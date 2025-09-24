Panika v Kladně není, odmítá Plekanec. O jednání s Hořavou nic neví
Dostal nelehký úkol. Na přebraném trhu poskládat nový kádr Kladna tak, aby v extralize zatápěl soupeřům a po letech se probojoval do play off. Sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec přivedl 16 nových tváří včetně prověřených jmen. Na ledě ale zatím drhne zejména koncovka a nejen mezi fanoušky už se začíná mluvit o změnách na trenérském postu. „To vůbec není na pořadu dne,“ odmítá Plekanec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Mají za sebou sedm zápasů, do tabulky přidali čtyři body a jsou na předposledním místě před Hradcem Králové. Rytíři v úvodu extraligové sezony dopláceli na nedostatečnou produktivitu, jen ve dvou utkáních dali víc než jednu branku. Mezi fanoušky i v zákulisí se proto začíná řešit, jestli nemá nastat nějaká změna. Konkrétně se mluví o jménu trenéra Miloslava Hořavy staršího. „Nevím o tom. Asi bych věděl, kdybychom v tuhle chvíli s někým aktivně jednali,“ reaguje sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Zprávy o zájmu o Miloslava Hořavu, které se objevily, se tedy nezakládají na pravdě?
„On je teď asi jediný volný trenér na trhu, takže se to nabízí, když se to vezme takhle. Aktivně ale rozhodně nejednáme.“
Mezi fanoušky se ale hodně mluví o pozici trenéra Davida Čermáka. Je to pro vás téma?
„Ne. V tuhle chvíli se snažíme pracovat na hře. Věděli jsme, že je tým nový, a řešit po sedmi zápasech, že je něco v trenérovi… To vůbec není na pořadu dne. Vůbec to v tuhle chvíli neřešíme.“
Z prvních sedmi zápasů bralo Kladno jedinou výhru. Co říkáte výkonům z pozice sportovního ředitele, který tým skládal?
„Tím, že