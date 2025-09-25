Předplatné

ZIMÁK: Flynnova cesta. Přemýšlel nad britským nároďákem, volí těžší směr

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
ZIMÁK: Flynnova cesta. Přemýšlel nad britským nároďákem, ale volí těžší směr
Třinecký Oscar Flynn se raduje z gólu v utkání proti Plzni
Oscar Flynn má za sebou pikantní duel proti Liberci
Oscar Flynn má za sebou pikantní duel proti Liberci
Oscar Flynn má za sebou pikantní duel proti Liberci
Liberecký obránce Kristaps Zile se snaží zastavit Oscara Flynna z Třince
Reprezentační útočník Oscar Flynn se chystá na sezonu v Třinci
Oscar Flynn poprvé v zápase v dresu Třince
10
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Narodil se v anglickém Burnley, ale otcovskou péči nikdy pořádně nepoznal. Klíčovou výchovnou roli mu suploval dědeček, to on dostal Oscara Flynna na zimák a vedle maminky měl lví podíl na tom, kam až se nyní třinecký hokejista vypracoval. Oscar Flynn nastřílel během posledních tří sezon 65 extraligových gólů, v tomhle směru na něj v tuzemsku nikdo nemá.

A pro podcast Zimák ochotně povyprávěl o své cestě, která rozhodně nebyla jednoduchá, spíš klikatá. Ale potřebnou vůlí a pílí se dostal až mezi českou elitu. „Spousta mých kamarádů spoluhráčů byla mnohem talentovanější než já, ale nedali tomu tolik,“ říká 26letý útočník Ocelářů. Dejte si inspirativní příběh, jak se z hubeného a nic moc vysokého kluka stala extraligová hvězda a v budoucnu dost možná i hráč švédské či švýcarské ligy. Našlápnuto má.

Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů