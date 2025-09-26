Holešinský zaťal dráp, Malík čaroval. Kouč Kladna po prohře: Hodnocení si můžu nahrávat
Byl to festival přesilovek a oslabení. Plzeň měla čtyři výhody, Kladno dokonce sedm. Využití dvě ku jedné, což vlastně rozhodlo. „Na jednu stranu je super, že jsme převahu dvakrát využili, na druhou stranu nesmíme tolik faulovat. I kvůli tomu to byl boj do poslední minuty,“ vracel se po vítězství 3:1 v 8. kole extraligy Adrián Holešinský, který nabíjel na druhý gól Škodovky a v závěru sám skóroval do opuštěné branky.
Indiáni se v poslední době docela nacestovali, hráli víc venku než doma a navštívili vzdálené destinace jako Třinec nebo Brno. V neděli je čeká bitva s Karlovými Vary. „Aspoň si trochu užijeme svých postelí,“ uvedl Nick Malík, který si i přes výlety do dalekých krajů poležel doma docela dost. Minulý týden ho skolila nemoc, vynechal dvě utkání.
Na Rytířích byla zpočátku nejvýraznější čísla na zádech, která jsou jasně vidět. Ale Malík se s přibývajícím časem musel činit. Mezi tyčemi čaroval, v těžkých chvílích Plzeň podržel. „Cítil jsem se dobře, přesilovky a oslabení mi paradoxně pomohly, že jsem se do toho dostal. Ale ztrácíme tím hodně sil, což se může vymstít. Třeba, že v závěru zápasu nám nepůjdou nohy,“ povídal.
Plzeňský brankář měl víc práce než na opačné straně Adam Brízgala. Pustil jedinou z 27 střel. „Využili jsme první dvě přesilovky, ustáli oslabení. Díky obětavosti týmu a gólmanovi,“ chválil plzeňský asistent Jiří Veber. „Hodnocení bych si mohl asi nahrát. Každý zápas je to stejné, nevydržíme konstantně hrát šedesát minut. Prvních pět minut bylo slušných, pak jsme udělali tři zbytečné fauly hokejkou. Soupeř je potrestal, dostal se do vedení 2:0. Jakmile jsme snížili, Plzeň si to pohlídala a rozhodla gólem do prázdné brány,“ popsal kladenský kouč David Čermák.
Třetí pařát zaťal Holešinský, který po faulu Johna Ludviga nedohrál zápas proti Pardubicím a v předchozím duelu chyběl. „Možná mě ten faul probral,“ usmál se. „Byl to nešťastný zákrok na hlavu, trochu mě vypnul. Měl jsem naraženou sanici. Ale neměl jsem žádné bolesti hlavy a rychle se zapojil do tréninku. V téhle sezoně jsem ještě gól nedal, měl jsem v Liberci podobnou šanci a do prázdné brány nedal. Takže teď mi trošku odlehlo,“ vracel se.
Kromě gólu ukázkově nahrál Petru Zámorskému, který pálil do odkryté brány. Obvykle hraje na pravé straně, v přesilovce však operoval kolem levého kruhu. Nová varianta přesilovky Škodovce vyšla. „Zkoušíme něco nového, zatím to funguje, doufám, že to půjde dál. Při nácviku se soustředíme, abychom hlavně stříleli víc na bránu a víc ji ohrožovali. Když jsme dali jeden gól a druhý, bylo znát, že je tam víc sebevědomí, dovolíme si nějakou nahrávku a kombinaci,“ líčil.
Kladno prohrálo popáté za sebou, Plzeň po druhém vítězství doma ztrácí ze sedmého místa bod na druhou příčku. „Když to porovnám s minulou sezonou, je to mnohem lepší. Ale zápasy jsou nasekané za sebou, body se budou počítat až na konci. Ale důležité je, že jsme získávali, někdy i když jsme prohráli. Snad nám to půjde dál,“ řekl gólman Malík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|8
|6
|0
|0
|2
|27:23
|18
|2
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|3
K. Vary
|8
|5
|0
|0
|3
|22:18
|15
|4
Sparta
|8
|4
|1
|0
|3
|26:17
|14
|5
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|6
Vítkovice
|8
|3
|2
|1
|2
|24:20
|14
|7
Plzeň
|8
|4
|0
|2
|2
|19:18
|14
|8
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|9
Liberec
|8
|4
|0
|0
|4
|22:23
|12
|10
Olomouc
|7
|3
|0
|1
|3
|18:23
|10
|11
M. Boleslav
|8
|3
|0
|0
|5
|16:25
|9
|12
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|13
Mountfield
|7
|1
|1
|0
|5
|16:26
|5
|14
Kladno
|8
|1
|0
|1
|6
|13:25
|4
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž