ONLINE: Sparta vs. Liberec 1:3, Pardubice vítězí ve šlágru nad Kometou
V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Plzeň ve východočeském derby přetlačila Energii po nájezdech, Liberec po obratu vítězí na Spartě, Hradec smetl Vítkovice, Třinec porazil Kladno po prodloužení. Pardubice zvítězily ve šlágru kola v Brně po prodloužení, rozhodl Sobotka. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Plzeň ovládla první západočeské derby
Plzeň porazila Karlovy Vary 3:2 po nájezdech a připsala si třetí domácí výhru po sobě. Hosté sice rychle vedli, ale Indiáni stačili skóre ještě do první přestávky otočit. Po bezbrankové druhé třetině zajistil Energii prodloužení gólem ve 43. minutě Tomáš Redlich. Bod navíc nakonec získali domácí, když díky dvěma proměněným nájezdům Matyáše Filipa ovládli penaltový rozstřel. Na rivala se díky tomu v tabulce bodově dotáhli.
Výborný Kváča s Pytlíkem dovedli Liberec k výhře
Bílí tygři ukončili nelichotivou sérii pěti proher v O2 areně a díky dvěma brankám Jaromíra Pytlíka uspěli v Praze poprvé od roku 2023. Domácí nevyužili výrazné střelecké převahy, ze 42 střel na branku vytěžili jediný Chlapíkův gól z přesilovky. Naopak libereckým stačilo k triumfu 3:1 17 střel na branku. Libeňský celek nezvládl druhé domácí utkání po sobě.
Hradec podeváté v řadě uspěl nad Vítkovicemi
Mountfield po virovém onemocnění a krátké zdravotní pauze zkraje týdne vyhrál i druhé utkání. Po pátečním vítězství 2:0 nad Litvínovem zvítězil v 9. kole 4:0 ve Vítkovicích. Brankář Stanislav Škorvánek podruhé za sebou vychytal čisté konto a už 143 minut nekapituloval. Hosté rozhodli o svém vítězství již v úvodní třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|3
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|4
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|5
Č. Budějovice
|8
|5
|0
|0
|3
|29:15
|15
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|7
|2
|0
|0
|5
|11:22
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž