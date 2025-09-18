Extraligová NEJ: Ať opilec z Komety uklízí záchody. Koho Duda navrhuje Spartě?
Co extraligové kolo, to několik příběhů a příspěvků do živých debat a diskuzí. Podcast Zimák si v plné, téměř dvouhodinové verzi, vzal na paškál dosavadní největší překvapení dění v elitní domácí soutěži, až se nakonec zjistilo, že se probraly téměř všechny kluby. Do řečí se dostává i Kladno, protože jeho start po totální čistce kádru je, jemně řečeno, nemastný neslaný. Ale má to své logické důvody a Zimák s hosty – individuálními hokejovými trenéry – Radkem Dudou, Zbyňkem Irglem a Richardem Kovaříkem vysvětluje, proč „malí“ Rytíři zatím zdaleka nestačí na nejlepší.
Velké téma je přeplněná defenzivní sestava pardubického Dynama a rozepře, kdo a proč by měl ustát případný přesun do prvoligového béčka. Tady si hlavně Radek Duda nebere servítky. A pro vrávorající Spartu má personální řešení na pozici šéfa sportovních operací. Jmenuje jednu klubovou legendu.
Dostane se na Motor, na návrh změn v sestavě Třince, řeč se stočila k fanouškovi Komety, který urážel Pavla Grosse a k následnému trestu. Byl adekvátní, nebo příliš slabý? A je toho spousta dalšího.
Nový díl Zimáku a všechny předchozí epizody najdete na zimakpodcast.cz či v sekci Premium na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Olomouc
|4
|2
|0
|0
|2
|11:15
|6
|11
Kladno
|4
|1
|0
|1
|2
|6:9
|4
|12
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž