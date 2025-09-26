Předplatné

ONLINE: Motor drtí Kometu 5:0! Sparta vede v Boleslavi 4:2. Kladno ztrácí v Plzni

Trenér Komety Kamil Pokorný
Trenér Komety Kamil PokornýZdroj: ČTK / Václav Pancer
Roman Horák se raduje ze své trefy
Aleš Stezka v bráně Komety
Roman Horák dává gól
Plzeň střílí gól proti Kladnu
Roman Horák se raduje z gólu
Hráči Plzně se radují z gólu
Souboj Mladé Boleslavi proti Spartě
Tipsport extraliga
Mistr z Brna hájí první místo v Českých Budějovicích. Jedním ze šesti pátečních zápasů 8. kola české nejvyšší hokejové soutěže je rovněž duel mezi Mladou Boleslaví a Spartou. Kladno prahne po uzmutí prvních venkovních bodů, a to v Plzni. Hraje se také v Liberci, Hradci Králové a Olomouci. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
24Tipsport259,51,1Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,4149,5Detail
LIVE 2. třetina
50Tipsport1,01130250Detail
LIVE přestávka
20Tipsport1,12817Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,744,6Detail
LIVE přestávka
11Tipsport1,953,73,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Třinec7410225:1814
4Č. Budějovice7400321:1512
5Pardubice8400427:2212
6Vítkovice7311221:1812
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

