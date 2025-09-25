ZIMÁK: Flynnova cesta. Přemýšlel nad britským nároďákem, volí těžší směr
Narodil se v anglickém Burnley, ale otcovskou péči nikdy pořádně nepoznal. Klíčovou výchovnou roli mu suploval dědeček, to on dostal Oscara Flynna na zimák a vedle maminky měl lví podíl na tom, kam až se nyní třinecký hokejista vypracoval. Oscar Flynn nastřílel během posledních tří sezon 65 extraligových gólů, v tomhle směru na něj v tuzemsku nikdo nemá.
A pro podcast Zimák ochotně povyprávěl o své cestě, která rozhodně nebyla jednoduchá, spíš klikatá. Ale potřebnou vůlí a pílí se dostal až mezi českou elitu. „Spousta mých kamarádů spoluhráčů byla mnohem talentovanější než já, ale nedali tomu tolik,“ říká 26letý útočník Ocelářů. Dejte si inspirativní příběh, jak se z hubeného a nic moc vysokého kluka stala extraligová hvězda a v budoucnu dost možná i hráč švédské či švýcarské ligy. Našlápnuto má.
Všechny díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž