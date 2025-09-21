ONLINE: Hradec vede nad Kometou. Sparta srovnala, Němeček po vyšším trestu dohrál
Nedělní program hokejové Tipsport extraligy nabízí šestá zápasů 6. kola. V bitvě tradičních rivalů proti sobě od 16.00 nastupují Vítkovice a Sparta. České Budějovice, které se dostaly do čela tabulky, útočí na pátou výhru v řadě proti Třinci. Mistrovská Kometa se po první prohře představuje na ledě posledního Hradce Králové. Pardubice startují v Plzni. Hraje se také v Mladé Boleslavi a Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž