Nymburk doladil posilu pro LM, přišel Američan. Na ligu má mistr moc cizinců
Nymburk to s obhajobou vydobytých pozic v minulé sezoně Ligy mistrů myslí vážně. V již rozjeté sezoně totiž český mistr přivádí další americkou posilu. Je jí americký pivot Keyshawn Feazell (26), který většinu minulé sezony strávil v německém Bambergu.
Mihnul se také v izraelském Ramat Ganu, v minulosti působil v rumunské či finské lize, takže už je Evropou ostřílený. Do Nymburka přichází 206 centimetrů vysoký podkošový hráč s jasnou ideou pomoci zejména v Lize mistrů. Taky je tímto způsobem postavený kontrakt. Feazell bude v Nymburku působit, dokud klub bude setrvávat na poli Champions League.
Pro Nymburk to bude už šestá zahraniční posila, přičemž v české lize může nastoupit jen pět zahraničních hráčů. V Lize mistrů je kvóta zahraničních akvizic na počtu sedm. „Od začátku sezony jsme měli v plánu přivést ještě šestého zahraničního hráče a sledovali jsme dění na trhu. Keyshawna jsme sledovali dlouho, zajímali jsme se o něj už před rokem, teď přišla příležitost ho získat. Věříme, že týmu pomůže k úspěchu v Lize mistrů,“ řekl generální ředitel Nymburka Ladislav Sokolovský.
Feazell zazářil na univerzitě McNeese State, odkud se na závěrečný rok studia přesunul naprestižní univerzitu Creighton. V roce 2022 se ale stěhoval do Evropy. Zamířil totiž do Finska, kde v dresu Salon Vilpas sbíral 15 bodů, 7,3 doskoků a 1,2 bloků na zápas. Následně v rumunském Voluntari byl spoluhráčem bývalého nymburského hráče JT Shumatea. Společně dovedli tým až do finále ENBL, když byl Feazell druhým nejužitečnějším hráčem soutěže. Zahrál si mimo jiné proti Brnu. Celkem měl průměry 14 bodů a 7 doskoků na zápas.
Jde o zásadní posilu
Proti Brnu si v ENBL zahrál i v minulé sezoně v dresu Bambergu a 17 body pomohl k jasné výhře.
V německé lize zapisoval v průměru 10,6 bodů a 5,2 doskoků. V závěru sezony zamířil do Izraele, kde na play off posílil Ramat Gan. V soubojích s Hapoelem Jeruzalém sice tým táhl, ale na postupto nestačilo. Přes léto pak hrál rodák z Mississippi kuvajtskou ligu.
Dojde tedy na situaci, kterou Nymburk zná už z minulé sezony, kdy v únoru přišel na výpomoc do konce sezony Ryan Holt. Někdo z Američanů bude mít vždy v české lize černého Petra a nebude moci nastoupit. Pro bitvu na evropském kolbišti jde ale o zásadní posilu.