Předplatné

ONLINE: Sparta vs. Liberec 1:3, Pardubice vítězí ve šlágru nad Kometou

Vladimír Sobotka rozhodl reprízu finále na ledě Komety Brno
Vladimír Sobotka rozhodl reprízu finále na ledě Komety BrnoZdroj: Patrik Uhlíř/ČTK
Filip Chlapík po gólu do liberecké sítě
Kapitán Sparty Filip Chlapík se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Sparťanská radost z vedoucí trefy v utkání s Libercem
Sparťanský trenér Pavel Gross během utkání s Libercem
Mark Pysyk ze Sparty (vpravo) a David Aubrecht z Liberce (vlevo)
Obránce Liberce Radim Šimek v souboji se sparťanem Devinem Shorem
Zleva Kristaps Zile z Liberce, Michal Řepík ze Sparty a Radan Lenc z Liberce.
38
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (3)

V neděli se hraje kompletní deváté kolo hokejové Tipsport extraligy. Plzeň ve východočeském derby přetlačila Energii po nájezdech, Liberec po obratu vítězí na Spartě, Hradec smetl Vítkovice, Třinec porazil Kladno po prodloužení. Pardubice zvítězily ve šlágru kola v Brně po prodloužení, rozhodl Sobotka. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
32Detail
LIVE
13Detail
LIVE
04Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE 3. třetina
36Detail
LIVE
31Detail
LIVE Po prodl.
12Detail

Plzeň ovládla první západočeské derby 

Plzeň porazila Karlovy Vary 3:2 po nájezdech a připsala si třetí domácí výhru po sobě. Hosté sice rychle vedli, ale Indiáni stačili skóre ještě do první přestávky otočit. Po bezbrankové druhé třetině zajistil Energii prodloužení gólem ve 43. minutě Tomáš Redlich. Bod navíc nakonec získali domácí, když díky dvěma proměněným nájezdům Matyáše Filipa ovládli penaltový rozstřel. Na rivala se díky tomu v tabulce bodově dotáhli.

Výborný Kváča s Pytlíkem dovedli Liberec k výhře 

Bílí tygři ukončili nelichotivou sérii pěti proher v O2 areně a díky dvěma brankám Jaromíra Pytlíka uspěli v Praze poprvé od roku 2023. Domácí nevyužili výrazné střelecké převahy, ze 42 střel na branku vytěžili jediný Chlapíkův gól z přesilovky. Naopak libereckým stačilo k triumfu 3:1 17 střel na branku. Libeňský celek nezvládl druhé domácí utkání po sobě.

Hradec podeváté v řadě uspěl nad Vítkovicemi

Mountfield po virovém onemocnění a krátké zdravotní pauze zkraje týdne vyhrál i druhé utkání. Po pátečním vítězství 2:0 nad Litvínovem zvítězil v 9. kole 4:0 ve Vítkovicích. Brankář Stanislav Škorvánek podruhé za sebou vychytal čisté konto a už 143 minut nekapituloval. Hosté rozhodli o svém vítězství již v úvodní třetině, ve které si vypracovali tříbrankový náskok.

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno9601228:2519
2Třinec8420228:2016
3K. Vary9501324:2116
4Plzeň9412222:2016
5Č. Budějovice8500329:1515
6Liberec9500425:2415
7Sparta9410427:2014
8Pardubice9410429:2314
9Vítkovice9321324:2414
10Olomouc8401321:2413
11M. Boleslav9300617:289
12Mountfield8210520:268
13Litvínov7200511:226
14Kladno9102615:285
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (3)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů