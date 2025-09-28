Karabec i Šulc u výhry v Lille. Lyon je druhý v tabulce, za PSG zaostává jen o skóre
Fotbalisté Lyonu v šestém kole francouzské ligy zvítězili v Lille 1:0 a bodově se dotáhli na vedoucí Paris St. Germain. Oba týmy mají na kontě pět výher a jednu porážku, obhájce titulu vede jen díky lepšímu skóre.
Jediný gól zápasu na hřišti účastníka Evropské ligy vstřelil anglický záložník Morton, který před sezonou přišel z Liverpoolu. Do sestavy se vrátil po odpykání trestu za červenou kartu a v novém působišti se trefil poprvé. Z české dvojice byl tentokrát v základní sestavě jen Adam Karabec. Pavel Šulc přišel na hřiště na poslední čtvrthodinu, kdy naopak jeho český spoluhráč odešel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|6
|5
|0
|1
|12:4
|15
|2
Lyon
|6
|5
|0
|1
|8:3
|15
|3
Marseille
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|4
Monaco
|6
|4
|0
|2
|14:10
|12
|5
Štrasburk
|6
|4
|0
|2
|9:7
|12
|6
Lille
|6
|3
|1
|2
|13:9
|10
|7
Lens
|5
|3
|0
|2
|8:5
|9
|8
Rennais
|5
|2
|2
|1
|7:8
|8
|9
Stade Brest
|6
|2
|1
|3
|11:11
|7
|10
Toulouse
|6
|2
|1
|3
|9:11
|7
|11
Paris FC
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|12
Nice
|6
|2
|1
|3
|7:10
|7
|13
Lorient
|6
|2
|1
|3
|9:14
|7
|14
Auxerre
|6
|2
|0
|4
|4:8
|6
|15
Le Havre
|6
|1
|2
|3
|6:8
|5
|16
Nantes
|6
|1
|2
|3
|5:7
|5
|17
Angers
|6
|1
|2
|3
|3:6
|5
|18
Metz
|6
|0
|2
|4
|5:13
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup