Priske rozjásal hokejovou Spartu, ale viděl krádež. Chlapík jeho podporu ocenil
V O2 areně sklidil aplaus více než jedenácti tisíc fanoušků. Trenér fotbalové Sparty Brian Priske při nedělním odpoledni zavítal omrknout stejnojmenný hokejový klub. Vítěznou auru ovšem nenačerpal. I když domácí utkání s Libercem střelecky dominovali, dovolili soupeři lup a padli 1:3. Hlavním mozkem tygří operace se stal dvougólový Jaromír Pytlík. „Kdyby soupeř proměnil šance, zápas by byl jiný. Ale nekoukáme na to, jestli to byla krádež,“ pronesl hostující hrdina.
Po závěrečném hvizdu určili statistici poměr střel 43:17. Hodně hluboká propast. Zejména v první polovině duelu Sparta nedala Liberci čichnout. Filip Chlapík rozjásal obecenstvo ranou z přesilovky už po třech minutách, jenže další žádanky na gól odmítl brankář Petr Kváča. V úřadu prožil povedenou šichtu, výsledkové odměny se dočkal po obratu ve třetí části.
„Věřil jsem pořád. Vzájemně jsme se podporovali,“ vylíčil úspěšný gólman náladu v liberecké partě. „Když se podíváte na tabulku, získáte tři body a hned se všechno mění. A tak jdeme do každého zápasu s čistou hlavou.“
Spartě nepomohlo, že se aktivně nutila do palebných pozic a odrážela liberecké pokusy vůbec postavit přesilovkový vzorec. Ani v početní převaze pět na tři, která trvala minutu a 22 sekund, si mužstvo zpod Ještědu nic zásadního nevypracovalo. Jenže stav zůstával na úzkém rozdílu, který po šťastném odrazu smazal Pytlík. Později díky rychlé dorážce skóre dokonce zvrátil.
Hlavně úvodní zásah Tygrů si domácí hodně vyčítali. Kryštof Hrabík už vyvážel kotouč směrem vpřed, ale na modré čáře neustál napadání protivníka. Po ztrátě se snažil volný puk odehrát bek Jakub Sirota, který byl posléze u všech inkasovaných branek. Namísto zklidnění situace napálil centra Michala Vitoucha a odraz způsobil první nečekanou komplikaci. Pytlík vyhrál střet natažených holí s náhradním brankářem Martinem Michajlovem, mohl začít slavit.
Priske na kostce
„Puk se Pytlíkovi odrazil do jízdy, trošku smůly. Samozřejmě to mrzí. Góly jsme jim lehce věnovali, na konci toho hodně zablokovali. Nebylo to od nás špatné, do šancí jsme se dostávali, ale chybělo štěstíčko, kterému však musíme jít naproti,“ popisoval obránce Pražanů Jakub Krejčík.
Když se na kostce objevila tvář Briana Priskeho, stál pod ní stav 1:2. Sparťané si nicméně podpory fotbalového stratéga navzdory ztrátě bodů cenili. „Je to krásný. Žijeme v Praze, ať se hraje hokej, nebo fotbal, je to velká akce. Kluci na fotbalisty hodně chodí. Já moc ne, protože to mám trošku dál. Ale když se naskytne možnost, jdeme je podpořit. A je hezké, že to je vzájemné,“ pověděl kapitán Filip Chlapík, který odehrál 200. utkání v rudém dresu.
Osmadvacetiletý křídelník oslavil počin prvním gólem, dalšího se ale nedočkal, třebaže vyslal deset pokusů. „Filip má roli, že bude střílet. Zvládá výbornou ránu, ale kdo v extralize ne? Pro mě je každý zákrok obrovsky důležitý, abych pomohl týmu,“ ohlédl se za nejčastější konfrontací liberecký brankář Kváča.
Vůbec nejtěžší práci měl těsně před koncem s jiným sokem. Martinš Dzierkals se bezprostředně před brankovištěm dostal k zakončení z první, pálil do dobrých míst. Jenže ve volném prostoru se na poslední chvíli zjevil brankářův chránič. Bylo po příležitosti.
Účet pak do prázdné klece dovršil střelou přes celé hřiště Filip Sandberg. „Páteční zápas v Mladé Boleslavi (7:2) byl banket, zato tentokrát suchota. Nemyslím si, že bychom šancí měli méně,“ glosoval trefně domácí asistent Antonín Stavjaňa.
Oba trenérské štáby mají ve výsledku nad čím přemýšlet. Sparta nad efektivitou, Liberec zase nad pojetím přesilovek. Lepší nálada nicméně logicky zavládla v kabině Severočechů.
Pohled Patrika Czepiece: Koledníci z Prahy
Zápasy, jakým byl souboj Sparty s Libercem, by kolos z hlavního města zvládat měl. Zvlášť pokud chce pomýšlet na přerušení osmnáctiletého čekání na titul. Pochopitelně se každému týmu čas od času stane, že do soupeře buší, ale bodovou úrodu nesklidí. Nicméně mužstvo z Holešovic si o takovou loupež přímo koledovalo. Jakoby domácí hráči chodili před libereckými „zloději“ a kasali se šrajtoflí plnou bankovek. Z dominantní první třetiny postupně sklouzli k nižšímu standardu, přibývalo nedůsledných řešení v útočné fázi, laciných ztrát, zbytečných faulů. Brankář Kváča zachytal skvěle, Liberec udržel ve hře. Ale dvě drtivé rány Jaromíra Pytlíka nepřišly jen z úleku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž