Tři vlastníci, problémů ještě víc. Slovácku hrozí průšvih. I s „Bomberem“ Skuhravým
KOMENTÁŘ MICHALA KOŠTUŘÍKA | Fanoušci Slovácka, buďte silní! Vzpomínejte na nedávné velké zápasy s Fenerbahce, Nice, Partizanem Bělehrad či 1. FC Köln, na trenéra Martina Svědíka a věřte, že jednou bude líp, než je nyní. Aktuálně se můžete opřít akorát o svou víru. Nic moc dalšího vám tradiční prvoligový (jak dlouho ještě?) klub nenabízí.
Slovácko se dostalo vlastní vinou do bludného kruhu a podle všeho vůbec neví, jak z něj ven. Nefunguje mu žádná složka. Od áčka přes mládež po vedení. V něm po dlouhých 24 letech nuceně skončil výkonný ředitel Petr Pojezný. Oficiální důvod? Rozdílné představy o práci mezi ním a vlastníky. Ti jsou mimochodem TŘI, každý minimálně s 25% podílem. V rámci nejvyšší soutěže jde o anomálii.
Mít tolik investorů zní noblesně. Skoro, aby ve Spartě a Slavií záviděli... Jenže realita je daleko smutnější a přízemnější. Společnosti Z-Group, Solar Global ani Auto UH nepumpují do organizace vyšší desítky milionů a ani to nemají v plánu. Ekonomicky klub stagnuje, nemá v čele ambiciózní mecenáše s velkolepými plány. Jede se v udržovacím režimu, čemuž odpovídá i skladba kádru, posily, výsledky a výkony.
Každý cítí, že se Slovácko se svými (stále) výbornými fanoušky řítí do průšvihu. Pokud se nezačne razantně investovat, je otázkou času, kdy se mužstvo z nejmenšího ligového města propadne o patro níž a složitě se bude probíjet zpátky nahoru. Může k tomu dojít už na konci této sezony. Důvody k optimismu chybí.
Ale ještě k Pojeznému. Jeho konec byl na spadnutí už v červnu. Za kulisami se jedno názorové „křídlo“ pokoušelo o interní převrat, dosazení vlastních lidí. Nakonec vše zůstalo při starém. Ovšem jen do září. Teď už nejednotnost ve vedení Pojezný odnesl. Podle informací Sportu nejen kvůli rozdílným pohledům na práci. Vykládá se také o jiných důvodech, ohledně hospodaření a podobně.
Bývalý špičkový kanoista je srdcař, to se mu musí nechat. Vždy se držel ekonomicky při zemi, nebláznil. Slovácko řídil v naprosté loajalitě k šéfům, primárně ke Zdeňku Zemkovi (Z-Group). Kdyby bylo jen na něm, nejspíš by k jeho odchodu nedošlo.
Na druhou stranu, celá organizace změnu(y) nutně potřebuje. Padesátník Pojezný opravdu není manažer moderního střihu. Jeho komunikační schopnosti jsou na dnešní dobu velmi slabé, nerad se veřejně vyjadřoval, nehledal aktivně cestu k příznivcům. Působil, že si chce dělat svoje a mít klid. Místo toho po letech „sklidil“ bouři, která ho smetla.
Do řídících funkcí byli dosazeni Zdeněk Heneš a Jaroslav Vašíček. Znáte je? Z fotbalu těžko. Jsou to zástupci firem majitelů. Sportovní úsek mají na povel Veliče Šumulikoski a také slavný internacionál Tomáš Skuhravý, jenž byl přitom odvolán z představenstva. Byla mu nicméně vytvořena pozice manažera pro vyhledávání hráčů a konzultanta. Do Uherského Hradiště ho přivedl podnikatel Pavel Buráň z Auto UH. „Bomber“ zatím bomby nejede, nemá nabito.
Jestli jsou tohle kroky kupředu, to ukáže budoucnost. Každopádně rozpaky nad stavem 1. FC Slovácko, donedávna člena nejlepší tuzemské čtyřky a obávaného soka pro každého, zůstávají. Vlastně se dá říct, že jsou stále větší.
Kde hledat spásu? Asi by stačil jeden miliardář, ochotný napumpovat rozpočet a schopný najít vhodné lidi do managementu.
Takže fanoušci, věřte a sněte!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Baník
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu