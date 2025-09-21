Schick nahrál na gól, ale Leverkusen o výhru přišel. Coufal mírnil debakl od Bayernu
Češi byli produktivní, ale spokojení být nemohou... Útočník Patrik Schick si připsal asistenci u gólu Leverkusenu, který ve 4. kole německé fotbalové lize v nastavení přišel o výhru nad Mönchengladbachem. Zápas skončil remízou 1:1. Obránce Vladimír Coufal dal za Hoffenheim z přímého kopu svůj první bundesligový gól, jeho tým ale prohrál s Bayernem 1:4. Bavorský gigant díky hattricku Harryho Kanea zůstává stoprocentní v čele tabulky.
Schick nastřílel v předchozích dvou bundesligových zápasech dohromady tři branky, tentokrát přidal asistenci. V 70. minutě při pokusu o střelu minul centrovaný míč, který se mu otřel o nohu a skončil u Malika Tillmana, jenž otevřel skóre.
Na lavičku Mönchengladbachu po vyhazovu Gerarda Seoana poprvé usedl prozatímní trenér Eugen Polanski a jeho svěřenci v 92. minutě zásluhou Tabakoviče dali první ligový gól v sezoně, jenž znamenal vyrovnání. Borussia včetně loňské sezony čeká na bundesligové vítězství už 11 zápasů.
Coufal jen mírnil debakl
Kane poslal Bayern do vedení minutu před koncem prvního poločasu gólem, u kterého mu asistoval teprve sedmnáctiletý Lennart Karl. Ten se stal po Mathysu Telovi druhým nejmladším hráčem Bayernu, který v bundeslize nastoupil v základní sestavě. Kane završil devátý hattrick v dresu bavorského celku ve druhém poločase, kdy proměnil dvě penalty. V nastaveném čase uzavřel skóre Gnabry.
Hoffenheim v součtu s minulou sezonou prohrál čtvrtý ligový duel na domácí půdě po sobě, čímž vyrovnal negativní klubový rekord z listopadu 2022. Dvě dosavadní vítězství v probíhající sezoně TSG zaznamenal na hřištích soupeřů.
První bundesligovou výhru po sedmi letech si připsal nováček Hamburk, který na domácí půdě porazil Heidenheim 2:1. O premiérové góly v ročníku se postaraly dvě letní posily. Chorvat Vuškovič skóroval po příchodu na hostování z Tottenhamu tři minuty před poločasem a Francouz Phillipe po přestupu z Braunschweigu zvýšil na rozdíl dvou branek v 59. minutě. Heidenheim snížil v nastaveném čase z penalty, ale čtvrté porážce za sebou už nezabránil. Zažívá tak nejhorší start do sezony od postupu mezi německou elitu v roce 2023.
Srb má čtyři asistence
Union Berlín díky hattricku Olivera Burkea zvítězil ve Frankfurtu 4:3 a vybojoval druhou výhru v sezoně. Na všechny čtyři branky hostů přihrál srbský útočník Andrej Ilič.
Union odstartoval přestřelku gólem Ansaha už v deváté minutě. Krátce po uplynutí půlhodiny se poprvé prosadil Burke, ale v nastavení prvního poločasu snížil obránce Brown. Chvíli po přestávce dvěma rychlými góly zkompletoval Burke hattrick. Eintracht ale nesložil zbraně a trefou Uzuna a penaltou Burkardta v závěrečné desetiminutovce se postaral o dramatickou koncovku, během níž byl vyloučen trenér hostů Stefan Baumgart.
Už v pátek Stuttgart zvítězil nad St. Pauli 2:0 a připravil mu první porážku. Hrdinou zápasu se stal bosenský útočník Demirovič, který ve 43. minutě dal první gól a po přestávce připravil druhou branku pro Maročana Chanúse. Jednadvacetiletý Chanús nastoupil po příchodu na hostování z Leicesteru v německé lize podruhé a oslavil premiérovou trefu.
Bundesliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|18:3
|12
|2
Lipsko
|4
|3
|0
|1
|6:7
|9
|3
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|8:3
|7
|4
Köln
|4
|2
|1
|1
|9:7
|7
|5
St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|6
Frankfurt
|4
|2
|0
|2
|11:9
|6
|7
Freiburg
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|8
Stuttgart
|4
|2
|0
|2
|5:5
|6
|9
Hoffenheim
|4
|2
|0
|2
|8:10
|6
|10
Union Berlin
|4
|2
|0
|2
|8:11
|6
|11
Wolfsburg
|3
|1
|2
|0
|7:5
|5
|12
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|8:7
|5
|13
Mainz
|4
|1
|1
|2
|5:4
|4
|14
Werder
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|15
Hamburger
|4
|1
|1
|2
|2:8
|4
|16
Augsburg
|4
|1
|0
|3
|7:10
|3
|17
Mönchengladbach
|4
|0
|2
|2
|1:6
|2
|18
Heidenheim
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup