V šestnácti tahal kačera. Beránek zase dává góly a ocenil šestnáctiletý talent
Naposledy ovládl s 30 góly pořadí extraligových střelců. Do nové sezony se karlovarský Ondřej Beránek rozjížděl pozvolněji, ale při úterním vítězství s Českými Budějovicemi (3:1) znovu ukázal instinkt zabijáka. Pohodové zakončení u pravé tyčky při rozhodující brance, pak uklidnění situace mimořádnou ranou pod horní tyčku. Rázem je západočeský snajpr na čtyřech trefách, blíže bývalému spoluhráči Jakubu Flekovi, sedmigólovému kapitánovi Komety a lídrovi mezi kanonýry.
První zásah proti Motoru znamenal pro Ondřeje Beránka jubilejní 200. ligový bod. V uplynulé sezoně jich mohl mít nejvíc ze všech, kdyby v posledním kole nepředvedl pětibodovou erupci tehdejší kladenský tahoun Eduards Tralmaks. Zběsilou jízdou proti Mladé Boleslavi těsně předstihl útočníka Energie se zálibou v myslivosti.
Beránek je každopádně typem člověka, jemuž nešťastná ztráta vedení v individuálních statistikách nemohla vadit. Hledí na úspěch mužstva, dorostl v příkladného lídra. „Jsem rád, že tým ukázal charakter,“ pronesl v první odpovědi poté, co de facto sám rozhodl domácí part s Budějovicemi a dostal se na zakulacenou kariérní hodnotu.
Kolektiv je pro něj jednoduše na prvním místě. A vavříny teď Karlovy Vary sbírají po hrstech. V předchozí základní části se Západočeši do poslední chvíle prali o elitní čtyřku, ve čtvrtfinále nakonec vyfasovali Brno. Pozdějšího mistra trápili a nedali postup zadarmo (2:4 na zápasy). Po sedmi kolech aktuálního ročníku jsou Vary druhé, hrají líbivý a odvážný hokej, nikdo další nyní netáhne sérii čtyř výher v řadě.
I proto do mančaftu bez problémů zapadl šestnáctiletý forvard Petr Tomek, který s pěti brankami stále vede pořadí střelců Energie a nechává za sebou i zakončením proslulého Beránka. „Je to krásný. Já jsem v šestnácti tady někde na střídačce tahal kačera a koukal, jak ostatní hrajou,“ zasmál se devětadvacetiletý mistr světa.
„Na ledě má Petr velké sebevědomí. Myslím si, že to spoustě klukům dodá cíl směrem k chlapskému hokeji. Za mladého jsem rád, je to něco neskutečného. Co tady předvádí v 16 letech? Klobouk dolů,“ dodal Beránek.
Základním předpokladem stabilních výkonů Karlových Varů bude, aby se o ofenzivní produkci staralo více hráčů. Každý příspěvek, jaký předvedl Tomek, se hodí kouči Pavlu Paterovi do krámu. Beránek všechno sám neutáhne, třebaže pálí o sto šest, za sedm utkání vyslal 22 pokusů na branku, což značilo dělené sedmé místo v extralize.
Vary těží z bojovnosti, se 198 body vévodí Radegast indexu, který určuje obětavost týmů. Druhá je Kometa (197), třetí Třinec (164), tudíž celky vysokých kvalit. Největší efekt má, když se zmíněné vlastnosti promítnou i gólově, což v úterý ukázal hlavně Haralds Egle. Lotyš ve službách Energie důsledným napadáním získal puk a vsítil první branku.
Mezi karlovarskými útočníky zatím mlčí už jen jeho parťák Robin Sapoušek a člen čtvrté lajny Jan Šír. „Se Sapym i Tomkem probíráme všechny možné situace celou dobu, abychom si vytvořili chemii. Děláme si to lehčí,“ pověděl Egle, který šéfuje formaci s mladým talentem. „Není to složité, protože má dovednosti. V prvních zápasech si zvykal na rychlost a fyzické aspekty, ale dokázal se srovnat velmi rychle. Stává se lepším, výsledky hovoří samy za sebe. Je to neskutečné.“
Pohled Patrika Czepiece: Takové liga potřebuje
Ondřej Beránek je přesně tím hráčem, který se extralize náramně hodí, třebaže za sebou nemá CV prošpikované zahraničními štacemi. Karlovarským barvám věrný borec, který si všechno vypracoval. Stahuje pozornost na klub, co ve svém kraji logicky nemůže fanoušky přebírat vidlemi. Na kariéru v elitních evropských či snad zámořských soutěžích už to u mistra světa z Prahy asi není, ale v českém rybníce dokáže velký milovník zvířat v klidu plavat ještě několik sezon a přidávat pohledné gólové akce. Z marketingového hlediska přímo poklad. Vůbec už se nemusíte bavit o přínosu pro tým, ten Beránek staví na piedestal za všech okolností, což z něj vzhledem k vynikající produkci dělá ještě cennější artikl. Nikdy neztratil hlavu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž