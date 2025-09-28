Předplatné

Pískot v Teplicích, Frťala se trápí. Střihavka byl rád za bod, bude v klubu pokračovat?

Sestřih: Teplice - Pardubice 0:0. Bezgólový zápas, oba celky se potácejí na dně tabulky
Nojus Audinis z Teplic, Vojtěch Patrák z Pardubic a Michal Bílek z Teplic
Benjamin Nyarko z Teplic a Louis Lurvink z Pardubic
Robert Jukl z Teplic a Vojtěch Patrák z Pardubic
Dalibor Večerka z Teplic a Milan Lexa z Pardubic
Hlavičkový soboj v duelu Teplic s Pardubicemi
Teplický Matej Riznič ve skluzu
Bartoloměj Černík
Chance Liga
Bitva předposledního s posledním dávala trápícím se Teplicím i Pardubicím určitou vidinu zápasu, od kterého se mohou herně i psychologicky odrazit. Nestalo se. Po sterilní remíze 0:0, při které byl k vidění jen jeden brankářský zákrok, se pozitiva hledala špatně. Víc jich našel David Střihavka. „Jsme rádi, že si odvážíme bod,“ řekl s úsměvem trenér. Svojí pozici nechtěl komentovat.

Ne, že by Východočeši nechtěli vyhrát. Vždyť chuť tří bodů ještě v sezoně nepoznali. Ale proti Teplicím ohrozili pořádně bránu jen jednou, když Vojtěch Patrák rozezvučel z dálky břevno. „Ačkoliv jsme pořád chtěli hrát svou hru, vsadili jsme na pragmatičnost. A je to pořád venkovní utkání, v Teplicích se dlouhodobě nevyhrává. Ano, mohli jsme to utkání zvládnout, ale v naší situaci bereme každý bod,“ uznal.

„Na oba týmy je vyvíjen kvůli pozici v tabulce velký tlak,“ ví hostující brankář Jáchym Šerák. Zatímco on a Střihavka byli relativně spokojený (převážně s prvním čistým kontem), Zdenka Frťalu už šnečí tempo, kterým se Teplice sunou směrem ze sestupových vod, trápí.

„Po dvou remízách venku by se nám s třemi body líp dýchalo. Ale naše ofenziva a kreativita je minimální. Když něco neudělá Auta, nikdo není schopný kvalitního centru či zakončení,“ mrzelo ho. Největší příležitost měla nová útočná jednička Benjamin Nyarko, před poločasem ale hlavou netrefil odkrytou klec.

Ultimátum pro Střihavku? Jen klepy

A pak? Střelecké ticho. Po konci utkání se na Stínadlech ozval krátký pískot. Frustrace z řešení některých útočných situací byla na tribunách znatelná. Přesto pak kotel vyvolával jméno trenéra. V klubu má silnou pozici.

Naopak Střihavka dost možná klouže na okraj propasti. Zákulisní klepy o ultimátu byly liché, minimálně pro středeční zápas s Baníkem by měl být stále na palubě. „Ke své pozici bych se vyjadřovat nechtěl,“ pravil. Sám vyhlíží, že mají Pardubice teď ideální šanci bodově zabrat. Shodou dohrávky a dalšího losu je totiž čekají hned tři domácí utkání v řadě.

Ale s drahou a dosud neproduktivní útočnou vozbou Teah-Botos-Vecheta už není čas čekat. Jak sám pravil Frťala: „Byť jsou Pardubice poslední, rozhodně nejsou nejslabším týmem ligy.“

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
