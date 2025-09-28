Další ďábelské tažení Pogačara na MS: sólo z loňska ještě prodloužil! V cíli opět polibek
Zdálo se to jako něco, co už se nebude opakovat a ani o to sám hlavní aktér nestojí. Jenže… Tadej Pogačar i na letošním světovém šampionátu ve Rwandě zaútočil víc než sto kilometrů před cílem, v nejnáročnějším stoupání trati, u kterého původně smutnil, že je příliš daleko od cíle. Ale že by to famózního Slovince zastavilo? Ani nápad. Udržel se s ním jen Isaac del Toro, u nějž se ale projevily malé zkušenosti s tak dlouhým závodem. Proto jel 67 kilometrů Pogačar sám. Zase o kus déle než loni. Přesto úspěšně obhájil titul mistra světa. Druhý dojel Remco Evenepoel, třetí Ben Healy.
Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - závod s hromadným startem:
Muži (267,5 km): 1. Pogačar (Slovin.) 6:21:20, 2. Evenepoel (Belg.) -1:28, 3. Healy (Ir.) -2:16, 4. Skjelmose (Dán.) -2:53, 5. Skujinš (Lot.) -6:41, 6. Ciccone (It.) -6:47, ...Boroš, Vaníček (oba ČR) nedokončili.