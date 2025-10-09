Jak to, že Jágr nestárne? Své tělo přirovnává k supercomputeru. Kniha už i v obchodech
Je to nejspíš ta otázka, která všechny nejvíc zajímá. Jak to, že v 53 letech stále hraje hokej na profesionální úrovni? Umí snad obelhávat čas? Jeho vrstevníci už mívají problém vstát z postele po jakékoliv lehčí aktivitě. Jaromír Jágr je úkaz. Není vyloučené, že se poprvé v sezoně představí už v pátečním domácím zápase proti Vítkovicím. Že by uměl oddálit stárnutí? Také to se dočtete v jeho exkluzivní biografii JÁ68, kterou můžete pořídit na eshopu ja68.cz a už i v obchodech.
Když se ho někdo zeptá, proč stále hraje hokej, podiví se a opáčí mu: „Ty v životě nic nemiluješ?“
Pro legendárního útočníka je hokej celoživotní láskou. Vášní. Něco, co u sebe bude mít i v době, kdy s hokejem praští. Až bude skutečně důchodce. Aby si udělal radost, půjde se podívat na zimák. „Láska neznamená, že milujete jenom někoho. Ale vy můžete milovat i činnost nebo věc,“ vysvětluje nejslavnější český sportovec v obsáhlé knize, na níž na více než 500 stranách popisuje svůj život ze všech úhlu.
Velkou část věnuje i svému tělu. To přirovnává k supercomputeru. Barvitě popisuje, jak je možné, že má takovou výdrž a co za tím vězí. „Věřím, že když člověk opravdu chce, stárnutí jde zpomalit,“ popisuje Jágr.
V biografii, kterou seženete spolu s lukrativními dárky na eshopu ja68.cz nebo už i v kamenných prodejnách, je právě tajemstvím spojených s jeho tělem i vírou věnovaný velký prostor.
„Musím říct, že to je věc, která mě hodně zajímá. A myslím si, že nejsem jenom já,“ říká někdejší úspěšný kouč Slavomír Lener, který Jágra vedl i na nejslavnějším českém turnaji – v Naganu. Jeho spoluhráčem byl také Martin Straka. Dlouholetý dvorní centr čísla 68. Spolu váleli v Pittsburghu, v Rangers i v národním týmu.
„Určitě je to nejlepší hráč, s kterým jsem kdy hrál,“ přitaká současný šéf plzeňského klubu. Také on si rád počte, jak je možné, že v 53 letech neustále jeho kamarád hraje. „Tohle nechápu. Prostě nechápu,“ kroutí hlavou a popíše, jak se cítí on. Jeho vrstevník, jenž je stejného data narození jako druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL (rok 1972).
„Vždyť já ráno nemůžu vstát z postele!“ usmívá se. „Nedávno jsem si byl zahrát tenis a čtrnáct dní jsem měl oteklé koleno.“
V knize JÁ68 hlavní hrdina příběhu podrobně líčí, co všechno stojí za jeho dlouhověkostí. „Ale samo to nepřijde. Opravdu tomu musíte věnovat hodně času,“ upozorňuje Jágr, jenž na knize pracoval třináct let.
Hlavním mottem je odpověď na otázku: Proč zrovna já?
Odpovědi hledal třináct let s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a Zdeňkem Jandou, uznávaným hokejovým novinářem a redaktorem Sport Magazínu.
Součástí je rovněž obsáhlá statistická část, kterou přichystal Adam Papoušek, analytik deníku Sport. Také z nejrůznějších možných dat vyplývá, že je Jágr světový unikát. Dozvíte se, kolik hokejistů hrálo v NHL poté, co překročili čtyřicítku. Kolik nasbírali bodů.
Není těžké uhodnout, kdo to byl… Kdo neustále hraje hokej a dokazuje, že věk je jenom statistický údaj. A možná v pátek proti Vítkovicím naskočí do akce.
Knihu můžete už teď sehnat v kamenných prodejnách. Nebo na eshopu ja68.cz, na němž jsou soutěže o lukrativní ceny. „Mám v hlavě spoustu dalších nápadů. Protože vím, že lidi jsou soutěživí. Stejně jako já. Takže pro ně nachystám další věci. Rozhodně se mají na co těšit,“ dodává Jágr. O knihu byl bezprostředně po spuštění eshopu velký zájem.
Do strhující autorizované biografie JÁ68 vtiskl nejen hokejovou kariérou, ale i pohled na svět. „Byl bych rád, aby to bylo něco jako moje poselství,“ říká legendární útočník. Knihu, která vznikala třináct let, vydává Czech News Center v rámci své edice deníku Sport.