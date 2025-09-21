PĚT tyček, Kladno dál trápí produktivita. Kouč Čermák: Chtěli jsme vyhrát 1:0 nebo 2:1...
Potřetí v týdnu vyjeli bojovat o body do extraligové tabulky, potřetí padli 1:4. Rytíři v neděli v Liberci znovu doplatili na chabou produktivitu, nervy jim deptal solidní Petr Kváča a hned pětkrát orazítkovaná tyč jeho branky. Bílým Tygrům pomohl k druhé výhře v řadě dvougólový Adam Najman. „Jsme rádi, že jsme těžké utkání dotáhli ke třem bodům. Nerodilo se to lehce,“ uvědomoval si domácí trenér Jiří Kudrna.
Šest zápasů odehrálo Kladno v dosavadním ročníku extraligy, jen jednou dokázalo soupeři nasázet víc než jeden gól. Hrozivou statistiku ještě natáhlo nedělní utkání v Liberci. Rytíři rychle ztráceli po špatně pohlídaném protiútoku soupeře, srovnali jen z hole Tristena Robinse. Dál už lovil puky ze sítě pouze Adam Brízgala.
„Scénář utkání je v poslední době stejný. Neproměňujeme šance, nevyužíváme přesilovky, naopak děláme zbytečné fauly a individuální chyby, které soupeř potrestá. To nás stojí zápasy,“ dobře věděl kladenský trenér David Čermák.
Bílí Tygři si pomohli gólem půl minuty před koncem první třetiny, ve druhé části odskočili o další dva. V přesilovce se podruhé v utkání trefil Adam Najman a prolomil střelecké mlčení po návratu z Finska. „Jsem rád, že jsem se trefil, doufám, že jsem to odšpuntoval. Oba góly pomohly pro moji pohodu a k tomu, že jsme získali tři body,“ pochvaloval si po utkání.
Se spoluhráči za stavu 4:1 přečkal kritickou chvíli, kdy Kladno hrálo dvě minuty v pěti proti třem. Martin Procházka na sobě nechal vyfaulovat dva soupeře, ale odměna pro Rytíře nepřišla. „Měli jsme dost vyloučených, bylo důležité, že jsme ubránili soupeřovy přesilovky. Pět na tři bylo jedním ze stěžejních momentů,“ komentoval trenér Kudrna.
Kladno řeší marodku v obraně
Kladno si po Matěji Machovském a Milanu Kloučkovi vylámalo zuby i na Petru Kváčovi a jeho kleci. Rovnou pětkrát zvonila za domácím gólmanem tyčka. „Kvaky se dobře postavil,“ usmíval se Najman. Jestli je na Rytířích znát střelecká deka, nechtěl komentovat. „My měli skvělého Kvakyho v bráně a ten nás podržel,“ říkal dvougólový střelec.
Tygři si po vítězství nad Kometou v poslední sekundě připsali další důležité tři body. Pořád ale měli ve hře okýnka a věci, které by rádi eliminovali. „Tlačíme a dáváme jim hodně šancí, hodně přečíslení. Musíme si dát pozor, aby se to už nedělo,“ velel Najman.
Hosté zatím budou dál hledat cestu, jak začít dávat góly. Už v úterý je čeká těžká zkouška v podobě Pardubic. Rytíři už proti Liberci promíchali lajny, kýžený efekt to ovšem nepřineslo. „Bylo tam několik dobrých momentů, hlavně v první třetině jsme měli pár brejků. Na to jsme se chtěli soustředit, víme, že góly nedáváme, tak jsme chtěli vyhrát 1:0 nebo 2:1. Šance byly, bohužel jsme je zase neproměnili. Uvidíme, kdo se nám do úterý uzdraví a jak to poskládáme,“ hodnotil Čermák.
V obranných řadách musel už v neděli dělat velké manévry. Delší dobu chybí Michal Houdek, předchozí zápas vynechal Jérémie Blain a teď k nim přibyl ještě Martin Jandus. Šanci tak dostal i junior Ondřej Šátek. „Popadalo nám to. Doufám, že aspoň někdo z nich bude v úterý k dispozici,“ uvedl ke zraněným zadákům kladenský kouč. K dispozici zatím nemá ani Jaromíra Jágra.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž