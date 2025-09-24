Ujčík o Němečkově zákroku i Sedlákovi: Hvězdy se chrání víc než řadový hráč
Padly první verdikty extraligové disciplinární komise a už se o nich zase dost mluví, probírají se zleva zprava. Nejvíc se debatuje o zákroku Davida Němečka, který za faul na Patrika Brůnu nejprve nedohrál nedělní ostravský duel s Vítkovicemi, posléze od komise dostal stopku na jedno utkání v Olomouci. V branži se diskutuje, zda nejde o příliš mírný postih. Třeba s ohledem na stejně ohodnocený zákrok třineckého Vladimíra Draveckého na Nicka Olesena. Rozhovor iSportu s šéfem komise Viktorem Ujčíkem se vrací i k velkému případu Martina Pláňka a jeho zákroku na Lukáše Sedláka z jarního play off, jenž je porovnáván s Němečkovým proviněním. „Stupnice nebezpečnosti se nachází někde jinde,“ vysvětluje.
Nebyli jste v komisi k obránci Sparty příliš shovívaví? Neměl dostat víc?
„Z našeho pohledu šlo o zákrok, kdy Němeček měl téměř nulovou rychlost před soubojem, odrazil se dvěma lehkými kroky, pak jel na dvou nohách. Vítkovický hráč měl hlavu dole, Němeček už souboj nezastavoval a nějakým způsobem mu narazil do hlavy. Zásadní je, že intenzita nárazu nebyla veliká, zákrok byl veden zepředu. V utkání dostal Němeček pět minut plus do konce. Za nás jsme mu dali jeden zápas navíc s tím, že není potřeba přistupovat k vyššímu trestu. Vítkovický hráč navíc dohrál zápas.“
Od Němečka to byla svižná hrazda do Brůnovy hlavy, helma odletěla asi do třímetrové výšky. Je vůbec na místě zohledňovat relativně nízkou intenzitu zákroku?
„Rozumím, že na to má každý svůj pohled. Za nás v komisi je zásadní, že šlo o atak vedený zepředu. Ve čtyřech lidech jsme se shodli na jedné stopce. Samozřejmě bylo nešťastné, že Němeček nedobrzdil a šel do něj. Víme, že hraje tvrdě, nehraje však zákeřně. Dostává se do hodně soubojů, tím pádem stoupá pravděpodobnost, že mu to občas ujede. Za nás však nešlo o nějaký úlet. Spíš špatně vyhodnotil situaci. V každém případě jsme tam neviděli intenzitu, rychlost, ani likvidační ránu.“
Jak je to s posuzováním nebo přiznáváním recidivy hráče? Protože v lednu 2024 dostal Němeček pět zápasů distanc za faul na olomouckého Karla Pláška.
„To bylo za zásah do oblasti hlavy a krku. Prvního ledna 2024. V půlce února 2023 byl trestaný na jedno utkání za faul loktem. De facto rok a půl nebyl disciplinárně trestaný, proto jsme upustili od pokuty.“
Nicméně z dřívějších případů vyplývalo, že recidiva se papírově počítá dva roky zpátky, nebo ne?