Němečkův nesmysl ve Vítkovicích. Devět sérií nájezdů, Špaček patří mezi TOP centry

Jaký byl zápas Vítkovice - Sparta?
Jaký byl zápas Vítkovice - Sparta?Zdroj: koláž iSport.cz
Zleva Michal Řepík ze Sparty a brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic
Josef Kořenář ze Sparty inkasuje gól ve Vítkovicích
Zleva Marek Hrivík z Vítkovic a Filip Chlapík ze Sparty
Zleva Mark Pysyk ze Sparty brání Anthonyho Nellise a Marka Kaluse z Vítkovic, v leže brankář Josef Kořenář
Zleva Marek Kalus z Vítkovic a Jakub Sirota ze Sparty
Zleva Pavel Kousal ze Sparty a Vojtěch Lednický z Vítkovic
Zleva brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic kryje šanci Tomáše Hyky ze Sparty
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
PRVNÍ DOJEM DANIELA FEKETSE | Zápasy mezi Vítkovicemi a Spartou zpravidla baví. Nechybí jim emoce ani vypjaté momenty. Některé z nich si oba týmy schovaly i na šesté extraligové kolo, v němž nebývalé drama nakonec rozsekly nájezdy. V nich byla lepší Sparta, která si z Ostravy odvezla dva body za vítězství 3:2 po nájezdech. Co na utkání nejvíc zaujalo?

Zajímavé události zápasu

  • Povedená premiéra

Čtyřiatřicetiletý obránce Ralfs Freibergs odehrál svůj první soutěžní zápas ve vítkovickém dresu. Lotyšův návrat přišel Václavu Varaďovi vhod, tím tuplem když Jakub Zbořil chybí kvůli zranění v horní části těla už týden a Joe Leahy absentoval vinou následků po Lakatošově dělovce při pátečním duelu s Boleslaví. Freibergs napoprvé nezklamal, s hosty se občas i postrkoval.

  • Němečkův nesmysl

Sparťanský obránce David Němeček je známý svou tvrdostí a nesmlouvavým stylem. Mnohdy to ale není ku prospěchu. Potvrdil to ve Vítkovicích, kde se nejprve pošťuchoval s domácím Hanzlem a v čase 16:58 zbytečně naverboval na mantinel Patrika Brůnu. Sudí Šír s Ondráčkem si hloupý atak zpětně prohlédli a poté Němečka poslali do sprch. Pětiminutovou přesilovku však domácí nevyužili.

  • Nájezdové drama

Nebývá zvykem, aby utkání gradovalo až v deváté sérii nájezdů. Nečekané drama se zpočátku naklánělo ve sparťanský prospěch, jenže zámořské duo Nellis – Yetman srovnalo. V sedmé sérii se dostali do vedení Vítkovičtí, avšak Michal Řepík na Nellisův blafák zareagoval gólem. Hrdinou loterie o bonusový druhý bod se stal Tomáš Hyka, brankáře Hrachovinu překonal střelou na lapačku.

Kdo mě zaujal

  • Michael Špaček (Sparta)

Stojím si za tím, že osmadvacetiletý útočník patří mezi nejlepší extraligové centry. Poté, co v průběhu minulé sezony odešel ze Švýcarska a upsal se Spartě, si ve 27 zápasech základní části připsal 32 bodů. Byť mu následné play off úplně nesedlo, rozdílovost i kvalitu potvrzuje dál. Ve Vítkovicích se blýskl dvěma asistencemi. Při další jeho parádní nahrávce čaroval Hrachovina.

Kdo mohl ukázat víc

  • Martin Hanzl (Vítkovice)

V lednu přicházel do Vítkovic jako last minute posila, která se výrazně zapříčinila o to, že Ostravané nakonec barážovým starostem unikli. Zkraje nové sezony to ale Martinu Hanzlovi zatím nelepí, není tolik výrazný. Hapruje mu to i v defenzivě, v pěti odehraných zápasech totiž sbíral hlavně záporné body ve statistice +/-. Namočil se také do druhé inkasované branky Vítkovic.

  • Návštěva: 5057

