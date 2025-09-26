Předplatné

Křest ohněm: Havran s Pirou na Spartu! Těším se na střet s Uchennou, říká trenér Baníku B

Matěj Havran slaví s Jakubem Pirou jeho branku
Matěj Havran slaví s Jakubem Pirou jeho brankuZdroj: fcb.cz
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Jakub Pira se proti Mladé Boleslavi trefil poprvé v lize
Fanoušci Baníku na výjezdu v Mladé Boleslavi
Talent Baníku Jakub Pira v souboji o míč
Jakub Pira v dresu Baníku
Baník dokázal otočit duel 3. kola MOL Cupu na hřišti druholigových Českých Budějovic
Michal Kvasnica
Chance Liga
Stačil jeden ligový zápas v Mladé Boleslavi, navíc vůbec první v kariéře – a hodnota na Transfermarktu se mu zčtyřnásobila. Na milion eur v osmnácti letech! Nejen Ostrava se učí nové jméno: Marek Havran. Sebevědomý levák by měl s ještě o rok mladším kumpánem Jakubem Pirou vyběhnout v základní sestavě Baníku i proti Spartě. „Těším se moc na jejich souboje s Uchennou, který mi prošel taky rukama,“ vyhlíží šlágr kouč druholigového béčka FCB Josef Dvorník.

Má v sobě něco z Lukáše Provoda, Matěje Juráska i Václava Černého. Zajímavá kombinace, což? Když před rokem v čerstvých osmnácti Marek Havran fantasticky motal v dresu Hlučína favorita z Liberce a pomohl třetiligistovi k postupu (1:0), ještě to nerezonovalo tolik jako nedělní nástup do elitní soutěže. V Mladé Boleslavi ho trenér Pavel Hapal vytáhl rovnou do základní sestavy a česká fotbalová veřejnost žasla nad sebevědomím mladého debutanta.

Kdo to je?

Na pravém křídle nezaujal jen drzými přímočarými průniky v plném sprintu, ale i prací bez míče. Byl to on, kdo dobře zareagoval při presinku a vybojoval balon pro Davida Planku před gólem Jakuba Piry. Stíhal se vracet do bezpečných prostorů, a kdyby Srdjan Plavšič proměnil tutovku, kterou mu Havran naservíroval dalším parádním driblinkem, mohl mít i asistenci.

Prezentoval se zkrátka tak jako v druholigovém béčku. Nebo ještě o patro níž, před rokem v Hlučíně. Tehdy strávil v MSFL coby dorostenec podzim, který ho vystřelil do „velkého“ fotbalu. Nasázel šest branek, blýskl se proti Kováčově Slovanu a řekl si o výraznější šanci v Ostravě, do které zamířil ze Starého Jičína už coby dítě.

S trenérem Baníku B Josefem Dvorníkem po návratu absolvoval schůzku, kde byl přítomen i Havranův otec, výkonný ředitel Michal Bělák a záložníkův agent Jiří Müller. „Zajímala mě jeho cesta,“ vzpomíná kouč, na kterého teenager udělal dobrý dojem už během zimní pauzy, a tak si ho v kádru nechal i na jaro a dávkovanou minutáží mu otevřel dveře do profesionálního sportu.

Havranovi pomohla druhá liga

„Ještě nebyl dobudovaný fyzicky a v tabulce jsme se pohybovali dole, takže pro Máru, ale i Piru a Míčka to bylo těžké. Nicméně hodili jsme je do vody a zvládali to dobře. Marek byl extrémně platný i jako žolík, kdy do unavené obrany předváděl věci jako o víkendu v Boleslavi. V lize se akorát musí ještě líp naučit vyhodnocovat situace, kdy hrát jeden na jednoho, kdy na více dotyků nebo kdy míč vyhodit. Věřím mu, bude úspěšný. Přístup a nastavení k fotbalu na tréninku a mimo něj má totiž fantastický. Je sice introvert, často přemýšlí, ale je pracovitý,“ chválí Dvorník.

O půl roku později se situace na Bazalech vyvinula tak, že opory jsou buď pryč, zraněné, anebo z formy. Ať si každý posoudí sám, jestli šlo z pohledu Slezanů o promyšlenou a systematickou práci s talenty, či o personální nouzi a volání fanoušků i majitele o zapojování odchovanců. Každopádně čtveřice Havran, Pira, Jiří Míček a Abdullahi Bewene už patří do áčka. První dva jmenovaní vyhlížejí šlágr se Spartou a obránci debutovali v MOL Cupu v Českých Budějovicích.

„Psal jsem si s Márou i Pirisem po Boleslavi. Nemyslím si, že by úplně zpychli. Teda když o nich nebudete psát až moc pochvalně a nebudou měsíc v kuse v novinách...“ směje se Dvorník. „Ne, chtějí si opravdu jít za stejným snem jako Matěj Šín. To znamená odvést něco pro Baník, být úspěšní a prodat se dál. To je život, fotbalový koloběh. Každý se chceme posouvat.“

Stejně jako se posunul bývalý Dvorníkův svěřenec Emmanuel Uchenna do Sparty. V sobotu se představí proti Pirovi, Havranovi a spol. ve Vítkovicích. „Uči je pro mě i přes pár výpadků pořád robot. Zajímá mě, jak si naši mladí povedou na vyprodaném stadionu proti silnějšímu soupeři.“

Havran v Mladé Boleslavi

Minuty: 73
Góly+asistence: 0+0
Akce/úspěšné: 51/32 (63 %)
Střely/na bránu: 1/1 (100 %)
Přihrávky/přesné: 23/18 (78 %)
Driblinky/úspěšné: 7/5 (71 %)
Souboje/vyhrané: 24/12 (50 %)
Fauly/faulován: 1/0

(zdroj: Wyscout)

Hodnota podle Transfermarktu: 24 milionů korun

Jak by mohla vyapdat sestava Baníku?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Baník81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

