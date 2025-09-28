Oceláři zlomili hole i Kladno. Ale musíme být lepší, věděl dvougólový Adámek
V Třinci vyrostl, naučil se tam hrát hokej. Když dá ve Werk Areně gól, je to vždycky svátek pro celou jeho rodinu. Teď vstřelil Marian Adámek (27) rovnou dva a tím druhým v prodloužení zlomil tuhý odpor Kladna. „Moc si toho vážím,“ přiznal srdcař Motákovy party po výhře 3:2. Domácí nenavázali na páteční výkon z Pardubic a dva body můžou brát jako úspěch. „Herně to nebylo vůbec dobré, musíme se hodně zlepšit,“ nezapíral střelecký hrdina.
Oba zásahy obránce Mariana Adámka patřily k ozdobám rozkouskovaného zápasu, v němž nebyli Rytíři horší. Pohybem dokonce předčili favorita a po výborně sehrané přesilovce zaslouženě dostali duel do nastaveného času. V něm po necelé minutě vystřihl třinecký zadák dvě bekhendové stahovačky a šlo se definitivně do kabin. „Za ty akce jsem rád. Je to hezký pocit, zvlášť tady doma před rodinou a známými,“ prohlásil dvougólový snajpr. Při první trefě objel branku a zaskočil gólmana Adama Brízgalu ránou na bližší tyčku.
Oceláři tentokrát neměli lehké nohy, byť se ještě v první třetině dostali do vedení. Poprvé v sezoně zacílil přesně kapitán Martin Růžička, který v přesilovce přesměroval do sítě Flynnův pokus. Ani Adámkovo zvýšení na 2:0 nedostalo tým do pohody, hosté zlobili. Opakovaně se utrhávali do brejků, a kdyby lépe zvládali přechod do útočného pásma, možná by vyrovnali dříve než v 56. minutě. Nemálo toho pochytal Marek Mazanec, ačkoliv za ním puk několikrát poskakoval kolem brankové čáry. Za ni nezamířil ani po Melkově střele, což muselo potvrdit video.
Rytíře uchránily od prohry zámořské posily. Perfektním švihem z mezikruží Nelson Robins a v přesilovce Daniel Audette, jenž po mocném tlaku celé pětky zacílil přesně z úhlu do odkryté klece. Jenže právě kanadský útočník, jehož předchází vynikající pověst ze švýcarské ligy, mohl (a měl) z přečíslení s Robinsem vytěžit víc. Parťáci z elitní lajny uháněli během jednoho střídání dvakrát do otevřené obrany, ovšem finále zpackali.
Centr Robins nejprve špatnou přihrávkou, křídlo Audette mizernou střelou. Tohle byly situace, kdy Třinečtí nakupili chyby a pomalu se vraceli do vlastního pásma. „Respekt před Kladnem, hrálo dobře. My jsme spíš čekali, co se bude dít, nechodili jsme rychle do soubojů a dívali jsme se jeden na druhého. Místo, abychom bruslili. My musíme být ti, kteří udávají tempo hry,“ mínil Adámek. „Náš výkon nebyl ideální, Kladno mělo výborný pohyb. Jsme rádi za ten extra bod,“ uvedl asistent Jiří Raszka.
Další body hřejí, ovšem hra Slezanů má k optimu daleko. „V Pardubicích jsme hráli dvě třetiny aktivně, bylo to skvělé a každý dělal, co měl. V Budějovicích to bylo celé díky Mazimu (Mazancovi) a teď víceméně taky. Vychytal nám to. Je super, že sbíráme body, ale musíme zlepšit výkonnost o sto procent. Dlouhodobě se to takto hrát nedá. My to samozřejmě víme,“ ujistil Adámek, jenž už má na svém kontě v sezoně tři přesné zásahy. „Prodloužení mám rád, člověk se může víc rozjet. Navíc jsem tam byl s Hudym (Liborem Hudáčkem) a Oskarem (Flynnem), kteří čarují. Mně se to tam hezky odrazilo. Bylo to fajn,“ usmál se.
Vítězové nakonec soka zlomili, ale lámali také hokejky. Ve druhé dvacetiminutovce hned tři během pár minut. V jednu chvíli se po ledě válely kusy dvou holí. Hráči jen nechápavě kroutili hlavou, co se to děje. „Čert ví, čím to bylo,“ pokrčil rameny Adámek před trojbojem na domácím ledě. Tam jsou silní, ale sami cítí, že mají herně na víc. „Třinec měl dobré střední pásmo, má zkušené hráče. My jsme se snažili urvat nějaký bod, což se nám povedlo. Hráčům se nedá upřít snaha, šli za tím, bojovali,“ hodnotil kladenský asistent Ivan Majeský. „V prodloužení se ukázala síla soupeře. Pro nás zlatý bod,“ dodal spokojeně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž