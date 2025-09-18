Předplatné

Extraligová NEJ: Ať opilec z Komety uklízí záchody. Koho Duda navrhuje Spartě?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: extraligová NEJ, opilec Komety ať uklízí záchody, koho Duda navrhuje Spartě
Trenér Kladna David Čermák v hovoru s rozhodčím
Nelson Tristen Robins a Evan Stella ve střetu
Jakub Flek, kapitán Komety
Gólman Kladna Adam Brízgala
Smutní hráči Sparty
Radost karlovarských hokejistů, znovu vyhráli na Spartě
Dánský forvard Nick Olesen slaví gól do sítě Dynama
28
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Co extraligové kolo, to několik příběhů a příspěvků do živých debat a diskuzí. Podcast Zimák si v plné, téměř dvouhodinové verzi, vzal na paškál dosavadní největší překvapení dění v elitní domácí soutěži, až se nakonec zjistilo, že se probraly téměř všechny kluby. Do řečí se dostává i Kladno, protože jeho start po totální čistce kádru je, jemně řečeno, nemastný neslaný. Ale má to své logické důvody a Zimák s hosty – individuálními hokejovými trenéry – Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem a Richardem Kovaříkem vysvětluje, proč „malí“ Rytíři zatím zdaleka nestačí na nejlepší.

Velké téma je přeplněná defenzivní sestava pardubického Dynama a rozepře, kdo a proč by měl ustát případný přesun do prvoligového béčka. Tady si hlavně Radek Duda nebere servítky. A pro vrávorající Spartu má personální řešení na pozici šéfa sportovních operací. Jmenuje jednu klubovou legendu.

Dostane se na Motor, na návrh změn v sestavě Třince, řeč se stočila k fanouškovi Komety, který urážel Pavla Grosse a k následnému trestu. Byl adekvátní, nebo příliš slabý? A je toho spousta dalšího.

Nový díl Zimáku a všechny předchozí epizody najdete na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Olomouc4200211:156
11Kladno410126:94
12Liberec410039:133
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů