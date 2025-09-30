Předplatné

Fanoušci Slavie ve střetu s italskou policií v Miláně: strkanice i tvrdé údery obušky

Fanoušci Slavie se v Miláně dostali do střetu s italskou policí
Fanoušci Slavie se v Miláně dostali do střetu s italskou policíZdroj: Profimedia.cz
Fanoušci Slavie u katedrály Narození Panny Marie v Miláně
Fanoušci Slavie se v Miláně dostali do střetu s italskou policí
Slávističtí fotbalisté v pondělí absolvovali předzápasový trénink na ikonickém San Siru
Fanoušci Slavie u katedrály Narození Panny Marie v Miláně
Slávističtí fotbalisté v pondělí absolvovali předzápasový trénink na ikonickém San Siru
Slávističtí fotbalisté v pondělí absolvovali předzápasový trénink na ikonickém San Siru
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (25)

Fanoušci fotbalistů Slavie se v úterý odpoledne u katedrály Narození Panny Marie v Miláně dostali do střetu s italskou policií. Redaktor ČTK byl svědkem, jak těžkooděnci několikrát použili obušky a pomocí štítů zatlačovali nespokojený dav. Zda byl někdo zraněn nebo zadržen, zatím není jasné.

Slávisté, jichž dorazilo do Milána k večernímu utkání 2. kola Ligy mistrů s Interem několik tisícovek, měli sraz v 17:00 v centru města u známé katedrály. S úderem páté hodiny mezi ně nastoupili těžkooděnci, což se některým příznivcům pražského klubu nelíbilo a vznikly strkanice, během kterých padaly tvrdé údery obušky. Vzápětí se nastoupení těžkooděnci rozpochodovali směrem ke katedrále a snažili se fanoušky zatlačit a tím pádem rozehnat.

Zhruba po čtvrthodině se situace uklidnila a v půl šesté už pořádkové síly jen přihlížely organizovanému fandění slávistů. Ti na závěr odpálili pyrotechniku, k dalším střetům už nedošlo. Fanoušci se nyní vydají na stadion San Siro, zápas s domácím Interem má výkop ve 21:00.

Vstoupit do diskuze (25)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů