Co děláš?! Sobotka nechápal, co má Lauko za lubem: A najednou to skončilo v bráně...
Po pěti měsících znovu naskočil do extraligového mistráku, v elitní české soutěži poprvé v jiném dresu než v úboru Sparty či Slavie. Premiéra Vladimíra Sobotky dopadla vítězně, Pardubice přetlačily Olomouc 3:1, osmatřicetiletý mazák nastoupil v centru druhého útoku a byl prakticky u všeho. Nejprve u inkasa Dynama, pak u druhé a třetí trefy domácích. Jako na podnosu měl extraligový unikát v podobě michiganu Jakuba Lauka. A není vyloučené, že v neděli už v týmu uvítá i Romana Červenku, jenž je v plném tréninku a nejpozději v úterý by měl nastoupit.
Konečně jste se dočkal prvního ostrého vystoupení za nový tým. Jaký byl z vašeho pohledu?
„Myslím, že dobrý. Ze začátku jsem trochu rozjížděl nohy, pak jsem se do toho nějakým způsobem dostal. Hlavní je, že jsme vyhráli. Olomouc je vždycky nepříjemná, to víme. Hraje výborně systémově, dobře brání, proti ní jsou to vždy ubojované zápasy. Bylo důležité, že jsme rychle vyrovnali po jejich vedoucím gólu. Byli jsme dál trpěliví a následně proměnili svoje šance. Věděli jsme, že přijdou a jen jsme je potřebovali zužitkovat. Za to jsme rádi. Za první zápas jsem něco vypsal, takže kluci určitě budou mít radost.“ (usmívá se)
Líbila se vám atmosféra?
„Jo, užil jsem si to moc. Když jsem tady hrál jako soupeř, bylo to vždycky nepříjemné, teď jsem si to užil na druhé straně. Hlavně, že jsme vyhráli.“
Co jste říkal michiganu Jakuba Lauka? Od celé situace jste byl sotva metr...
„Já si tam odskočil a přišlo mi, že jsem úplně volný a přede mnou je prázdná brána. Laukyč měl hlavu dole a něco tam vytvářel, tak jsem se ho ptal, co dělá a najednou to skončilo v bráně. Jedině dobře.“
Po dlouhé době jste v extralize navlékl jiný trikot než sparťanský. Měl jste lehkou trému?
„Neřekl bych. První střídání možná, nějakou chviličku, ale pak už to z vás opadne. Soustředil jsem se jen na svoji hru.“
Olomouc šla do vedení poté, co Lukáš Anděl vystihl vaši zadovku a poslal Roka Macuha do brejku. Bylo to špatné řešení?
„Blbé řešení, špatně se mi to tam odrazilo, měl jsem to dát líp o mantinel. Ale jel jsem dál a nakonec se nám to podařilo obrátit.“
Po nemoci jste stoprocentně fit?
„Jsem na sto procent fit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž