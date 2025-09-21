Kušej při vyrovnání předvedl slavnou kličku: Třeba by Zidane zatleskal
Na hřišti vydržel Vasil Kušej skoro sto minut, byl suverénně nejaktivnějším hráčem Slavie a těsně před finišem předvedl fígl, kterým zavřel do mrazáku libereckou euforii. Kličkou ve stylu Zinedina Zidaneho vykoupal defenzivu Slovanu a mistrovi zařídil aspoň bod. „Třeba bude na konci cenný,“ vyprávěl podsaditý borec po plichtě 1:1.
Jak se narodí taková klička?
„Nejdříve jsem přemýšlel, že budu střílet levou z první. Potom jsem viděl, že obránce (Icha) jde blbě do skluzu, tak jsem si chtěl míč pokrýt, aby mě zfauloval. To, že z toho vyšla taková klička… (usměje se) Určitě jsem věděl, že chci jít do „zidanovky“, vyklouzl jsem z toho pěkně a pak střílel bodlem. Jsem rád, že to padlo do brány a že jsem pomohl k týmu k remíze.“
Myslíte, že by Zinedine Zidane zatleskal?
„Myslím, že třeba jo.“
Dlouho jste prohrávali. Udělali jste si utkání nevyvedeným prvním poločasem složitější, než jste chtěli?
„Musím pochválit Liberec, jak dobře byl na nás připravený. My jsme si to zkomplikovali špatným vstupem do utkání. Takových věcí se musíme vyvarovat, víc bojovat za dres, který nosíme na sobě. V zápasech být od začátku hladovější, chtít víc vyhrát. Liga jde nahoru, každý tým se lepší a my musíme do toho dát víc. Na druhou stranu jsem rád, že jsme nesklopili zbraně. Do poslední chvíle jsme se snažili zápas dohrát. Bereme bod, je to málo, ale třeba bude na konci cenný.“
V závěru jste byl jedním z mála hráčů, které trenér nechal celý zápas na hřišti. Nezvykle bylo šest střídání. Trenér Trpišovský vyslal do boje spoustu vyloženě ofenzivních hráčů. Nebyl v tom trochu chaos?
„Jsme na sebe tak napojení, že víme, jak se máme na trávníku poskládat. Byla to jednoznačná sázka na to, abychom zápas dohráli do bodů. Vyplatilo se to. Bylo to vabank. Věděl jsem, že sílu dopředu máme a že nějaký gól musíme do brány dotlačit.“
Poprvé dostal více prostoru Muhammed Cham. Jak se s ním hraje?
„On je úplně jiný fotbalista, než na co jsme zvyklí. Trochu bych ho přirovnal k Marku Matějovskému, který měl také skvělé přihrávky. Má to v sobě. Ještě si musí zvyknout na naše tempo, intenzitu. Ale pro náš tým, pro naši hru, bude přínosem. Dovede na hřiště vložit víc fotbalovosti a nápadu. Až si zvykne na tempo, i na nás, bude to platný.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu