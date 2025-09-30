Předplatné

ONLINE: Třinec - Kometa 0:0, Sparta hostí Plzeň. Za Kladno hraje Jágr

Jaromír Jágr se připravuje na zápas
Jaromír Jágr se připravuje na zápasZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
3
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Úterní hokejový program nabízí kompletní 10. kolo Tipsport extraligy. Brněnská Kometa se po dvou prohrách v řadě pokouší znovu nastartovat doma proti Třinci. Úřadujícího mistra se o první místo v tabulce pokouší připravit České Budějovice, které hostí Vítkovice. Kladno chce proti Karlovým Varům zastavit sérii šesti porážek za sebou, v sestavě Rytířů je v této sezoně poprvé Jaromír Jágr. Od 18.30 nastupuje Sparta proti Plzni. Hraje se také v Liberci, Pardubicích a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE 1. třetina
00Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno9601228:2519
2Č. Budějovice9600335:1818
3Třinec8420228:2016
4K. Vary9501324:2116
5Plzeň9412222:2016
6Liberec9500425:2415
7Sparta9410427:2014
8Pardubice9410429:2314
9Vítkovice9321324:2414
10Olomouc8401321:2413
11M. Boleslav9300617:289
12Mountfield8210520:268
13Litvínov8200614:286
14Kladno9102615:285
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů