Senzační otočka Komety, Motor přišel o první místo. Nájezdy pro Spartu, prohra Dynama
Kometa v 6. kole hokejové Tipsport extraligy prohrávala v Hradci už o 0:3, ale vývoj skóre pěti zásahy senzačně otočila, když v posledních čtyřech minutách dala tři góly. Sparta uspěla po nájezdech ve Vítkovicích 3:2. Pardubice nestačily na Plzeň 1:2. Mladá Boleslav prohrála s Karlovy Vary 2:3, Motor přišel o vedoucí pozici v tabulce po porážce s Třincem a Liberec přehrál Kladno 4:1.
Mladá Boleslav - Karlovy Vary 2:3
Karlovy Vary po výhře 3:2 potřetí za sebou naplno bodovaly. Energie otočila zápas dvěma góly ve třetí třetině, o které se postaral šestnáctiletý útočník Petr Tomek. Bruslaři neuspěli po dvou výhrách. V čase 19:24 skončil zápas pro domácího Fořta a hostujícího obránce Mamčicse. Bek Západočechů „přišpendlil“ kapitána Bruslařů na plexisklo a rozhodčí jej po kontrole u videa poslali s vyšším trestem do kabin. Fořt odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku.
Vítkovice - Sparta 2:3sn.
Souboj Vítkovic se Spartou rozhodla až devátá série a trefa Tomáše Hyky. Pražané zvládli první nájezdy v sezoně, vyhráli podruhé v řadě, naopak Vítkovice po třech výhrách v úvodu soutěže potřetí za sebou prohrály, byť tentokrát braly bod. Tři minuty před koncem první třetiny fauloval Němeček v rohu kluziště Brůnu a po zhlédnutí videa jej rozhodčí vyloučili na pět minut a do konce zápasu za zásah do oblasti hlavy a krku.
Hradec Králové - Kometa Brno 3:5
Brno vyhrálo na ledě Hradce Králové 5:3, přestože po dvou třetinách prohrávalo 0:3. Dvěma góly se pod obrat úřadujícího mistra podepsal kapitán Jakub Flek. Východočeši tak i nadále čekají na plný bodový zisk a jsou poslední. Kometa dopřála premiérový start v extralize šestnáctiletému útočníkovi Michalu Hartlovi a do její branky si poprvé v sezoně stoupl další mladík Jan Kavan.
Plzeň - Pardubice 2:1
Plzeň porazila Pardubice 2:1 a připsala si první domácí výhru v novém ročníku. Západočeši se dvakrát prosadili v přesilových hrách a vyhráli tak po třech porážkách. Bojovní Indiáni přečkali i dlouhou hřu soupeře bez brankáře znásobenou vyloučením Merežka, když gólman Ružička odolal střelám od modré čáry. Dynamo neuspělo ani ve třetím utkání na kluzištích soupeřů v sezoně.
České Budějovice - Třinec 2:3
Třinec vyhrál na ledě Českých Budějovic 3:2, ukončil sérii čtyř výher Motoru a sesadil domácí z čela tabulky. Jihočeši dokázali proti Ocelářům smazat dvoubrankové manko, na gól Patrika Hrehorčáka z 45. minuty ale již odpovědět nezvládli. Slezané vyhráli poprvé v sezoně na kluzištích soupeřů.
Liberec - Kladno 4:1
Liberec porazil Kladno 4:1 a po třetí výhře v sezoně se posunuli na 9. místo tabulky. Dvěma góly se na tom podílel útočník Adam Najman. Rytíři prohráli potřetí za sebou a jsou dvanáctí. Na přelomu druhé a třetí třetiny měli Rytíři k dispozici dvouminutovou přesilovku pět na tři, snížit se jim ale nepodařilo. Více než čtyři tisíce diváků už další gól nevidělo.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž