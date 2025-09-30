Předplatné

ONLINE: Inter - Slavia. Staněk chytá, v obraně Vlček i Hašioka. Chorý na lavičce

Tomáš Vlček naskočil poprvé od srpna
Tomáš Vlček naskočil poprvé od srpnaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
iSport.cz
Liga mistrů
Vstoupit do diskuse (9)

Fotbalisté Slavie už ve svém druhém utkání v hlavní fázi Ligy mistrů nastupují do jednoho z nejtěžších duelů. Na slavném stadionu San Siro se představují proti Interu Milán. Finalista minulého ročníku je i nyní považován za jednoho z favoritů celé soutěže. Do brány Pražanů se vrací Jindřich Staněk, v obraně dostává šanci Tomáš Vlček. Tomáš Chorý začíná zápas na lavičce, na hrotu by se měl pohybovat Vasil Kušej. ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Frankfurt11005:13
2Paris SG11004:03
3Club Brugge11004:13
4Sporting11004:13
5Saint Gilloise11003:13
6Bayern11003:13
7Manchester City11002:03
8Arsenal11002:03
8Inter Milán11002:03
10Karabach11003:23
11Liverpool11003:23
12Barcelona11002:13
13Real11002:13
14Tottenham11001:03
15Dortmund10104:41
16Juventus10104:41
17Leverkusen10102:21
18Bodo/Glimt10102:21
19Slavia10102:21
20FC Kodaň10102:21
21Olympiacos10100:01
22Pafos10100:01
23Atlético10012:30
24Benfica10012:30
25Marseille10011:20
26Newcastle10011:20
27Villarreal10010:10
28Chelsea10011:30
29Eindhoven10011:30
30Bilbao10010:20
30Ajax10010:20
32Neapol10010:20
33Kajrat10011:40
33Monaco 10011:40
35Galatasaray10011:50
36Atalanta10010:40
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (9)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů