Pískot v Teplicích, Frťala se trápí. Střihavka byl rád za bod, bude v klubu pokračovat?
Bitva předposledního s posledním dávala trápícím se Teplicím i Pardubicím určitou vidinu zápasu, od kterého se mohou herně i psychologicky odrazit. Nestalo se. Po sterilní remíze 0:0, při které byl k vidění jen jeden brankářský zákrok, se pozitiva hledala špatně. Víc jich našel David Střihavka. „Jsme rádi, že si odvážíme bod,“ řekl s úsměvem trenér. Svojí pozici nechtěl komentovat.
Ne, že by Východočeši nechtěli vyhrát. Vždyť chuť tří bodů ještě v sezoně nepoznali. Ale proti Teplicím ohrozili pořádně bránu jen jednou, když Vojtěch Patrák rozezvučel z dálky břevno. „Ačkoliv jsme pořád chtěli hrát svou hru, vsadili jsme na pragmatičnost. A je to pořád venkovní utkání, v Teplicích se dlouhodobě nevyhrává. Ano, mohli jsme to utkání zvládnout, ale v naší situaci bereme každý bod,“ uznal.
„Na oba týmy je vyvíjen kvůli pozici v tabulce velký tlak,“ ví hostující brankář Jáchym Šerák. Zatímco on a Střihavka byli relativně spokojený (převážně s prvním čistým kontem), Zdenka Frťalu už šnečí tempo, kterým se Teplice sunou směrem ze sestupových vod, trápí.
„Po dvou remízách venku by se nám s třemi body líp dýchalo. Ale naše ofenziva a kreativita je minimální. Když něco neudělá Auta, nikdo není schopný kvalitního centru či zakončení,“ mrzelo ho. Největší příležitost měla nová útočná jednička Benjamin Nyarko, před poločasem ale hlavou netrefil odkrytou klec.
Ultimátum pro Střihavku? Jen klepy
A pak? Střelecké ticho. Po konci utkání se na Stínadlech ozval krátký pískot. Frustrace z řešení některých útočných situací byla na tribunách znatelná. Přesto pak kotel vyvolával jméno trenéra. V klubu má silnou pozici.
Naopak Střihavka dost možná klouže na okraj propasti. Zákulisní klepy o ultimátu byly liché, minimálně pro středeční zápas s Baníkem by měl být stále na palubě. „Ke své pozici bych se vyjadřovat nechtěl,“ pravil. Sám vyhlíží, že mají Pardubice teď ideální šanci bodově zabrat. Shodou dohrávky a dalšího losu je totiž čekají hned tři domácí utkání v řadě.
Ale s drahou a dosud neproduktivní útočnou vozbou Teah-Botos-Vecheta už není čas čekat. Jak sám pravil Frťala: „Byť jsou Pardubice poslední, rozhodně nejsou nejslabším týmem ligy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu