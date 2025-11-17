Olomouc – Hradec 1:7. Demolice Hané, skvělí Tamáši a Klíma poslali hosty na druhé místo
Potvrdili parádní formu. Hokejisté Hradce Králové v dohrávce 23. kola Tipsport extraligy vyhráli s přehledem 7:1 v Olomouci a po pátém vítězství v řadě se vrací v tabulce na druhé místo. Kanonádu Hanáků na státní svátek řídili útočníci Alex Tamáši a Kevin Klíma. První z hráčů Mountfieldu si připsal dva góly a dvě asistence, druhý se blýskl dvěma trefami a nahrávkou.
Obě mužstva předvedla aktivní vstup do utkání a vytvořila si v úvodních minutách několik dobrých střeleckých příležitostí. Zatímco pokusy olomouckých Orsavy s Krastenbergsem skončily na Škorvánkově hrudi nebo nad brankou, hradecký Radil po rychlém přechodu do pásma zamířil přesně do levého horního rohu Cichoňovy branky a poslal hosty v šesté minutě do vedení.
Ve vyrovnaném zbytku první třetiny hrála Olomouc dvojnásobnou přesilovou hru, ale využít ji nedokázala. Naopak při hře pěti proti čtyřem inkasovala, když sám před Cichoněm uspěl Klíma. V pokračující přesilové hře alespoň snížil Plášek, jehož nahození zpoza branky se po šťastném odrazu před brankou dostalo za Škorvánkova záda.
Ve druhé třetině Hradec Králové své vedení znovu navýšil. Melancon dostal po osmi vteřinách přesilové hry nabito a tvrdou střelou z první propálil olomouckého brankáře. Vzápětí mohla Olomouc opět snížit, ale Macuhovo zakončení brankář Škorvánek přečetl a ukryl puk v lapačce.
Východočeši si v druhé třetině vytvořili ještě několik dobrých šancí a soupeře přehrávali. Odměnou jim byla čtvrtá branka, o kterou se postaral před brankou dorážející Tamáši.
Na začátku třetí třetiny měli Východočeši velkou šanci po Klímově střele, jenže puk se po zákroku Cichoně zastavil těsně před brankovou čárou. Hosté Hanáky i nadále jednoznačně přehrávali a svou převahu vyjádřili ještě třemi góly. Nejdříve s přispěním bránícího hráče uspěl Kevin Klíma a vzápětí tečoval nahození Vukojeviče mimo dosah brankáře Cichoně muž zápasu Tamáši. Sedmou branku pak vstřelil při signalizované výhodě v situaci dvou proti jednomu Pavlík.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž