Flek je k neudržení, řídil obrat snů v Hradci z 0:3 na 5:3: Poslední třetina? Neskutečná!
Srdce šampionů bije! V Hradci Králové doteď kroutí hlavami, nestranný pozorovatel však musí ocenit brutální způsob, jakým Brno zvrátilo téměř ztracený duel. Po dvou třetinách nedělního kola se Hradci tleskalo za vedení 3:0, aby po 60 minutách svítilo na kostce 3:5! „První dvě třetiny jsme byli otřesní,“ uznal Jakub Flek, dvougólový pán večera. A jasně, druhou trefu obstaral klasicky do opuštěné klece. Po šesti partiích je už na 7 gólech a 10 bodech!
Když v čase 58:28 dovezl Jakub Flek do opuštěné klece pátý puk, aréna se začala vylidňovat. Otrávení hradečtí fanoušci radši zvolili cestu domů. Už nevěřili. Už to dál nechtěli vidět, potřebovali na čerstvý vzduch. Kouč Kamil Pokorný si pak před kabinou plácal s každým hráčem. Jeho nezlomní boys zase zaúřadovali.
Váš trenér říkal, že jste tu dvě třetiny nebyli, jak a čím jste se probrali?
„Výstižně řečeno. Přiznám se, že jsem už po první třetině trošku zvedl hlas, po druhé jsem… Ne, že bych rezignoval, ale mluvil jsem o tom, že si můžeme říkat a ukazovat, co chceme, ale dokud nezačneme hýbat nohama, dobrý to nebude. Těší mě, že jsme si to vzali své a odehráli třetinu, která byla z naší strany neskutečná.“
Už po gólu na 1:3 se naprosto změnil obraz hry, ve vzduchu visel obrat. Cítili jste to stejně?
„Já už to říkal po dvou třetinách. Že kluci ve vedlejší kabině hrají o každý bod, vstup do soutěže nemají optimální, získali jen dva body, takže náš první gól je znervózní. Tuším, že minulý domácí zápas s Plzní to měli podobné, vedli a nedopadlo jim to. Snažil jsem se náš tým nabudit, že po snížení by se mohl Hradec sesypat. Stalo se. Musím ale být i trochu kritický, tohle se vám nepovede pokaždé, takhle špatně jako tady nemůžeme do zápasů vstupovat. První dvě třetiny byly fakt otřesné, poděkujme bohu, že to takhle dopadne. I přes vítězství si z toho musíme vzít ponaučení.“
Ležela na vás zprvu deka jako následek nezvládnuté páteční koncovky s Libercem?
„Podle mě určitě. S Libercem jsme třikrát vedli, nechci říkat, že nás ten konec zlomil, ale po čtyřech předchozích výhrách nás to trochu srazilo dolů. Říkal jsem, že je to možná dobrá a potřebná facka. Vyhrát chcete pokaždé, ale i tohle se stává. O to víc jsem rád, že jsme v Hradci poslední třetinou všechno odčinili. Teď je jen třeba, abychom do dalšího zápasu nastoupili tak, jak jsme tu skončili.“
Váš gól na 3:2 byl luxusní, krásně a na pětníku jste se zbavil obránce Dávida Mudráka a pak překonal Filipa Novotného. Váš komentář?
„Řekli jsme, že už nemáme co ztratit a budeme jezdit do rychlých protiútoků. Cingy perfektně podržel puk, krásně mě našel, puk mi sice šel na nohy, takže jsem měl sklopenou hlavu a modlil se, aby tam na mě nečíhal druhý bek. Jsem rád, že se mi povedlo skórovat a nakopnout tým k obratu.“
Když to lehce přeženu, další gól od vás do prázdné, to už není ani vtipné, ne?
(usmívá se) „Troufnu si říct, že se nikde nesnažím cheatovat, jen jsem věřil Liborovi Zábranskému, že dá buď ránu a pokud to netrefí, tak puk dojedu. Anebo že mi to hodí obloukem. To se stalo a já to jen dovezl do brány.“
Kometa nasadila dalšího mladíka, debut ve třetí formaci zažil Michal Hartl. Jak to berete, že máte vedle sebe 16letého klučinu?
„Je to mazec! Když si to přeberu do svého příběhu – já v jeho věku nehrál hokej, respektive jsem s ním na rok a půl skončil… Klobouk dolů. Teď jsem koukal na ostatní výsledky a vidím, že ten mlaďas z Varů (Petr Tomek) tam zase poslal dva banány, klobouk dolů před těmahle klukama. Je jen dobře, že týmy mladé kluky zapojují do extraligy a nechávají je vyhrát se. I Hartlík tu odehrál výborný zápas, měl těžkou premiéru. Dvě třetiny jsme mu nepomohli, což je právě pro mladý kluky důležitý, abychom jim to my starší trochu usnadnili. Jak říkám, dvě třetiny jsme byli otřesní. Chudák kluk, měl to těžký. Ale doufám, že si to užil a že mu to něco dá do budoucna.“
Dostal přímo od vás Hartl rady, co a jak?
„Nechal jsem ho spíš být. Ale chci říct, že v kabině máme fakt skvělou partu, před zápasy panuje dobrá nálada, každý si k tomu něco poví, máme dost zkušených hráčů. Přišel Tomáš Zohorna, taky si často bere slovo, což je super. Ostatní poslouchají. Sem tam hodí někdo vtípek do placu a jdeme na to. Zrovna se Zohym jsme se po utkání bavili, on povídá, že si nepamatuje, kdy naposledy jeho tým dal pět gólů za jednu třetinu. Tak jsem mu hned připomněl, že loni v Budějovicích. Vedli jsme 5:1 a prohráli 5:6, přičemž on byl na jejich straně. Znám to tedy i z druhé strany. Dostanete první gól a začnete sledovat kostku, kolik zbývá do konce. Nahlodá vám to hlavu a pak jde všechno proti vám. Teď to odnesl Hradec.“
Po šesti kolech máte už 10 bodů, vedete produktivitu i mezi střelci. Jak vám to chutná?
„Nebudu pokrytec, těší mě, že mi to tam padá a že týmu přispívám body. Je to moje hlavní náplň v Kometě. Ale daleko víc mám radost z našeho vstupu do soutěže, netrpíme mistrovskou kocovinou. Zahájení je za námi, všichni víme, v čem je naše síla, co musíme dělat pro dobrý výsledek. Ale musíme v tom pokračovat.“
Gólman Aleš Stezka nedávno po Spartě velmi emotivně mluvil o komeťácké rodině a skvělé atmosféře v klubu. Podepsal byste jeho slova?
„Určitě. Ze sta procent. Poslední sezona nám ohromně otevřela oči. Já všude chválím naši partu a jsem strašně rád, že se našemu vedení podařilo udržet prakticky celý tým pohromadě, navíc ho doplnilo o dva výborné kluky – Zohyho a Aleše Stezku. Oba zkušení hráči a skvělí kluci, kteří okamžitě do mužstva zapadli. V tom je naše největší síla, každý víme, co druhého může očekávat, navzájem se respektujeme a makáme jeden za druhého.“
Pohled Miroslava Horáka
Kometa vyhrává i s bažanty
Kometa se dál valí po zlaté cestě, netrpí mistrovskou kocovinou, ani z vinobraní není zchvácená. Navíc má s Karlovými Vary společnou jednu skvělou věc. Nemá problém nasazovat teenagery a rovnou do dobrých rolí, nejen do nic neříkajících štěků. Z karlovarského Petra Tomka je nečekaný hit extraligy, brněnský trikot poprvé navlékl přes hlavu další 16letý borec Michal Hartl, jenž dostal šanci ve druhé brázdě poté, co na delší dobu bude mimo zraněný Ilomäki. Obrat v Hradci si bude pamatovat do konce života, tahle zkušenost mu hrozně moc dá. Je na ostatních klubech, i těch největších, aby se inspirovaly. Hlavně v Pardubicích a na Spartě.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž