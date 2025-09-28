Předplatné

Přímo z vítkovické tribuny: média nejsou v bublině, fanoušci kritizují ještě mnohem víc

Video placeholder
Král Bary vyhecoval Spartu, Baník si ani neškrtl. Hraje Hapal o sebe a tým o záchranu?
Dennis Owusu zakončuje na nepříliš kvalitním trávníku
Ostravští David Lischka a Matěj Chaluš brání Albiona Rrahmaniho ze Sparty
Dominik Holec inkasoval třikrát během prvního poločasu
Srdjan Plavšič stíhá Pavla Kadeřábka
Emmanuel Uchenna brání Srdjana Plavšiče
Christian Frýdek bráněný Kaanem Kairinenem
Christian Frýdek bráněný Kaanem Kairinenem
18
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Blogy
Vstoupit do diskuse (7)

BLOG MICHALA KVASNICI | Po deseti letech jsem ve Vítkovicích zamířil na protilehlou tribunu, a byť člověka mrzí, že se bez Baníkem odebrané akreditace hráčů ani trenérů nemůže zeptat na rezonující témata, chtěl si alespoň udělat obrázek, co řeší fanoušci. Vidět všechno z druhé strany a zjistit, jestli nejsme v médiích malinko v bublině mimo obyčejnou realitu lidí milujících klub. Ne, nejsme.

Z několika (opravdu velmi milých – děkuju!) pokeců s ostravskými příznivci, ale i partnery a VIP osobami jsem nabyl oprávněného dojmu, že nálada mezi nimi je mnohem horší než ta, kterou podle některých šíří na veřejnosti novináři. Abych to shrnul, fanoušky FCB i po několika týdnech nejvíce dráždí zejména tři věci.

Zaprvé spojenectví s Jaroslavem Tvrdíkem. „Ztratili jsme identitu a hrdost, Slavia si nás neuvěřitelně vodí v záležitostech fotbalových i nefotbalových jako vazaly,“ zaznělo několikrát zklamaně, ačkoli jsem si myslel, že na tohle už se zapomnělo.

Zadruhé, a to mě překvapilo asi ještě víc, rozhovor s Václavem Brabcem v aplikaci Chachar Pass, jejíž (podle nich nulová) přidaná hodnota v prémiové verzi dráždí lid rovněž. „Po takovém létu jsme se dozvěděli od pana majitele, že v Baníku je přece skoro všechno v pořádku? Aha... Přitom nejhorší je právě tohle fabulování a nepřiznání si reality,“ podotýkali ti s kritickým myšlením.

A zatřetí je to kouč Pavel Hapal. Pochopil jsem, že nejneliběji nesou fanoušci (ne)střídání a nic neříkající odpovědi na tiskových konferencích na jakýkoli konkrétní dotaz. „Klub řeší spíš kraviny okolo, místo aby se soustředil na opravdu důležité věci a začal se víc věnovat přivedení stoperů, Hapalově frustraci, hernímu projevu, taktické nevyzrálosti, jednání s Hyským a pozici v tabulce.“

Vedení například zakazuje trenérům na Bazalech komunikovat s iSportem i na pozitivní téma talentovaných odchovanců z vlastní akademie. Holt i tohle s sebou nese pakt s Jaroslavem Tvrdíkem.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Plzeň943217:915
5Karviná1050516:1415
6Liberec1043315:1315
7Olomouc104337:615
8Zlín942312:1114
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (7)

Doporučujeme

Články z jiných titulů