Senzační otočka Komety, Motor přišel o první místo. Nájezdy pro Spartu, prohra Dynama

Andrej Kollár (uprostřed) slaví vítězný gól proti Hradci
Andrej Kollár (uprostřed) slaví vítězný gól proti HradciZdroj: Michal Beránek / Sport
David Němeček ze Sparty obdržel ve Vítkovicích vyšší trest na 5 minut + do konce utkání
Oskars Batņa slaví gól se spoluhráči proti Kometě
Lukáš Kovář z Hradce a Kristián Pospíšil z Komety v potyčce u mantinelu
Oskars Batņa skóroval proti Kometě Brno
Jan Hladonik (uprostřed) přijímá gratulace po svém gólu proti Spartě
Hokejisté Hradce Králové na domácím ledě přivítali Kometu
Filip Novotný si připisuje důležitý zákrok proti Kometě
Tipsport extraliga
Kometa v 6. kole hokejové Tipsport extraligy prohrávala v Hradci už o 0:3, ale vývoj skóre pěti zásahy senzačně otočila, když v posledních čtyřech minutách dala tři góly. Sparta uspěla po nájezdech ve Vítkovicích 3:2. Pardubice nestačily na Plzeň 1:2. Mladá Boleslav prohrála s Karlovy Vary 2:3, Motor přišel o vedoucí pozici v tabulce po porážce s Třincem a Liberec přehrál Kladno 4:1.

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 2:3

Karlovy Vary po výhře 3:2 potřetí za sebou naplno bodovaly. Energie otočila zápas dvěma góly ve třetí třetině, o které se postaral šestnáctiletý útočník Petr Tomek. Bruslaři neuspěli po dvou výhrách. V čase 19:24 skončil zápas pro domácího Fořta a hostujícího obránce Mamčicse. Bek Západočechů „přišpendlil“ kapitána Bruslařů na plexisklo a rozhodčí jej po kontrole u videa poslali s vyšším trestem do kabin. Fořt odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku.

Vítkovice - Sparta 2:3sn.

Souboj Vítkovic se Spartou rozhodla až devátá série a trefa Tomáše Hyky. Pražané zvládli první nájezdy v sezoně, vyhráli podruhé v řadě, naopak Vítkovice po třech výhrách v úvodu soutěže potřetí za sebou prohrály, byť tentokrát braly bod. Tři minuty před koncem první třetiny fauloval Němeček v rohu kluziště Brůnu a po zhlédnutí videa jej rozhodčí vyloučili na pět minut a do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.

Hradec Králové - Kometa Brno 3:5

Brno vyhrálo na ledě Hradce Králové 5:3, přestože po dvou třetinách prohrávalo 0:3. Dvěma góly se pod obrat úřadujícího mistra podepsal kapitán Jakub Flek. Východočeši tak i nadále čekají na plný bodový zisk a jsou poslední. Kometa dopřála premiérový start v extralize šestnáctiletému útočníkovi Michalu Hartlovi a do její branky si poprvé v sezoně stoupl další mladík Jan Kavan.

Plzeň - Pardubice 2:1

Plzeň porazila Pardubice 2:1 a připsala si první domácí výhru v novém ročníku. Západočeši se dvakrát prosadili v přesilových hrách a vyhráli tak po třech porážkách. Bojovní Indiáni přečkali i dlouhou hřu soupeře bez brankáře znásobenou vyloučením Merežka, když gólman Ružička odolal střelám od modré čáry. Dynamo neuspělo ani ve třetím utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.

České Budějovice - Třinec 2:3

Třinec vyhrál na ledě Českých Budějovic 3:2, ukončil sérii čtyř výher Motoru a sesadil domácí z čela tabulky. Jihočeši dokázali proti Ocelářům smazat dvoubrankové manko, na gól Patrika Hrehorčáka z 45. minuty ale již odpovědět nezvládli. Slezané vyhráli poprvé v sezoně na kluzištích soupeřů.

Liberec - Kladno 4:1

Liberec porazil Kladno 4:1 a po třetí výhře v sezoně se posunuli na 9. místo tabulky. Dvěma góly se na tom podílel útočník Adam Najman. Rytíři prohráli potřetí za sebou a jsou dvanáctí. Na přelomu druhé a třetí třetiny měli Rytíři k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, snížit se jim ale nepodařilo. Více než čtyři tisíce diváků už další gól nevidělo.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
23Detail
LIVE
21Detail
LIVE
35Detail
LIVE
41Detail
LIVE
23Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno6500123:1315
2Č. Budějovice6400220:1212
3K. Vary6400218:1512
4Třinec6310220:1411
5Sparta6310217:1111
6Plzeň6302114:1311
7Pardubice6300318:139
8Vítkovice6211217:169
9Liberec6300318:189
10M. Boleslav6300312:149
11Olomouc5200312:186
12Kladno610148:174
13Litvínov510047:183
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

