Přímo z vítkovické tribuny: média nejsou v bublině, fanoušci kritizují ještě mnohem víc
BLOG MICHALA KVASNICI | Po deseti letech jsem ve Vítkovicích zamířil na protilehlou tribunu, a byť člověka mrzí, že se bez Baníkem odebrané akreditace hráčů ani trenérů nemůže zeptat na rezonující témata, chtěl si alespoň udělat obrázek, co řeší fanoušci. Vidět všechno z druhé strany a zjistit, jestli nejsme v médiích malinko v bublině mimo obyčejnou realitu lidí milujících klub. Ne, nejsme.
Z několika (opravdu velmi milých – děkuju!) pokeců s ostravskými příznivci, ale i partnery a VIP osobami jsem nabyl oprávněného dojmu, že nálada mezi nimi je mnohem horší než ta, kterou podle některých šíří na veřejnosti novináři. Abych to shrnul, fanoušky FCB i po několika týdnech nejvíce dráždí zejména tři věci.
Zaprvé spojenectví s Jaroslavem Tvrdíkem. „Ztratili jsme identitu a hrdost, Slavia si nás neuvěřitelně vodí v záležitostech fotbalových i nefotbalových jako vazaly,“ zaznělo několikrát zklamaně, ačkoli jsem si myslel, že na tohle už se zapomnělo.
Zadruhé, a to mě překvapilo asi ještě víc, rozhovor s Václavem Brabcem v aplikaci Chachar Pass, jejíž (podle nich nulová) přidaná hodnota v prémiové verzi dráždí lid rovněž. „Po takovém létu jsme se dozvěděli od pana majitele, že v Baníku je přece skoro všechno v pořádku? Aha... Přitom nejhorší je právě tohle fabulování a nepřiznání si reality,“ podotýkali ti s kritickým myšlením.
A zatřetí je to kouč Pavel Hapal. Pochopil jsem, že nejneliběji nesou fanoušci (ne)střídání a nic neříkající odpovědi na tiskových konferencích na jakýkoli konkrétní dotaz. „Klub řeší spíš kraviny okolo, místo aby se soustředil na opravdu důležité věci a začal se víc věnovat přivedení stoperů, Hapalově frustraci, hernímu projevu, taktické nevyzrálosti, jednání s Hyským a pozici v tabulce.“
Vedení například zakazuje trenérům na Bazalech komunikovat s iSportem i na pozitivní téma talentovaných odchovanců z vlastní akademie. Holt i tohle s sebou nese pakt s Jaroslavem Tvrdíkem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|8
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|12
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|13
Baník
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|9
|0
|4
|5
|9:19
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu