Pardubický válec se zpozdil, Růžička dal mamince výhru k šedesátinám. Kdy mu zatrnulo?
Plzeň zažila první děkovačku. Přišla po druhém zápase sezony a vítězství 2:1 nad Pardubicemi. „Týmově to vyšlo skvěle. Věděli jsme, co přijíždí za tým, kvalita na jejich straně je obrovská. Jsme strašně šťastní, že to takhle dopadlo a tři body zůstaly doma,“ povídal největší hrdina domácích Jan Růžička, který v brance Indiánů nastoupil podruhé. Tentokrát ale místo nemocného Nicka Malíka. O své nominaci se dozvěděl ráno.
Dynamo doma a venku, to je jako měsíc v úplňku proti novu. Na vlastním ledě třikrát stoprocentní, na hřištích soupeřů potřetí nulové. Čím to je? „To kdybych věděl… Ale soupeři jsou na začátku sezony silní, snažíme se pečlivě vždycky připravit, ale nedaří se nám vstupy do zápasů. Kromě Liberce, kde jsme vedli 2:0. Domácí ženou fanoušci, bojují, makají. Ani tentokrát jsme si nedovedli poradit,“ povzdechl si kouč hostů Filip Pešán.
Pardubický válec dorazil se zpožděním. Plzeňští napěchovali soupeře do jeho zóny, napadali, hlídali střední pásmo. Dynamo se dlouho nedostávalo ven a první střelecký pokus na Růžičku vyslal Patrik Poulíček někdy po polovině úvodní části.
Stejný hráč zaznamenal jediný gól Východočechů. V tu dobu však už prohrávali o dvě branky. Skóre otevřel Adam Měchura tečí Zámorského rány, která byla tak silná, že plzeňskému útočníkovi přerazila hůl. Druhou trefu přidal Mikko Petman, který po Simonově výpadu dopíchnul puk k tyči. Svým čtvrtým zásahem v sezoně se dotáhl právě na Měchuru na čelo střelců Škodovky.
Mladší z finských bratrů Petmanových využil pětiminutovou přesilovku po faulu Johna Ludviga, jenž po 13 sekundách druhé třetiny atakoval hlavu Adriána Holešinského. Ten zůstal ležet, načež se do amerického beka Pardubic pustil pěstmi ukrajinský geroj Merežko.
Nejlepší dárek pro maminku
Dynamo těsně před koncem dlouhého oslabení podruhé inkasovalo. Ale pak Poulíček překvapil Růžičku skrytou dalekonosnou střelou. „Vyplynulo to z dobrého založení. Snažil jsem se uvolnit do prostoru a dostat puk na bránu. Jsem rád, že to tam spadlo, a nějaký recept na ně to byl,“ vracel se pardubický bijec.
„Puk zaplaval, nevím, jestli nelízl hokejku. Byl to jeden z jednodušších gólů, který by padnout neměl. Chyba jim dala vítr do plachet, ale ubránili jsme pak jejich přesilovky. Bylo to náročné, ale celý zápas jsme hráli jako jeden tým, podřídili všechno výsledku. Párkrát jsem nic neviděl, ale kluci to zblokovali, pomohli mi, bránili výborně. Až na pár výjimek to od nás bylo učesané, jak po nás trenéři vyžadují,“ vyprávěl Růžička.
Zatrnulo mu ovšem znovu. Při jedné z několika početních výhod Dynama ve druhé třetině pálil Vladimír Sobotka na odkrytou branku. Jenže střela mu nesedla a puk se odrazil od tyče ven. „Byl jsem ve finále bezmocný. Ale teď jsem šťastný, že se mi domácí premiéra podařila, že se týmu zápas povedl. Měl jsem to okořeněné tím, že moje mamka měla šedesáté narozeniny. Tohle pro ni určitě bude nejlepší dárek, že se mohla přijet podívat a vidět, že máme doma tři body. Ať tak či onak, s našimi jsme byli domluvení, že by se přijeli podívat na zápas. Tím, že to vyšlo tak, že jsem zrovna šel do brány, budou mít radost ještě větší,“ dodal Jan Růžička.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž