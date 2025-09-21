Předplatné

ONLINE: Hradec vede nad Kometou. Sparta srovnala, Němeček po vyšším trestu dohrál

Oskars Batņa slaví gól se spoluhráči proti Kometě
Oskars Batņa slaví gól se spoluhráči proti KometěZdroj: Michal Beránek / Sport
Oskars Batņa skóroval proti Kometě Brno
Jan Hladonik (uprostřed) přijímá gratulace po svém gólu proti Spartě
Hokejisté Hradce Králové na domácím ledě přivítali Kometu
Filip Novotný si připisuje důležitý zákrok proti Kometě
Tomáš Martinec a Petr Koukal na lavičce hokejistů Hradce
Nedělní program hokejové Tipsport extraligy nabízí šestá zápasů 6. kola. V bitvě tradičních rivalů proti sobě od 16.00 nastupují Vítkovice a Sparta. České Budějovice, které se dostaly do čela tabulky, útočí na pátou výhru v řadě proti Třinci. Mistrovská Kometa se po první prohře představuje na ledě posledního Hradce Králové. Pardubice startují v Plzni. Hraje se také v Mladé Boleslavi a Liberci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE 1. třetina
10Detail
LIVE 1. třetina
00Detail
LIVE
--Detail
LIVE 2. třetina
21Detail
LIVE přestávka
11Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice5400118:912
2Brno5400118:1012
3Pardubice5300217:119
4Sparta5300214:99
5K. Vary5300215:139
6M. Boleslav5300210:119
7Třinec5210217:128
8Vítkovice5210215:138
9Plzeň5202112:128
10Liberec5200314:176
11Olomouc5200312:186
12Kladno510137:134
13Litvínov510047:183
14Mountfield5010411:212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

