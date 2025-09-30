ONLINE: Třinec - Kometa 0:0, Sparta hostí Plzeň. Za Kladno hraje Jágr
Úterní hokejový program nabízí kompletní 10. kolo Tipsport extraligy. Brněnská Kometa se po dvou prohrách v řadě pokouší znovu nastartovat doma proti Třinci. Úřadujícího mistra se o první místo v tabulce pokouší připravit České Budějovice, které hostí Vítkovice. Kladno chce proti Karlovým Varům zastavit sérii šesti porážek za sebou, v sestavě Rytířů je v této sezoně poprvé Jaromír Jágr. Od 18.30 nastupuje Sparta proti Plzni. Hraje se také v Liberci, Pardubicích a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž