Kometa dál valí, Stránský rozdával radost. Má neskutečné vidění, smekl Zábranský
Má oči vpředu a nejspíš i vzadu. Dvě skvostné přihrávky Šimona Stránského (27) postrčily Kometu k dalšímu vítězství a upevnění prvního místa v tabulce. „Je vidět, jak to na přesilovce rozdává. Má neskutečné vidění,“ ocenil Libor Zábranský spoluhráče. Na Pokorného partě si na podzim jen tak někdo nenahoní triko. Bez bodů odjela z Brna také Plzeň (4:2).
V prvním kole ještě Šimonovi Stránskému přeskakoval v přesilovkách puk hokejku. Brzy ale získal křídelník první řady jistotu a formu. Proti Plzni oslňoval gólovými pasy. Na Lukáše Cingela vyslal milimetrovou „zadovku“, Libora Zábranského juniora našel od mantinelu přes celé útočné pásmo na zadní tyči. Obránce přesně zakončil a pak před asistentem pomyslně smekl. „Už když jsem tam sjížděl, viděl jsem, jak kouká. Je super s takovými hráči hrát a je radost na to koukat,“ líčil Zábranský, jenž se trefil podruhé v ročníku.
Po sedmém zápase má Stránský na svém šest nahrávek, v tomto směru nemá v týmu konkurenci. „Ty přihrávky měly oči. Má v sobě kreativitu, je to hráč dopředu, má kvalitu na hokejce,“ uvedl trenér Kamil Pokorný, který Ostravákovi občas vytýká slabší hru do defenzivy. Blýskl se i jeho centr Lukáš Cingel, autor dvou branek. Při té druhé mu pomohla teč brusle bránícího hráče.
Domácí museli lehce přeskládat sestavu, neboť se zranil útočník Arttu Ilomäki. Mimo hru bude nejméně do konce roku. Jelikož je dál na marodce elitní bek Filip Král, přesilovková komanda se proměnila. Údernost v nich ale šampion neztratil. „Vážíme si toho, že nám to tam teď padá. Ale moc bych to nepřechvaloval. Může se to rychle obrátit,“ konstatoval obezřetně Zábranský. „Nechceme usnout na vavřínech, stojíme nohama na zemi,“ dodal.
Ščotka ukázal thaibox
Ne vše Kometě vyšlo. Třeba coach´s challenge se trenérskému štábu nevyplatila, Pšeničkův zásah rozbor u videa potvrdil. Střelec podle záznamu nebránil brankáři Aleši Stezkovi v brankovišti. Západočeši nehráli zle, ve třetí třetině byli kousek od vyrovnání na 3:3. Jenže mistr umí vyhrávat i duely, v nichž mu nejde všechno ideálně. V tom je jeho ukrutná síla a přednost. „Plzeň je nebezpečná, hraje velmi dobře. Vůbec to nebylo jednoduché,“ cenil si bodů Pokorný.
Diváci se pobavili i bitkou mezi Janem Ščotkou a Ivem Sedláčkem, bývalým hráčem Komety. „V létě jsme s Tomášem Hronem trénovali thaibox. Aspoň to mohl Honza ukázat,“ usmál se Zábranský, jenž spoluhráče pochválil za odvahu. „Každý, kdo hraje hokej, ví, že není sranda se porvat. Chce to kuráž a on ukázal, že si nenecháme nic líbit. Postavil se tomu čelem, patří mu obdiv.“
Lídr tabulky v neděli na ledě Mountfieldu HK vyhrál díky jedné skvělé třetině. Tentokrát ukázal kvalitu po větší časový úsek. „Bylo to určitě lepší. Něco jsme si k tomu po Hradci řekli,“ přiznal autor druhé branky. „Nám zápas vůbec nevyšel,“ ucedil kouč poražených Josef Jandač. „Soupeř hraje v pohodě, v klidu. Udělali jsme moc faulů na to, abychom tady udělali dobrý výsledek. Neměli jsme dobrý pohyb a z minima jsme vytěžili maximum. Díky tomu jsme byli víceméně furt ve hře, ale závěr se nám nepovedl,“ povzdechl si s tím, že také jeho soubor trápí zdravotní stav. „Máme zraněné opory už od přípravy,“ mrzelo ho.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž