16letá raketa uchvátila extraligu! Bída Kladna, co je s Vránou ve Švédsku?

Zimák ŽIVĚ: 16letá raketa Tomek, bída Kladna. Co je s Vránou ve Švédsku?
Michael Špaček, Mark Pysyk a Pavel Kousal se radují z gólu Sparty
Brankář Kladna Adam Brízgala
Gólová radost hráčů brněnské Komety
Radim Šimek z Liberce
Zleva Tomáš Cibulka z Českých Budějovic, brankář Marek Mazanec a Martin Marinčin (oba z Třince)
Liberecký gólman Kváča při zákroku
Josef Kořenář ze Sparty inkasuje gól ve Vítkovicích
39
iSport.cz
Tipsport extraliga
Šestnáct let, šest zápasů, šest bodů. Talent Petr Tomek uchválil extraligu, v pondělním živém vysílání podcastu Zimák jeho žhavou formu probrali expert Jaroslav Bednář a redaktoři deníku Sport Pavel Bárta, Filip Ardon a Patrik Czepiec. Řeč přišla na trápení Kladna a Litvínova, formu gigantů Sparty a Pardubic, dva ostré zákroky na hlavu nebo Michigan Jakuba Lauka. A co se stalo ve švédském lese, kde měl Jakub Vrána odmítnout teambuilding s Linköpingem?

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno6500123:1315
2Č. Budějovice6400220:1212
3K. Vary6400218:1512
4Třinec6310220:1411
5Sparta6310217:1111
6Plzeň6302114:1311
7Pardubice6300318:139
8Vítkovice6211217:169
9Liberec6300318:189
10M. Boleslav6300312:149
11Olomouc5200312:186
12Kladno610148:174
13Litvínov510047:183
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

