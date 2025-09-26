Slavia konečně ukázala sílu mistrů. Skvělý výkon Chorého i kreativní kvarteto
PRVNÍ DOJEM PETRA FANTYŠE | Po nemastných, neslaných výkonech Slavia znovu prokázala mistrovskou kvalitu. V pražském derby proti Dukle dominovala od začátku do konce a vyhrála s přehledem 2:0. Ve velké pohodě hrála velice tvořivá záložní formace, hlavní roli si však přisvojil navrátilec Tomáš Chorý, který po odpykání trestu dvěma góly v prvním poločase rozhodl utkání a na trávníku jednoznačně dominoval.
HLAVNÍ UDÁLOSTI
Efekt Chorý nastartoval obhájce titulu. Při první příležitosti naskočil hned do základní sestavy a bylo ho plné hřiště. Hned v 16. úvodní šanci zahodil, po rohu o 23 minut později se dobře uvolnil ve vápně a tentokrát propasíroval míč do branky. Proměněnou penaltou korunoval svůj galavečer.
Kreativní záloha „sešívaných“ dělala soupeři velké problémy. Především kvarteto Zafeiris–Cham–Kušej–Provod neustále hledalo netradiční řešení a skvělým driblinkem a precizními přihrávkami se dostávalo do extrémně nebezpečných prostorů. Rozdíl skóre mohl být vyšší.
Seriál soubojů Svozil vs. Chorý. Tahle dvojice se opakovaně potkávala a jeden z nich téměř pokaždé skončil na zemi. Ve 33. minutě viděl habán v červenobílém žlutou kartu za došlápnutí na ruku ležícího soupeře, předtím mu zase prohmatal intimní partie.
KDO MĚ ZAUJAL
Tomáš Chorý: Jasný protagonista derby. Vyhrával souboje, hrozil prakticky z každé akce, dostal se do velkého množství šancí a dobře si počínal i v zakončení. V zápisu o utkání mezi střelci najdeme jeho jméno hned dvakrát. Známka: 9/10
Lukáš Provod: Jako tradičně hodně aktivní. Pořád si říkal o míč a bombardoval obranu. Vytvořil vysoké množství nebezpečných situací a hlavně v před finální fázi si počínal s velkým přehledem. Vybojoval i klíčovou penaltu, která tým uklidnila. Známka: 7/10
KDO MĚ ZKLAMAL
Tomáš Jedlička: Na míč se příliš nedostal a obranu vůbec nezaměstnal. Do defenzivy se snažil, ale nešlo mu to. Faulem na Provoda navíc vyrobil penaltu. Po přesunutí z desítky na wingbeka se nezlepšil a nestíhal se Zmrzlým. Známka: 3/10
Boubou Diallo: Výškovou převahu dvoumetrový stožár na hrotu Dukly nezužitkoval, často ztrácel i ve vzduchu a na zemi to nebylo o nic lepší. Duo Chaloupek–Zima ho vymazalo s přehledem. Známka: 3/10
JAK TO ZVLÁDLI TRENÉŘI
Jindřich Trpišovský: Velké překvapení nepřišlo. Opět vsadil na čtyřku vzadu, na hrot poslal Chorého a do zálohy vyslal řadu kreativních typů. Vyšlo to. Energická Slavia si vytvářela hodně šancí a roli favorita splnila absolutně bez problému.
David Holoubek: Plán s hlubším blokem a rychlými přechody dopředu nefungoval. Ohrožení pro gólmana Markoviče prakticky nepřišlo, naopak jeho mužstvo mohlo odejít s větším výpraskem. Ani velké změny po 60. minutě posun nepřinesly.
Návštěva: 18 156
ÚROVEŇ ZÁPASU
7/10. Slavia konečně ukázala sílu. Dukla se snažila, ale zbyla na ni pouze role sparing partnera. Obhájci titulu nedali výrazně skromnějšímu celku žádnou šanci a velmi brzy byla otázka jen v tom, kolik branek soupeři nadělí. Velká kanonáda z toho nakonec nebyla, ale před dalšími klíčovými boji si „sešívaní“ určitě zvedli sebevědomí velmi dominantním výkonem. Fanoušci na stadionu se museli bavit.