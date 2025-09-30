Budoucnost českého baseballu: Dvakrát mistrovství světa. Olympiáda? Jdeme do toho!
Historický bronz na mistrovství Evropy v Rotterdamu dopsal jednu kapitolu dějin českého baseballu. Příběh však nekončí. V dalších letech se tým může představit na dvou světových šampionátech a ve hře je dokonce účast na Hrách v Los Angeles. „Olympijská kvalifikace se musí zkusit,“ říká předseda svazu Petr Ditrich.
Volejbalisté byli hodně blízko, baseballisté to trošku v jejich stínu dokázali. Výběr trenéra Pavla Chadima se stal prvním mužským týmem v letních olympijských sportech s medailí na vrcholné akci od slavného bronzového tažení fotbalistů na EURO 2004 v Portugalsku.
V dalších letech čekají baseballisty atraktivní výzvy, už v březnu se vrátí do Tokia na další ročník World Baseball Classic, což je profesionální mistrovství světa, které organizuje americká liga MLB.
„Je to legální doping. Po medaili na mistrovství Evropy bude hodně kluků klidnějších a budou chtít ukázat i na světové úrovni, že umíme hrát dobrý a kvalitní baseball,“ usmívá se kouč Chadim.
Češi se na šampionátu v Rotterdamu postavili současnému trendu, v němž evropské týmy bohatě využívají importů se stopovými kořeny v dané zemi. I Chadimův tým už si jimi ale pomáhá. V Rotterdamu hráli polaři Eric Sogard s jedenáctiletou kariérou v MLB a Willie Escala nebo nadhazovač Michael Senay, který se už vloni v zápase proti japonským Samurajům v Tokiu nepustil za čtyři směny jediný bod. Poprvé hrál další nadhazovač, kanadský rodák Ryan Johnson, schopný hrát i na první metě a na pálce. A pro velkolepý turnaj WBC nemusí zůstat u nich.
„My to máme projednané tak, že jednotlivce ve vysoké kvalitě bychom chtěli. Můžou na to mít různí lidi různý názor, ale já si prostě myslím, že dva nadhazovači a jeden pálkař by byli vítaným posílením týmu,“ říká Chadim. „Myslím, že Pavel má pro zapracování cizinců velký cit. Není to takové, že by se to mohlo obrátit proti nám, že by to mohlo být demotivující. Já bych se tomu nebránil.“
Český úspěch zároveň stojí především na dlouhodobém mládežnickém programu. Jeho funkčnost letos prokázal stříbrný tým z ME do 23 let v Třebíči. V Rotterdamu nastupující generaci kromě Senaye zastupovali polaři Michal Šindelka a Max Prejda či nadhazovač Filip Kollmann. Mužstvo z legendárního WBC 2023 se během dalších let podařilo doplnit.
„Co se nám podařilo v Tokiu, byl doping pro všechny mladé hráče, aby dřeli víc, aby na sobě pracovali a dostali se na další edici World Baseball Classic. Z toho mám ohromnou radost,“ řekl Chadim. „Zároveň je to motivace pro ty staré, aby to místo neopustili.“
Česi se v baseballové hierarchii posunují stále výš a v dalších letech je čekají významné zkoušky. Na jaře se vrátí na WBC, v Tokiu jsou ve skupině smrti s domácím Japonskem, Tchaj-wanem, Koreou a Austrálií. V příštím roce se měla konat taky kvalifikace na turnaj Premier 12, což je mistrovství světa pořádané mezinárodní federací WBSC. Navzdory tradičnímu názvu se ho v roce 2027 zúčastní 16 nejlepších týmů světového žebříčku. Češi jsou v něm patnáctí a mají v podstatě jistou účast v jedné ze čtyřčlenných kvalifikačních skupin, z každé z nich postoupí dvě mužstva na závěrečný turnaj.
„Bude těžké, ale reálné. To by mohl být další posun,“ plánuje Ditrich.
V roce 2027 se bude hrát i kvalifikace na olympijský turnaj do Los Angeles. Její kritéria ještě nejsou známá, ale Češi jsou v ranku týmů, které na účast v ní můžou myslet. Před poslední účasti baseballu na Hrách kvalifikační turnaj hráli. Na olympiádu v Tokiu se sice nedostali, ale jako jediní tehdy porazili postupující Izrael.
„Uvidíme, jaká budou kvalifikační kritéria. Ale s jídlem roste chuť. Když budeme mít všechny nadhazovače zdravé, tak jdeme do toho!“ slibuje Chadim.
Budoucnost českého baseballu
2026 World Baseball Classic
- kvalifikace na Premier12
2027 mistrovství Evropy
- Premier 12
- kvalifikace na OH
2028 OH v Los Angeles