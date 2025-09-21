Němečkův nesmysl ve Vítkovicích. Devět sérií nájezdů, Špaček patří mezi TOP centry
PRVNÍ DOJEM DANIELA FEKETSE | Zápasy mezi Vítkovicemi a Spartou zpravidla baví. Nechybí jim emoce ani vypjaté momenty. Některé z nich si oba týmy schovaly i na šesté extraligové kolo, v němž nebývalé drama nakonec rozsekly nájezdy. V nich byla lepší Sparta, která si z Ostravy odvezla dva body za vítězství 3:2 po nájezdech. Co na utkání nejvíc zaujalo?
Zajímavé události zápasu
- Povedená premiéra
Čtyřiatřicetiletý obránce Ralfs Freibergs odehrál svůj první soutěžní zápas ve vítkovickém dresu. Lotyšův návrat přišel Václavu Varaďovi vhod, tím tuplem když Jakub Zbořil chybí kvůli zranění v horní části těla už týden a Joe Leahy absentoval vinou následků po Lakatošově dělovce při pátečním duelu s Boleslaví. Freibergs napoprvé nezklamal, s hosty se občas i postrkoval.
- Němečkův nesmysl
Sparťanský obránce David Němeček je známý svou tvrdostí a nesmlouvavým stylem. Mnohdy to ale není ku prospěchu. Potvrdil to ve Vítkovicích, kde se nejprve pošťuchoval s domácím Hanzlem a v čase 16:58 zbytečně naverboval na mantinel Patrika Brůnu. Sudí Šír s Ondráčkem si hloupý atak zpětně prohlédli a poté Němečka poslali do sprch. Pětiminutovou přesilovku však domácí nevyužili.
- Nájezdové drama
Nebývá zvykem, aby utkání gradovalo až v deváté sérii nájezdů. Nečekané drama se zpočátku naklánělo ve sparťanský prospěch, jenže zámořské duo Nellis – Yetman srovnalo. V sedmé sérii se dostali do vedení Vítkovičtí, avšak Michal Řepík na Nellisův blafák zareagoval gólem. Hrdinou loterie o bonusový druhý bod se stal Tomáš Hyka, brankáře Hrachovinu překonal střelou na lapačku.
Kdo mě zaujal
- Michael Špaček (Sparta)
Stojím si za tím, že osmadvacetiletý útočník patří mezi nejlepší extraligové centry. Poté, co v průběhu minulé sezony odešel ze Švýcarska a upsal se Spartě, si ve 27 zápasech základní části připsal 32 bodů. Byť mu následné play off úplně nesedlo, rozdílovost i kvalitu potvrzuje dál. Ve Vítkovicích se blýskl dvěma asistencemi. Při další jeho parádní nahrávce čaroval Hrachovina.
Kdo mohl ukázat víc
- Martin Hanzl (Vítkovice)
V lednu přicházel do Vítkovic jako last minute posila, která se výrazně zapříčinila o to, že Ostravané nakonec barážovým starostem unikli. Zkraje nové sezony to ale Martinu Hanzlovi zatím nelepí, není tolik výrazný. Hapruje mu to i v defenzivě, v pěti odehraných zápasech totiž sbíral hlavně záporné body ve statistice +/-. Namočil se také do druhé inkasované branky Vítkovic.
- Návštěva: 5057