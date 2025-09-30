FIFA hledá, jak se vrátit do světa fotbalových videoher. Co přinesl rozvod s EA Sports
Když se v roce 2022 rozpadlo dlouholeté manželství FIFA a EA Sports, otřáslo to celým herním světem. Nejpopulárnější fotbalový simulátor planety, který za dvě dekády vydělal přes 20 miliard dolarů, přišel o právo nést jméno FIFA. Rozvod měl jednoduché dělení majetku: EA si nechala hru, FIFA jen své logo.
Prezident světové federace Gianni Infantino tehdy hřímal, že značka FIFA bude dál razit cestu „NEJLEPŠÍM“ hrám. „Jediná autentická hra, která ponese jméno FIFA, bude tou nejlepší. Název FIFA je jediný globální, originální a zůstane navždy NEJLEPŠÍ,“ stálo v jeho prohlášení z května 2022. Caps Lock zapnut, megafon u pusy. Koho vám to připomíná?
Jenže zatímco Infantino maloval vize, EA už psala novou realitu. Po posledním společném titulu FIFA 23 spustila vlastní sérii EA FC. A díky licencím od hlavních konfederací, lig a klubů neztratila ani špetku realističnosti. Stadiony, loga, tváře hráčů, dokonce i gólové oslavy: všechno se zachovalo. Hráči přešli na EA FC skoro bez mrknutí oka. A FIFA? Uvízla za postranní čárou, s názvem v ruce, ale bez hry a mimo miliardový byznys.
Jenže teď přece jen problesklo něco, co vzbudilo rozruch. Američtí novináři se dostali k tajné ukázce videohry s logem FIFA, pracovně nazvané World Cup 2026. Drobný únik, který rozpoutal velký šum.
Na platformě Vimeo se objevil minutu a čtvrt dlouhý klip s logem FIFA 26, v němž se na úvodní obrazovce nabízela volba „FIFA World Cup 26“.
Hra se prezentovala jako exkluzivní domov světového šampionátu a na hřišti došlo k očekávanému momentu: argentinský kapitán Lionel Messi skóroval proti Yamalovu Španělsku. Reklamní tabule lemovaly značky McDonald’s, Coca-Coly či Bank of America, tedy tradiční sponzoři FIFA.
Autorem nahrávky byl Nathan Burba, spoluzakladatel studia Refactor Games ze Santa Moniky. Podle zveřejněných údajů šlo o vývojovou verzi V.5, vedenou pod kódovým označením Project Aragorn – jméno, které v Tolkienově sindarštině znamená „ušlechtilý“ nebo „král“. Malá fantazijní stopa v jinak přísně realistickém ladění hry, oděné do funkčního hávu a chladně technického rytmu.
Když se reportéři obrátili přímo na Refactor Games, odpověď byla strohá a vyhýbavá: „Nemáme žádnou smlouvu s FIFA. Nebyli jsme pověřeni vývojem žádného dema.“ Kdo tedy stojí za klipem, zůstává záhadou.
FIFA mlčí a odmítá komentovat citlivé obchodní otázky. Lidé blízcí organizaci ale anonymně přiznávají, že federace hledá cestu, jak rozšířit své herní a esportové portfolio. A že sonduje možné partnery, kteří by jí pomohli dostat značku zpět do digitální hry o miliardy.
Demo mezitím z Vimeo zmizelo a po internetu nekoluje žádná kopie. Kdo jsou vlastně Refactor Games? Kalifornské studio založené Nathanem Burbou, vývojářem, který se proslavil jako spoluzakladatel VR společnosti Survios. Jeho tým sází na Unreal Engine 5 a míří k tomu, aby sportovní tituly nové generace vypadaly jako skutečný přenos – s grafikou detailní tak, že vidíte i kapky potu a spočítáte hráčům chlupy na lýtku, a kamerami jak z nejostřejší televize.
Nabídky pracovních pozic odhalují zkušenosti lidí z uznávaných firem jako Wizards of the Coast, N3TWORK nebo OneTeam Partners, tedy ze světa, kde se točí profesionální americký fotbal a rodí projekty typu Football Simulator.
I kdyby záběry Project Aragorn nebyly oficiální, ukazují jediné: Refactor má schopnost sestavit prototyp v kvalitě AAA, který přitáhne pozornost FIFA. Anebo aspoň zažehnou dohady, že švýcarské kanceláře začaly pokukovat jeho směrem.
Je to nejnovější zápletka v nekonečném seriálu, který se začal odvíjet v roce 2022, kdy padla gilotina na dlouhé partnerství s EA Sports. Ta si odnesla hru i s kompletním balíkem licencí, zatímco FIFA zůstala jen s holým jménem.
Sázka EA vyšla, nové tituly FC 24 a FC 25 šly na odbyt po milionech kusů a potvrdily, že rebranding nebyl hazard, ale trefa do šibenice.
V sídle světové federace se mezitím dušovali, že pod vlastním logem brzy přijdou s něčím převratným. Jenže od vydání FIFA 23 se nestalo nic… až dosud.
Šířily se jen zvěsti o možných partnerech. Nejčastěji padalo jméno 2K Games, v roce 2024 kolovaly zprávy, že získali licenci a chystají FIFA 2K25. Take-Two sice všechno popřelo, ale FIFA dveře nikdy nezabouchla.
Další stopa vedla ke Konami, s nímž FIFA uzavřela dohodu u eFootballu: esportový FIFA eWorld Cup tak poprvé po dvaceti letech vyklouzl z rukou EA.
A pak tu byla i varianta návratu ke starému spojenci. Prezidentka EA Laura Miele na konferenci Bloomberg Screentime v roce 2024 přiznala, že okno zůstává pootevřené, a generální ředitel Andrew Wilson mluvil o MS 2026 jako o velké akviziční příležitosti.
FIFA se zároveň rozkročila k mobilům: se studiem Mythical Games připravuje FIFA Rivals, karetní fotbalovou hru, jejíž premiéra se plánuje na podzim 2025. Jenže to je svět daleko od zážitku, který mají fanoušci spjatý s konzolemi.
Co bude dál? Jasno není. Project Aragorn naznačuje, že mimo EA existují lidé i technologie schopné vyvinout špičkovou hru pod značkou FIFA. Oficiální oznámení ale chybí, takže zatím jde jen o fámy.
Jisté je jedno: FIFA se nechce dívat z tribuny, jak EA Sports dál ovládá hřiště. Mezi mobilním Rivals, esportovým World Cupem s Konami a šeptandou o návratu k 2K si federace nechává všechny cesty volné.
Za rozvodem stála hlavně čísla
A fanoušci? Ti čekají na odpověď, jestli ještě někdy dorazí plnohodnotná fotbalová hra s logem FIFA na obalu. Nebo zůstanou jen fragmenty a dema, která připomínají, co všechno mohlo být?
Pro stamiliony lidí po celém světě písmena FIFA neznamenala jen skutečný fotbal, ale i název videohry, která se stala rituálem generací – od profesionálů Premier League po školáky s ovladačem v ruce. I ti, kdo o fotbal nikdy nezavadili, poznali jeho hvězdy a kluby přes jejich digitální dvojníky.
Tahle globální popularita přinesla EA Sports i FIFA zlatý důl a proměnila se v kulturní fenomén, který spojil herní dimenzi s říší reálného fotbalu.
Přibližně 200 milionů hráčů si muselo zvyknout na nové logo: EA Sports FC. Samotná hra se skoro nezměnila: licence zůstaly, jen mistrovství světa a turnaje řízené FIFA zmizely ze scény. Jádro však přežilo a rebranding ustála bez ztráty tempa.
Za rozvodem stála hlavně čísla. FIFA chtěla dvojnásobek 150 milionů dolarů ročně, které od EA dostávala, a k tomu volnou ruku pro využívání své značky i v jiných digitálních projektech. EA odmítla. A když ani přímé rozhovory mezi Infantinem a šéfem Andrewem Wilsonem nevedly k průlomu a nezlomily patovou situaci, padla definitivní stopka.
EA si podržela know-how, nástroje i fanouškovskou základnu. FIFA? Jen svá čtyři písmena. A co s nimi dál? Infantino hledá nové zdroje příjmů, zkouší mobilní platformy i esport, ale zatím bloudí v labyrintu a zjišťuje, že dohnat herního obra je těžší, než si myslel.
„Pokud přerušíte vztah, který trvá víc než dvacet let, následky jsou nevyhnutelné,“ glosoval to Gareth Sutcliffe, analytik Enders Analysis. „EA jede dál: mají zázemí, kreativitu, znalosti, a jejich fotbalová hra je prostě fantastická. A FIFA? Má svoje jméno. A co ještě?“