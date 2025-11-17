Předplatné

Olomouc – Hradec 1:7. Demolice Hané, skvělí Tamáši a Klíma poslali hosty na druhé místo

Hradečtí hokejisté se radují z gólu
Hradečtí hokejisté se radují z góluZdroj: ČTK / Taneček David
Hradecký útočník Kevin Klíma zapisuje další gól v sezoně
Skvělý úvod Hradce v Plzni vyhnal z branky Jana Růžičku
Hradecký útočník Radovan Pavlík se raduje z gólu
Skvělý úvod Hradce v Plzni vyhnal z branky Jana Růžičku
Hradečtí hokejisté oslavují vítězství na Spartě
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek u své branky
Potvrdili parádní formu. Hokejisté Hradce Králové v dohrávce 23. kola Tipsport extraligy vyhráli s přehledem 7:1 v Olomouci a po pátém vítězství v řadě se vrací v tabulce na druhé místo. Kanonádu Hanáků na státní svátek řídili útočníci Alex Tamáši a Kevin Klíma. První z hráčů Mountfieldu si připsal dva góly a dvě asistence, druhý se blýskl dvěma trefami a nahrávkou.

Obě mužstva předvedla aktivní vstup do utkání a vytvořila si v úvodních minutách několik dobrých střeleckých příležitostí. Zatímco pokusy olomouckých Orsavy s Krastenbergsem skončily na Škorvánkově hrudi nebo nad brankou, hradecký Radil po rychlém přechodu do pásma zamířil přesně do levého horního rohu Cichoňovy branky a poslal hosty v šesté minutě do vedení.

Ve vyrovnaném zbytku první třetiny hrála Olomouc dvojnásobnou přesilovou hru, ale využít ji nedokázala. Naopak při hře pěti proti čtyřem inkasovala, když sám před Cichoněm uspěl Klíma. V pokračující přesilové hře alespoň snížil Plášek, jehož nahození zpoza branky se po šťastném odrazu před brankou dostalo za Škorvánkova záda.

Oslavy 17. listopadu na hokeji v Olomouci • Daniel Fekets / Sport

Ve druhé třetině Hradec Králové své vedení znovu navýšil. Melancon dostal po osmi vteřinách přesilové hry nabito a tvrdou střelou z první propálil olomouckého brankáře. Vzápětí mohla Olomouc opět snížit, ale Macuhovo zakončení brankář Škorvánek přečetl a ukryl puk v lapačce.

Východočeši si v druhé třetině vytvořili ještě několik dobrých šancí a soupeře přehrávali. Odměnou jim byla čtvrtá branka, o kterou se postaral před brankou dorážející Tamáši.

Na začátku třetí třetiny měli Východočeši velkou šanci po Klímově střele, jenže puk se po zákroku Cichoně zastavil těsně před brankovou čárou. Hosté Hanáky i nadále jednoznačně přehrávali a svou převahu vyjádřili ještě třemi góly. Nejdříve s přispěním bránícího hráče uspěl Kevin Klíma a vzápětí tečoval nahození Vukojeviče mimo dosah brankáře Cichoně muž zápasu Tamáši. Sedmou branku pak vstřelil při signalizované výhodě v situaci dvou proti jednomu Pavlík.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

17Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec221231668:5343
2Mountfield221140764:4541
3Sparta2511311073:6440
4Pardubice221122769:5139
5Brno221113762:5938
6Plzeň221023752:4537
7Liberec241104959:5837
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary229121055:6131
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov233211737:7414
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

