Předplatné

Karabec i Šulc u výhry v Lille. Lyon je druhý v tabulce, za PSG zaostává jen o skóre

Adam Karabec v zápase s Lille
Adam Karabec v zápase s LilleZdroj: Profimedia.cz
Adam Karabec v zápase s Lille
Adam Karabec se raduje z gólu v dresu Lyonu
Pavel Šulc v zápase na hřišti Utrechtu
Adam Karabec v utkání proti Angers
Adam Karabec na hřišti Rennes
Pavel Šulc přihlíží radosti soupeřů z Rennes
Pavel Šulc a Adam Karabec slaví výhru nad Marseille před svými fanoušky
13
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Lyonu v šestém kole francouzské ligy zvítězili v Lille 1:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Paris St. Germain. Oba týmy mají na kontě pět výher a jednu porážku, obhájce titulu vede jen díky lepšímu skóre.

Jediný gól zápasu na hřišti účastníka Evropské ligy vstřelil anglický záložník Morton, který před sezonou přišel z Liverpoolu. Do sestavy se vrátil po odpykání trestu za červenou kartu a v novém působišti se trefil poprvé. Z české dvojice byl tentokrát v základní sestavě jen Adam Karabec. Pavel Šulc přišel na hřiště na poslední čtvrthodinu, kdy naopak jeho český spoluhráč odešel.

KonecLIVE
01

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG650112:415
2Lyon65018:315
3Marseille640212:512
4Monaco 640214:1012
5Štrasburk64029:712
6Lille631213:910
7Lens53028:59
8Rennais52217:88
9Stade Brest621311:117
10Toulouse62139:117
11Paris FC621310:137
12Nice62137:107
13Lorient62139:147
14Auxerre62044:86
15Le Havre61236:85
16Nantes61235:75
17Angers61233:65
18Metz60245:132
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů