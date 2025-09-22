Vzhůru ke hvězdám: Tomek (16) z Varů překonává Čechy z NHL i dřívější talenty
Jeho příběh je nejmilejším individuálním překvapením úvodu extraligy. Šestnáctiletý Petr Tomek válí! Za šest zápasů zvládl stejný počet bodů, pětkrát skóroval. Nebojí se, bez ostychu frčí k brance, před ní smrtelně pálí. Vítěznými góly položil Spartu (2:1) i Mladou Boleslav (3:2), přihrál Varům důležité body. A jeho srovnání s elitními krajany? Ano, i v tomhle ohledu dominuje. „Pořád jsem spíš ticho, než abych něco říkal,“ svěřil se v nedávném rozhovoru pro deník Sport. Zato činy mluví nahlas.
Do předchozí sezony NHL naskočilo 16 českých útočníků, žádný z nich však v šesti zápasech neprožil takový odpich do extraligy jako Petr Tomek. Kolikrát přitom do nejvyšší soutěže naskočili i v pozdějším věku než západočeský drahokam.
Jistě lze argumentovat, že mimořádní talenti David Pastrňák nebo Jakub Vrána ani nedostali možnost do tohoto měření promluvit. Jenže už porážka jmen jako Tomáš Hertl, Martin Nečas či Jiří Kulich něco znamená. A Tomek tyto skalpy má.
Ve statistickém poměření se nechytá ani opěvovaný klenot Hradce a historicky nejmladší střelec ligy Adam Novotný, zřejmě nejvýše vybraný Čech příštího draftu. Trefu proti Kladnu vystřihl ve věku 15 let a 327 dnů, na další zápisy ovšem čekal. Neobstojí dříve velebený Jan Myšák, který sice v 16 letech brzy zaznamenal tři body (2+1) za Litvínov, ale místo v NHL vyhlíží marně.
Ve stejně brzkém věku v Pardubicích nasazený Jakub Lauko sebral gól, stejně tak (ex)liberecký Pavel Zacha, který se prosadil hned v prvním střídání dospělé kariéry proti Třinci. Jenže šest bodů?! To je prostě úkaz.
Bednář: Celý národ mu bude přát, ať góly sází dál
„U Tomka jde o souhru talentu, který má, a neskutečného sebevědomí. Ukázal ho i na Hlinka Gretzky Cupu. Má obrovský potenciál, potvrzuje ho a užívá si to. Drží se ho taky štěstí, skvělý výběr místa. Je druhý mezi střelci extraligy, což je úžasné, fakt pecka. Celý národ mu bude přát, ať góly sází dál,“ zhodnotil expert podcastu Zimák Jaroslav Bednář.
Sám začal za Slavii krátce po dovršení plnoletosti, za prvních pět utkání se neprosadil, pak mu ale body začaly naskakovat. Úspěšnější vstup zažil ve stejném pražském klubu Hertl, současný centr Vegas, který v 17 letech záhy zvládl bilanci 2+2. Tři zápisy však stihl za jediný mač proti Mladé Boleslavi.
„Je jasné, že ten hráč na to musí mít, abych mu dal šanci,“ mluvil o Hertlovi tehdejší slávistický trenér Vladimír Růžička. „Není to tak, že mladé postavím jenom proto, abych si udělal čárku. To je nesmysl. Jde o to klukům dát šanci, podržet je, protože oni to pak vrátí. Na ně se nesmí jen řvát, ale je třeba je podržet, dát jim šanci a znovu je na led poslat. O tom to je, vždyť se pořád učí.“
Podobnou filozofii aktuálně razí kouč Karlových Varů Pavel Patera s příkladnou podporou sportovního ředitele Jiřího Kalouse. Není legrace v našlapané extralize najít místo pro nadané teenagery. Energie nasazuje hned dva – kromě Tomka ještě nedávno draftovaného Vojtěcha Čihaře (18), jenž se s Los Angeles domluvil na pokračování po české cestě.
„Pojďme dát kredit trenérům i managementu Varů. Kdo tomu trošku rozumí, ocení to. Mají koule tyhle kluky nasazovat, dávají jim prostor, čemuž hrozně fandím. Je to skvělý,“ ocenil Bednář odvážný krok. „Tomek vyletěl brutální rychlostí, ale Patýz je zkušený, vedení si to taky pohlídá, přidrží ho při zemi. Věřím, že dostane i zápasy s juniorkou, aby byl na ledě, neztratil hravost.“
Významný extraligový objev už získal prostor i na přesilové hře, právě ranou v početní převaze rozhodl poslední duel v Mladé Boleslavi. Už v úterý Energie doma přivítá České Budějovice. A Tomek bude usilovat o další body do bleskově nabyté sbírky.
Češi se smlouvou v NHL v extralize (6 zápasů)
Hráč
Klub
Věk
Bilance
Tomáš Hertl
Slavia
17
2+2
Jan Myšák*
Litvínov
16
1+2
Martin Nečas
Kometa
17
1+2
Tomáš Nosek
Pardubice
19
0+3
Eduard Šalé*
Kometa
16
2+0
Petr Tomek*
Karlovy Vary
16
5+1
*nemají start v NHL
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž