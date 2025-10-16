Předplatné

ONLINE: Plzeň - Olomouc 1:1. Navrátil srovnává krok, gól potvrdilo video

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova • Zdroj: isportTV
Plzeňský Ville Petman proti Adamu Rutarovi z Olomouce
Plzeňský Adam Měchura překonává olomouckého brankáře Oldřicha Cichoně
Mikko Petman z Plzně v šanci proti olomouckému brankáři Oldřichu Cichoňovi
Plzeňský Lukáš Strnad a olomoucký Silvester Kusko
Olomoucký Rok Macuh atakuje plzeňského Jakuba Lva
Olomoucký Tomáš Černý v šanci proti plzeňskému brankáři Nicku Malíkovi
11
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Plzně se mohou po předehrávaném utkání 15. kola Tipsport extraligy proti Olomouci posunout na třetí místo tabulky. Západočeši ztrácejí na České Budějovice dva body, ty mají ale výrazně horší skóre. K posunu tak musí Plzeň porazit Hanáky v základní hrací době. Zápas od 17.30 sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
11

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň13712328:2225
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů