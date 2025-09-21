Trpišovský: Špatný a mdlý výkon. Sázka na technické hráče? Fotbal je komplexní hra
Jen jedno kolo se Slavia ohřála na vrcholu tabulky Chance Ligy. V dost možná posledním „letním“ dni tohoto roku spadla po remíze v Liberci opět za Spartu. A nešlo o smůlu. „Sešívaní“ si vytvořili proti aktivním domácím málo, nakopávali, trápili se. Až po příchodu technické letky Vorlický-Cham-Provod se tvář trochu změnila. „Takový zápas ale vyžaduje kvalitu ve všech parametrech hry,“ řekl Jindřich Trpišovský, který byl z výkonu svých hráčů hodně zklamaný.
Tímhle výkonem jste se asi po úžasném zápase v Lize mistrů nechtěli prezentovat, že?
„Vstup do zápasu byl úplně jiný, než jak jsme se bavili. Třeba nedostat gól jako první, což je tu kromě loňského zápasu tradicí. A byl to pro nás jednoduchý gól na bránění. Některé individuální výkony nebyly dostatečné na to, jak těžký zápas to byl. Bylo to moc o soubojích, minisoubojích a o nakopávaných míčích, než o samotné hře. Až když hráči byli unavení, otevřelo se tam více prostoru. Celkově to byl ale špatný a mdlý výkon. Domácí byli hladovější.“
Hrál jste čtyři záložníky, ale dva z nich konstantně doplňovali útok na ofsajdovou lajnu, takže se na něj nakopávalo. Jaká byla taktika?
„Ve čtvrtek jsme se připravovali na něco jiného, ale bohužel jsme museli udělat vynucené změny. Některé přišly i v neděli dopoledne, dost jsme toho dělali narychlo, klidně jen slovně. Chtěli jsme mít silný střed hřiště a trochu ulevit Kušejovi vepředu, aby mohl zůstat na ofsajd lajně. Předpokládali jsme jejich osu týmu Hlavatý-Masopust-Stránský, tam jsme chtěli být pokrytí a dostávat se přes krajní obránce, kteří by měli být výš a dostávat se dopředu. To se nám ale nedařilo Z pravé strany vůbec, z levé strany alespoň trochu skrze Mbodjiho.“
Sám jste ale zmínil, že to spadlo do soubojů a nákopu…
„Je hezké si něco malovat ale fotbal je hra o prvních soubojích. Jakmile v nich nejste dominantní, už je to padesát na padesát. Potřebovali jsme hru pod kontrolu, ale v tom byl největší problém.“
Po Lize mistrů jste si pochvaloval, že jste zpět v určitém módu. Nemáte pocit, že jste se zase vrátili zpátky do léta?
„Je to o aktivitě hráčů, někteří mi přišli v první půli ustrašení a Liberec byl živější. I když třeba Oscar ve středu hřiště nám dokázal pomáhat celý zápas.… Kádr je stavěný na to, aby každý zvládl nahradit ty, kteří nemohou nastoupit, a v tom se musíme zlepšit.“
Zmínil jste mdlý výkon a chybějící hráče. Vysvětlujete si tedy z části neúspěch tím, že nenastoupila velká část lídrů? Holeš, Ogbu, Chorý, Bořil…
„Může to mít vliv, extroverti na hřišti nebyli. Management týmu je důležitý a vychází to odzadu. Ale jak říkám, v sezoně se do situací, kdy vám chybí lídři, dostanete. Nikdo nemůže táhnout šedesát zápasů v sezoně. Zastupitelnost je důležitá. Daří se nám to víc na předních pozicích než na zadních.“
Jak jsou na tom tedy Bořil a Ogbu?
„Nikdo z nich se nevrátí do reprezentační pauzy, ani Holeš. Ostatní jako Douděra a Provod, to uvidíme…“
Po půli jste do hry poslal Chama a Vorlického, dva extrémně technické hráče, kteří se trochu vymykají vaší lásce pro soubojový fotbal. Rýsuje se tady pro Slavii nová cesta?
„Uvidíme. Takový zápas vyžaduje na všech postech kvalitu ve všech parametrech hry. Často se opakuji – rozhoduje se v boxech a to se stalo i tady. Jsme rádi, že tyto typy hráčů máme k dispozici, změnilo se to tady pro jejich styl v poslední době k pozitivnímu. Ale je to i o tom, koho na zápas máte k dispozici. Vorlický je zpět po dlouhé době, Cham také dlouho nehrál. Musíme to mít vyvážené, fotbal je komplexní hra a my musíme být silní ve všech atributech. Třeba i ve standardních situacích, kterými si musíme pomáhat a mít tam hráče, kteří do toho boxu chodí, nebo ho brání. Pro tyto technické hráče musíme získat hru pod kontrolu, což se nám povedlo až na konci druhé půle. Pak jsou silní.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu