér, realizační tým a do toho přestupové období. Kromě mého zdraví jsou to ale věci, které už známe a nic, s čím bychom si tady neporadili. Moje kroky se ukážou až s půlročním odstupem. Za zimní přestupové období jsme byli kritizovaní, ale když se podíváme teď, tak Uchenna, Vydra, Kuchta, Kofod Andersen, Ševinský – všichni mají důležitou roli v týmu.“
o letních odchodech
„Muselo se to stát. Přišlo osm hráčů a museli jsme pro ně udělat místo. Někteří hráči potřebovali odejít, někteří potřebovali hrát víc. Vypíchnul bych Martina Vitíka a Qazima Laciho, ale všichni si zaslouží poděkovat, co za Spartu odvedli. Ke každému hráči je potřeba přistupovat různě, protože každý je jiný a v jiné fázi kariéry. Tým navíc potřeboval osvěžit a my vždycky musíme mít plán na všechny pozice, protože vždycky se někdo může zranit, nebo může přijít nečekaná nabídka. Po příchodu Briana (Priskeho) se náš plán navíc logicky lehce upravil.“
o Heerkensovi do Ajaxu
„Cítili jsme, že je to nevyhnutelné. Joeri si Ajax strašně přál, byl jeho obrovským fanouškem odmala. Je složité něco takového zastavit, protože jsme věděli, že mu roli, na jakou ho Ajax láká, nemůžeme dát. Brian byl od začátku jasně transparentní, že chce Vindahla se Surovčíkem jako první dva gólmany.“
o Vindahlově pozici
„Brian vidí Vindahla jako jasnou jedničku, tak to je. Nemyslím si ale, že má neotřesitelnou pozici. Nestane se, že ve Spartě bude působit někdo, kdo hraje pravidelně špatně. I po konzultacích s trenéry gólmanů jsme chtěli mít mladou dvojku a trojku, která bude růst. To bylo to, s čím jsme šli do sezony – s Joerim a se Surou.“
o útočníkovi Albionu Rrahmanim
„Je u nás už celý rok a prošel si situacemi, které nikdy nezažil. Myslím, že to bylo pro jeho vývoj strašně důležité a posílilo ho to do budoucna. Pořád jsou u něj otazníky, jak bude schopen akceptovat fyzickou a agresivní hru proti své osobě, protože bude dostávat čočku. O jeho přednostech se nemusíme bavit – zakončení, chování kolem vápna, zároveň to není žrout, ale vidí ostatní spoluhráče. Dává góly a má i asistence, což není jednoduché najít. Minulá sezona byla z jeho strany průměrná a čekal jsem od něj víc, ale i tak vstřelil jedenáct gólů. Potenciál v něm je a udělal kroky dopředu. Už teď o něj měly zájem velmi dobré týmy z top pěti lig. Ani z naší, ani z jeho strany nebyla debata, že by měl odejít.“
o slabině ve sparťanské hře
„Je to jednoznačně hra bez míče, v tom musíme být lepší, protože brzy nám začne program v Evropě. Nesmíme hrát jako v první půli v Hradci Králové: jak jsme reagovali po ztrátách míče, jak jsme dostupovali a s jakou intenzitou jsme přistupovali k hráčům, to bylo strašně málo. A je jednoduché tohle svézt na obrannou fázi stoperů, ale jde o celý tým, vše začíná u ofenzivní trojky. Nelíbila se mi reakce po ztrátě míče, a jestli budeme tak pokračovat, budeme mít velké problémy.“
o prostředí českého fotbalu
„Určité zlepšení je, ale kultura a prostředí českého fotbalu je jeden z hlavních problémů. Co jsem se vrátil po šestnácti letech v zahraničí a najednou zjistil, jak se tady lidé chovají, nevěřil jsem vlastním očím. To jinde nepotkáte. Hodně z toho viním novináře, protože kdyby někdo dělal podobné věci v Anglii, nenechají na něm dlouhodobě nit suchou. Produkt české ligy je dobrý, fotbal není špatný, lidé na něj chodí, ale politiky ve fotbale je strašně moc.“