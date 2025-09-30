Předplatné

Pogačar píše historii. Je o třídu výš než zbytek nejlepších. Vzteklý Evenepoel? Chápu ho

Tadej Pogačar triumfálně přijíždí do cíle jako mistr světa
Tadej Pogačar triumfálně přijíždí do cíle jako mistr světa
Tadej Pogačar na šampionátu ve Rwandě opět psal historii
Tadej Pogačar triumfálně oslavuje vítězství na mistrovství světa
Slovinský cyklista Tadej Pogačar slaví triumf na mistrovství světa ve Rwandě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Tadej Pogačar obhájil na MS v Kigali prvenství v silničním závodě
Zdeněk Štybar
Cyklistika
KOMENTÁŘ ZDEŇKA ŠTYBARA | Na letošním mistrovství světa jsme mohli sledovat další historický výkon Tadeje Pogačara. Klobouk dolů, že se do toho takhle zase pustil. Možná to ani nečekal, možná ani nechtěl a byl překvapený, že to pro něj byla ideální situace, když měl s sebou najednou jen Juana Ayusa a Isaaca del Tora. Byl to snový scénář, v podstatě si ani nemohl vybrat lepší lidi. Trošku mě pak překvapilo, že Del Toro za to hned v dalším kopci vzal a nechali Ayusa vzadu. Bral jsem to pomalu jako nějaký revanš, že Juan odchází z týmu. Ale asi to tak úplně nebylo. Autorem textu je bývalý profesionální cyklista, který vyhrál etapu na Tour de France i Vueltě.

Del Toro měl žaludeční problémy, což, jak jsem pak slyšel, tam měla asi většina pelotonu. Asi se není úplně čemu divit. Takže kvůli tomu odpadl a Tadej tam zůstal sám 66,6 kilometru do cíle. To je hrozně daleko a s tak silnou skupinou, která jela za ním, to určitě byl odvážný krok. Ale jel neuvěřitelně. Hlídal si to, jel pořád stejně. Náskok měl 45 až 55 sekund a pak mi přišlo, že v předposledním nebo posledním kole ještě zrychlil, měl tam minutu dvacet a odjel Remcovi ještě víc. To je neuvěřitelný výkon. A to, že desátý člověk měl skoro deset minut ztrátu, je z jiné planety.

Tadej už tohle předvedl loni a i teď se mluvilo o tom, že Mount Kigali by k tomu mohlo sloužit. On se tím ani netajil, že by tam chtěli zrychlit. Ale v Curychu pro něj byla výhoda, že si tam dojel do velké skupiny v úniku a pošetřil síly. Tady taková skupina nebyla, zůstal tam už sám. Ale musel jet, protože kdyby na Del Tora dál čekal, neměl by takový náskok. A kdyby je dojeli, nebo to bylo na dvaceti sekundách, tak i on by asi začal být trošku nervózní.

Ale že jel takovéhle sólo, bylo neuvěřitelné.

