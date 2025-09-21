Předplatné

Nejhorší výkon Slavie v sezoně, sebevědomý Slovan. A jak vypadal Cham?

Video placeholder
Nejhorší výkon Slavie v této sezoně a sebevědomý Slovan. Jak vypadal Muhammed Cham?
Na posledních 15 minut se do zápasu podíval i Erik Prekop
Člen realizačního týmu Liberce viděl za odstrčení Zafeirise červenou kartu
Lukáš Provod v souboji o míč
Tomáš Koubek zasahuje proti útoku Slavie
Lukáš Mašek v souboji s Michalem Sadílkem
Projektil Lukáše Maška z konce prvního poločasu skončil na tyči
Fotbalisté pražské Slavie remizovali v 9. kole Chance Ligy v Liberci 1:1, když „sešívaným“ zařídil bod až v 87. minutě Vasil Kušej. „Byl to podle mě nejhorší výkon Slavie v této sezoně,“ říká v Prvním dojmu ze stadionu U Nisy redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík.

  • Proč Slavii nefungovala výstavba hry?
  • V čem Slovan dominoval?
  • A jak se vypořádal s prvními minutami v lize Muhammed Cham?

Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

