Machovský slavil syna i výhru. Coach's challenge? Loterie jako Sportka, řekl kouč Komety
Byl to velký den Libora Zábranského. Přesně v den utkání s Olomoucí (1:2) slavil brněnský boss 52. narozeniny a jistě si přál dárek v podobě vítězství. Jeho svěřenci mu ho nedoručili. Z Hané totiž dorazil na návštěvu také Jakub Doktor a jeho nenápadná střela v oslabení se stala rozdílovým momentem bitvy. Oslavu se vším všudy tak mohl uspořádat brankář Matěj Machovský, jemuž se v den zápasu narodil syn. Přesto si řekl o to, že chce proti Kometě chytat. „Hodně věcí šlo proti nám,“ smutnil po porážce domácí kouč Kamil Pokorný.
Čtyři porážky v řadě zapsali Olomoučtí před cestou do jihomoravské metropole. Malou krizi utnuli rovnou na ledě mistra. Svůj úspěch vystavěli na důsledné defenzivě, což oni umí. V bráně je navíc jistil výtečný Matěj Machovský, jehož pokořil až v 55. minutě po sólu a ráně o tyčku kapitán soupeře Jakub Flek. Víc domácí v útoku nesvedli. „Rozhodly speciální týmy, ubránili jsme spoustu oslabení po našich zbytečných faulech,“ uvedl asistent vítězů Petr Svoboda.
Tuctový duel 26. kola základní části se zapsal do análů nevšední událostí. Hned čtyřikrát se vydali rozhodčí na lavici časoměřičů, aby si na tabletu prohlédli záznam toho, co se stalo na ledě. Po prvním průzkumu se rozhodli uznat trefu Adama Zbořila, jenž dopadl do branky protivníka i s pukem. Jenže hosté si následně vyžádali coach's challenge. Protestovali proti postavení útočníka v brankovišti a bránění gólmanovi. „Ať si na to udělá každý názor sám,“ ulevil si Zbořil.
Sudí nejspíš našli záběr, na němž Zbořil při pádu šťouchnul holí do Machovského betonu. Nakonec branka na 1:0 neplatila a brzy na to skórovali hosté. „Soupeři to trošku vzalo vítr z plachet,“ mínil Svoboda. Jeho protějšek jen nespokojeně zakroutil hlavou: „Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Je to jako když si hodíte mincí. Coach's challenge je normální loterie jako Sportka, risk. Obrovská šedá zóna. Jeden z deseti případů je jasný,“ okomentoval (nejen) tuto situaci brněnský kouč Kamil Pokorný.
„Vůbec si neuvědomuju, že bych se brankáře dotknul. Ještě jsem si dával pozor, aby hokejka zůstala za mnou. Podrazili mě, spadl jsem do brány,“ líčil útočník Zbořil. „Je to pade na pade,“ souhlasil Svoboda.
Když zápas netáhnete na správnou stranu, už ho nezvrátíte
Arbitři znovu sundávali helmy ve druhé třetině, a opět dvakrát. Rychle vyhodnotili, že si Škůrkův zákrok vysokou holí na Zbořila zaslouží trest na čtyři minuty a Macuhovo podražení Libora Zábranského pět plus do konce. Slovinec spořádaně odjel do kabiny a domácí promarnili další přesilovku. Naopak v ní inkasovali, když Doktor nachytal Jana Kavana pokusem od mantinelu.
Už v první třetině využili hosté početní výhodu, kterou po Ondruškově pobídce zakončil Jakub Navrátil švihem do odkryté části klece. „Hráli jsme dobrý hokej. Přesilovky měly hlavu a patu, ty kombinace jsme sehráli tak, jak jsme chtěli. Akorát jsme nedali šance. Byly tam bomby pod víko, dorážky. Na bránu to chodilo. Prostě jsme nebyli ten šťastný tým, nebyli jsme odměněni,“ povzdechl si Zbořil a ocenil kvalitu Hanáků.
Podle něj už neprodukují destruktivní styl jako v nedávné minulosti. Protivníka dokážou porazit i jinými zbraněmi. „Jsou hokejovější, bruslí. Nemají tam ty hromotluky, se kterými hráli dřív prasácký nebo buzerant hokej, jak se říká,“ vykreslil centr Komety, jenž dostal nepříjemný krosček od Davida Škůrka. Zůstal po něm ležet na ledě. „Chvilku jsem si myslel, že mám zlomený nos. Naštěstí je to dobrý,“ ulevil si.
Mistr v extralize poprvé nasadil juniora Jana Jurného (19), jelikož těsně před zápasem onemocněl obránce Marek Ďaloga a zdravotní potíže má i jiný mlaďas Jakub Zubíček. „Už za nás hrál Ligu mistrů,“ připomněl Pokorný. „Když zápas netáhnete na správnou stranu, už ho nezvrátíte. To je ve sportu vyzkoušené,“ doplnil k porážce. „Musíme pochválit celé mužstvo za obětavost, spoustu zblokovaných střel. Štěstí se přiklonilo na naši stranu,“ doplnil olomoucký asistent Svoboda.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|28
|13
|4
|1
|10
|86:69
|48
|2
Pardubice
|25
|12
|2
|3
|8
|76:57
|43
|3
Třinec
|25
|12
|3
|1
|9
|73:63
|43
|4
Liberec
|26
|13
|0
|4
|9
|67:62
|43
|5
Mountfield
|25
|11
|4
|1
|9
|67:53
|42
|6
Brno
|25
|12
|1
|3
|9
|69:65
|41
|7
Vítkovice
|25
|11
|3
|2
|9
|69:66
|41
|8
Plzeň
|24
|11
|2
|3
|8
|60:49
|40
|9
Č. Budějovice
|26
|10
|3
|2
|11
|75:73
|38
|10
K. Vary
|25
|11
|1
|2
|11
|61:68
|37
|11
Olomouc
|26
|11
|1
|2
|12
|55:69
|37
|12
M. Boleslav
|26
|9
|3
|2
|12
|53:59
|35
|13
Kladno
|26
|7
|3
|4
|12
|63:81
|31
|14
Litvínov
|26
|4
|2
|2
|18
|45:85
|18
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž