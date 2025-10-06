Zbořil se s bývalými parťáky nemazal. Po 40 sekundách trefil Kousala, ten skončil ve špitále
Angažmá Jakuba Zbořila v Pardubicích nedopadlo podle představ obránce ani vedení Dynama. A tak se z pětiletého kontraktu stal necelý rok spolupráce a letní odchod do Vítkovic. V neděli odpoledne se někdejší bek Boston Bruins poprvé ukázal na ledě Dynama (výhra 4:3). A hned jeho první herní moment skončil zraněním protihráče.
Po čtyřiceti sekundách hry Zbořil ostře zastavil útočníka Roberta Kousala. Tvrdá závora vítkovického zadáka vyprovokovala k odplatě Miloše Kelemena, jenž Zbořila počastoval sprškou ran a v bitce měl očividně navrch.
Záhy šlo však o to, jaký postih rozhodčí Mejzlík s Ondráčkem udělí obránci hostí za atak na Kousala. Ten nakonec zůstal bez potrestání, Zbořil i Kelemen dostali po pěti minutách za rvačku. A Kousal? Ten to ještě chvíli zkusil, ale po dvou a půl minutách pobytu na ledě skončil práci kvůli bolestem hlavy. „Viděli jste to všichni, jak tam zůstal klečet po tom zákroku. Odjel do nemocnice, dál nevím. Chvíli ještě hrál, zkusil to, ale udělalo se mu zle,“ okomentoval to Václav Kočí, asistent hlavního kouče Filipa Pešána.
Na verdikt arbitrů měl svůj pohled, ten si však ze známých důvodů nechal pro sebe, aby se vyhnul pokutě za komentování výkonu sudích v den utkání.
Faktem je, že Kelemen zareagoval perfektně. Přesně tak, jak se v takových situacích sluší a patří. Zastal se parťáka, vystartoval na Zbořila. „Tohle se nemůže stávat, byl to na Roba tvrdý zákrok. Svého spoluhráče se musíte zastat a zároveň soupeři ukázat, že u nás se tyhle věci nemohou dít,“ řekl k tomu Kelemen. Do Zbořila bušil hlava nehlava. „Bylo to fajn. V pohodě bitka, nic víc bych za tím nehledal,“ doplnil slovenský bojovník.
Musíme mít hlavy nahoře, velí Kelemen
Ten se v posledních kolech dostal do dobré herní pohody, patří určitě k nejlepším v týmu. Díky jeho charakteru se rozjel duel do velkého stylu, chytli se diváci, zápas měl grády.
Dynamu byste v minulých utkáních mohli vyčíst třeba menší zaujetí oproti soupeři. Proti Vítkovicím však ne, po stránce nasazení bylo vše v pořádku. Jenže domácí v klíčových momentech volili špatná řešení, která dokázal sok využít. „Bušili jsme do nich, měli jsme šance, ale takové někdy bývají zápasy, neodrazilo se to k nám, jak bychom potřebovali. Potřebovali bychom být ještě víc důrazní před jejich bránou, abychom se po střelách obránců dostávali k dorážkám. Ale tohle nám dobře eliminovali,“ všiml si Kelemen.
Z porážky se nehroutí, byť hlavně fanoušci ji nepřijímají snadno. „Musíme mít hlavy nahoře, vzít si z toho pozitiva a zlepšit nedostatky.“
Kvůli zraněním se Dynamu neustále mění útočné formace. Jednak stále chybí nejlepší obránce Peter Čerešňák, z útoku ale zase vypadl Vladimír Sobotka, jeho absence bude přibližně měsíc, ještě delší pauza nejspíš čeká Jiřího Smejkala. Po týdnu se vrátil Lukáš Sedlák, jenž stál se sešitým prstem na ruce.
Co zápas, to jiná lajna. „Jsme v období, že máme smůlu a skoro v každém zápase se nám někdo zraní. Není to příjemné pro trenéry ani pro nás. Jsme tu ovšem od toho, abychom pracovali každý zápas. Výbornou práci odvádí i chlapci, co přichází z béčka,“ je rád Kelemen. Do páteční sestavy na Spartě už by se mohl zapsat Carsen Twarynski, nová posila ze zámoří.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|12
|8
|0
|0
|4
|42:25
|24
|2
Třinec
|11
|6
|2
|1
|2
|36:26
|23
|3
Brno
|12
|7
|0
|2
|3
|34:31
|23
|4
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|5
Pardubice
|12
|5
|2
|0
|5
|37:28
|19
|6
Vítkovice
|12
|4
|3
|1
|4
|34:33
|19
|7
K. Vary
|12
|6
|0
|1
|5
|28:28
|19
|8
Olomouc
|11
|6
|0
|1
|4
|25:26
|19
|9
Liberec
|12
|6
|0
|1
|5
|29:31
|19
|10
Sparta
|12
|4
|1
|0
|7
|31:29
|14
|11
Mountfield
|11
|3
|2
|0
|6
|26:30
|13
|12
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|13
Kladno
|12
|2
|1
|2
|7
|25:38
|10
|14
Litvínov
|11
|2
|0
|1
|8
|17:35
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž