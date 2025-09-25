POLEMIKA: Překvapil Němečkův trest? Snad DK ví, co dělá vs. zapadal mezi ostatní
Extraliga má za sebou polovinu první čtvrtiny základní části a už padají tresty. V pátém kole si sparťanský robustní bek David Němeček nedovoleně a tvrdě počínal vůči vítkovickému Patriku Brůnovi a vyfasoval za to pětiminutový osobní trest do konce utkání. Posléze se od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka dočkal jednozápasové stopky. Je to moc, nebo výše přečinu odpovídá? O tom se v polemice dohadují redaktoři iSportu Miroslav Horák a Patrik Czepiec.
Miroslav Horák: ANO
Snad komise ví, co dělá
Nechtěl bych být v okamžiku nárazu v kůži vítkovického Brůny, radši bych snad padal do studny. Naštěstí helma splnila účel a ochránila obráncovu hlavu. Štěstí však sehrálo významnou roli, charakter zákroku by si podle mě zasloužil vyšší sazbu, než je jedna stopka.
Možná je to hloupý, ovšem nikoli ojedinělý pohled. Propíraný Pláňkův atak na Sedláka nebyl v reálu osmkrát závažnějším prohřeškem než Němečkův. Ale dobře, Ujčíkova komise má svůj pohled, navíc se podle šéfa DK všichni členové shodli. Chápu, že na úsvitu sezony nechce Ujčíkův tribunál střílet dardy, na druhou stranu je žádoucí, aby neměnila celkem riskantně nastavený metr a držela linii i v následujících případech.
Příště už však napadený nemusí mít takovou kliku, následek může být výrazně horší. A znovu se rozjedou debaty, zda brát v potaz, jak je na tom poškozený se zdravím. Disciplinární řád jsou v podstatě kategorie, do nichž inkriminovaný zákrok naštelujete. Musíte. Jenže stále jde o teorii a něco jiného jsou tabulky a pak konkrétní situace, kdy k vyšetření potřebujete použít selský rozum.
Třeba před necelými dvěma roky pár hráčů dostalo dva duely distanc za škrtnutí do sudích, kteří se jim pletli v herní situaci nebo o nich ani nevěděli. Je to v rovnováze s tím, co se tu řeší?
Jednou se argumentuje, že hráč musí hrát s hlavou nahoře a očekávat střet, jindy se jim přičte, že se nezachovali adekvátně ve chvíli, kdy se protihráč ocitl ve zranitelné pozici. Vyberte si.
Nejen fanoušci, ale i experti z řad bývalých hráčů se v tvorbě trestů těžko orientují. Nezbývá než aspoň doufat, že nastolená metrika vydrží.
Patrik Czepiec: NE
Zapadal mezi ostatní
Šesté extraligové kolo nabídlo hned čtyři zákroky za hranou nižšího trestu. Nedohráli Vladimír Dravecký, John Ludvig, Roberts Mamčics (ten jediný kvůli vražení na hrazení) a sparťan David Němeček. I když disciplinární komise na souběh vážnějších faulů pochopitelně nesmí hledět a všechny incidenty prověřuje jednotlivě, nepovažuji za čirou náhodu, že dodatečný trest byl ve všech těchto případech stejně vysoký, tudíž stopka na jeden příští zápas. Rozhodnutí mě tudíž nepřekvapilo.
Předseda komise Viktor Ujčík musel tušit, že veřejnost bude zákroky srovnávat a hodnotit jejich korelaci. Případný vyšší postih u obránce Pražanů, který nevybíravě atakoval hlavu vítkovického Brůny, by patrně fanoušci považovali za daň za předchozí Němečkovu recidivu. Zato „čistý“ Ludvig, který v české nejvyšší soutěži dosud nenastupoval, by navzdory svému ostře vytrčenému lokti vůči bradě Adriána Holešinského vyvázl lépe.
Komise tak všem provinilcům určila jednotný ortel.
Vlk se nažral a… srovnávání zmíněných zákroků probíhá v čilých diskuzích zejména na sociálních sítích stejně. Extraligová disciplinárka si každopádně najde důvody pro svůj rozhodovací proces. Tu špetka opakovaných prohřešků, tady hrst (ne)poranění protihráče, k tomu lžička vysoké či nízké intenzity vůči poškozenému.
Argumentační mix, ze kterého Ujčík a spol. navařili distanc na jediné klání pro Davida Němečka. Nic šokujícího.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž