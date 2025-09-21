Předplatné

Schick nahrál na gól, ale Leverkusen o výhru přišel. Coufal mírnil debakl od Bayernu

Patrik Schick se snaží prosadit v zápase proti Borusii Mönchengladbach
Patrik Schick se snaží prosadit v zápase proti Borusii MönchengladbachZdroj: Profimedia.cz
Vladimír Coufal v souboji s Luisem Diazem z Bayernu
Harry Kane si na hřišti Hoffenheimu zastřílel
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Německo - Bundesliga
Češi byli produktivní, ale spokojení být nemohou... Útočník Patrik Schick si připsal asistenci u gólu Leverkusenu, který ve 4. kole německé fotbalové lize v nastavení přišel o výhru nad Mönchengladbachem. Zápas skončil remízou 1:1. Obránce Vladimír Coufal dal za Hoffenheim z přímého kopu svůj první bundesligový gól, jeho tým ale prohrál s Bayernem 1:4. Bavorský gigant díky hattricku Harryho Kanea zůstává stoprocentní v čele tabulky.

Schick nastřílel v předchozích dvou bundesligových zápasech dohromady tři branky, tentokrát přidal asistenci. V 70. minutě při pokusu o střelu minul centrovaný míč, který se mu otřel o nohu a skončil u Malika Tillmana, jenž otevřel skóre.

Na lavičku Mönchengladbachu po vyhazovu Gerarda Seoana poprvé usedl prozatímní trenér Eugen Polanski a jeho svěřenci v 92. minutě zásluhou Tabakoviče dali první ligový gól v sezoně, jenž znamenal vyrovnání. Borussia včetně loňské sezony čeká na bundesligové vítězství už 11 zápasů.

Coufal jen mírnil debakl

Kane poslal Bayern do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Lennart Karl. Ten se stal po Mathysu Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě. Kane završil devátý hattrick v dresu bavorského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty. V nastaveném čase uzavřel skóre Gnabry.

Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.

První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě. Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.

Srb má čtyři asistence

Union Berlín díky hattricku Olivera Burkea zvítězil ve Frankfurtu 4:3 a vybojoval druhou výhru v sezoně. Na všechny čtyři branky hostů přihrál srbský útočník Andrej Ilič.

Union odstartoval přestřelku gólem Ansaha už v deváté minutě. Krátce po uplynutí půlhodiny se poprvé prosadil Burke, ale v nastavení prvního poločasu snížil obránce Brown. Chvíli po přestávce dvěma rychlými góly zkompletoval Burke hattrick. Eintracht ale nesložil zbraně a trefou Uzuna a penaltou Burkardta v závěrečné desetiminutovce se postaral o dramatickou koncovku, během níž byl vyloučen trenér hostů Stefan Baumgart.

Už v pátek Stuttgart zvítězil nad St. Pauli 2:0 a připravil mu první porážku. Hrdinou zápasu se stal bosenský útočník Demirovič, který ve 43. minutě dal první gól a po přestávce připravil druhou branku pro Maročana Chanúse. Jednadvacetiletý Chanús nastoupil po příchodu na hostování z Leicesteru v německé lize podruhé a oslavil premiérovou trefu.

Bundesliga 2025/2026

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440018:312
2Lipsko43016:79
3Dortmund32108:37
4Köln42119:77
5St. Pauli42117:67
6Frankfurt420211:96
7Freiburg42028:86
8Stuttgart42025:56
9Hoffenheim42028:106
10Union Berlin42028:116
11Wolfsburg31207:55
12Leverkusen41218:75
13Mainz41125:44
14Werder41128:104
15Hamburger41122:84
16Augsburg41037:103
17Mönchengladbach40221:62
18Heidenheim40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

